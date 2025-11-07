Konkan Diva Fort: रायगडच्या शेजारील गुप्त किल्ला, जेथे निसर्ग थांबतो; येत्या सुट्टीत नक्की भेट द्या!

Hidden Konkan Diva Forts Maharashtra: महाराष्ट्र हा राज्य ऐतिहासिक किल्ल्यांची समृद्ध आहे. आणि त्यात काही किल्ले अजूनही अनेकांना माहिती नाहीत. त्यापैकीच एक कोकणदिवा किल्ला आहे..हा रायगड आणि पुणे जिल्ह्यांच्या सीमेवर वसलेला किल्ला इतिहास निसर्ग आणि मित्रमंडळींसह ट्रेकिंगचा संगम अनुभवण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे..CAT 2025 Exam: CAT 2025 परीक्षा 30 नोव्हेंबरला; निकाल जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर होणार.कोकणदिवा किल्ल्याचे स्थानसह्याद्रीच्या नयनरम्य पर्वतरांगांमध्ये वसलेला हा किल्ला. किल्यावरून संकुलाचे दृश्य मनमोहक दिसते आणि निसर्गप्रेमींना आकर्षित करते.ऐतिहासिक महत्त्वइतिहास सांगतो की कोकणदिवा किल्ला रायगड आणि कवळे घाटमार्गाच्या संरक्षणासाठी बुरुज म्हणून वापरला जात असे. शत्रूंच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा किल्ला महत्त्वाचा ठरला असता..आजूबाजूचे गाव'संदोशी' नावाची गावे किल्याच्य पायथ्याशी येथे आहेत. येथे आल्यावर पारंपारिक जीवन आणि शांती अनुभवता येते.किल्ल्यावरून नजाराकोकणदिवा किल्ल्यावरून भवानीकाडा, टकमक टोक आणि रायगड किल्ल्याचे भव्य दृश्य दिसते. तसेच पूर्वेला तोरणा किल्ला, दक्षिणेला लिंगाणा किल्ला आणि पश्चिमेला कावळे घाट दिसतो. फोटो काढण्यासाठी हे ठिकाण खूपच सुंदर आहे..Dark Neck Remedies: काळ्या मानेमुळे आत्मविश्वास कमी होतोय? मग हे घरगुती उपाय करा.ट्रेकिंग आणि पिकनिकजर तुम्हाला हलका ट्रेकिंगचा अनुभव आवडत असेल, तर कोकंडीवा किल्ला हा एक योग्य पर्याय आहे. मित्रांसोबत पिकनिकसाठी किंवा फक्त निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी येथे येणे चांगले राहील.टिप्स- किल्याचा ट्रेक आरामदायी पादत्राणे (फूटवेअर) घालून करा.- पाण्याची बाटली आणि हलका नाश्ता सोबत ठेवा.- सूर्योदय किंवा संध्याकाळी किल्याचे दृश्य खास असते, म्हणून त्या वेळी भेट देण्याचा विचार करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.