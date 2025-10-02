टूरिझम

Dussehra Tradition: रावण-मेघनाथाला पळवून पळवून ठार केले; १७३ वर्षांची परंपरा असलेला UP तील अनोखा दसरा

Ravan dahan tradition Race Across the Field: रावण-मेघनाथाचे ४० फूट पुतळे मैदानभर पळाले;मैदानात संजीवनी बुटीसह पार पडले युद्ध, कोंचच्या दसऱ्यात रंगला जिवंत रामायण उत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
जालौन, उत्तर प्रदेश: देशभरात दसऱ्याचा (विजयादशमीचा) सण आज साजरा होणार असला तरी, जालौन जिल्ह्यातील कोंच शहरात मात्र काल, बुधवारीच हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. कोंच शहरात राम-रावण आणि लक्ष्मण-मेघनाथाचे जिवंत युद्ध पाहायला मिळते. येथे ४० फूट उंच रावण आणि मेघनाथाच्या पुतळ्यांसोबत राम, लक्ष्मण आणि हनुमान प्रत्यक्ष युद्ध करतात. हे युद्ध रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' मालिकेप्रमाणेच चित्तथरारक असते.

