Dussehra Tradition: रावण-मेघनाथाला पळवून पळवून ठार केले; १७३ वर्षांची परंपरा असलेला UP तील अनोखा दसरा

जालौन, उत्तर प्रदेश: देशभरात दसऱ्याचा (विजयादशमीचा) सण आज साजरा होणार असला तरी, जालौन जिल्ह्यातील कोंच शहरात मात्र काल, बुधवारीच हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. कोंच शहरात राम-रावण आणि लक्ष्मण-मेघनाथाचे जिवंत युद्ध पाहायला मिळते. येथे ४० फूट उंच रावण आणि मेघनाथाच्या पुतळ्यांसोबत राम, लक्ष्मण आणि हनुमान प्रत्यक्ष युद्ध करतात. हे युद्ध रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' मालिकेप्रमाणेच चित्तथरारक असते..१७३ वर्षांची ऐतिहासिक परंपराजालौनच्या कोंच शहरातील १७३ वर्षांची ही ऐतिहासिक 'मैदानी रामलीला' पाहण्यासाठी लोकांची मोठी गर्दी जमते. धनुष तलावाच्या मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या राम-रावण आणि मेघनाथ-लक्ष्मण यांच्या युद्धाचे जिवंत सादरीकरण करण्यात आले.यामध्ये, ४० फूट उंच रावण आणि मेघनाथाचे पुतळे मैदानावर पळवले जातात. यामागे अशी श्रद्धा आहे की, वाईट शक्ती कितीही मोठी असली तरी, चांगुलपणा (सत्य) त्याचा पाठलाग करून, पळवून पळवून शेवट करतो..४० फूट उंच पुतळ्यांचे रथ मैदानात धावतातकोंचचे नागरिक १७३ वर्षांपासून चालत आलेली ही अनोखी परंपरा आजही मोठ्या उत्साहाने जिवंत ठेवत आहेत. येथील राम-रावण आणि लक्ष्मण-मेघनाथ युद्ध पारंपारिक पद्धतीने, पण अगदी जिवंत असल्यासारखे (सजीव चित्रण) सादर केले जाते. हे पाहण्यासाठी दूरदूरहून लोक येतात.येथे रावण आणि मेघनाथाचे ४० फूट उंच पुतळे मोठ्या चाके असलेल्या रथाला बांधलेले असतात. हे पुतळे संपूर्ण मैदानात वेगाने पळवले जातात. याच पळणाऱ्या पुतळ्यांशी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम आणि त्यांचे धाकटे बंधू लक्ष्मण युद्ध करतात. या वेळी मेघनाथाचे आणि रावणाचे पुतळे अनेकदा मैदानात धडामकन खाली पडतात, हे पाहून तेथे उपस्थित लोक खूप आनंदित होतात..शक्ती लागणे आणि संजीवनी बुटीया युद्धात लक्ष्मणाला शक्तीबाण लागतो आणि मग हनुमानजी संजीवनी बुटी घेऊन येतात. ती बुटी पाजल्यानंतर लक्ष्मण उभे राहतात. राम आणि रावणाचे युद्ध सुरू झाल्यावर रावणाच्या पुतळ्यांना दोऱ्यांच्या मदतीने संपूर्ण मैदानात पळवले जाते.कोंचच्या या अनोख्या राम-रावण युद्धाला पाहण्यासाठी अनेक राजकीय व्यक्ती उपस्थित होत्या. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, असे युद्ध त्यांनी देशात कुठेही पाहिलेले नाही. हे संपूर्ण देशातील सर्वात अनोखे राम-रावण आणि लक्ष्मण-मेघनाथ युद्ध आहे.