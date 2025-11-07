टूरिझम

Konkan Diva Fort: रायगडच्या शेजारील गुप्त किल्ला, जेथे निसर्ग थांबतो; येत्या सुट्टीत नक्की भेट द्या!

Secret Fort Near Raigad: मित्रमंडळींसह पिकनिक आणि ट्रेकिंगसाठी ठिकाण शोधात आहात? तर कोकणदिवा किल्ला उत्तम पर्याय आहे. चला त्याबद्दल जाणून घेऊया
Secret Fort Near Raigad

Secret Fort Near Raigad

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Hidden Konkan Diva Forts Maharashtra: महाराष्ट्र हा राज्य ऐतिहासिक किल्ल्यांची समृद्ध आहे. आणि त्यात काही किल्ले अजूनही अनेकांना माहिती नाहीत. त्यापैकीच एक कोकणदिवा किल्ला आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Tourist
Fort
tour
Tourists
Konkan
Tourisim
Weekend
Tourism Plan
Fort In Maharashtra
Fort News
camping and trekking
Amazing Tourist Place
trip
adventure tour
Tourism
tourist plane
Trekking
Pune trekking accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com