Ladakh Tourism: तुम्हाला सुद्धा बर्फाळ बिबट्या पाहायचाय का? कारण इथे सुरु होतेय भारतातील पहिली हाय-अल्टिट्यूड वाइल्डलाइफ सफारी

Ladakh High-Altitude Safari: बर्फाच्छादित पर्वत, थंड वारे आणि या निसर्गरम्य परिसरात दबक्या पावलांनी फिरणारा ‘माउंटनचा भूत’… म्हणजेच बर्फाळ बिबट्या! आता लडाखमध्ये या दुर्मिळ वन्यजीवाला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात पाहण्याची संधी पर्यटकांना मिळणार आहे. भारतातील पहिली हाय-अल्टिट्यूड वाइल्डलाइफ सफारी लडाखमध्ये सुरू होणार असून, बर्फाळ बिबट्यांसोबतच दुर्मिळ पक्ष्यांचेही दर्शन घेता येणार आहे..लडाखमध्ये भारतातील पहिली हाय-अल्टिट्यूड सफारीलडाखचे लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांनी बर्फाळ बिबट्यांना पाहण्यासाठी गाईडसह जीप सफारी सुरू करण्याची मंजुरी दिली आहे. यासोबतच पक्षीनिरीक्षणाच्या ट्रेल्सही तयार केल्या जाणार आहेत. या उपक्रमामुळे लडाखमधील पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबतच वन्यजीवांचे संरक्षण आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळण्यास मदत होणार आहे..ही जीप सफारी काझीरंगा आणि रणथंबोरमधील सफारीप्रमाणेच असणार आहे. यासाठी यासाठी खास तयार केलेल्या खुल्या जीपचा वापर केला जाईल. या जीप प्रशिक्षित स्थानिक चालक आणि गाईड चालवतील. या सफारीमागचा आणखी एक उद्देश म्हणजे बेकायदा ऑफ-रोडिंगला आळा घालणे. पर्यटकांना ठरवून दिलेल्या मार्गावरूनच फिरता येणार असल्याने प्राणी आणि त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणाचंही नुकसान होणार नाही..'या' भागांमध्ये सफारीचे मार्ग ठरवले जाणारफॉरेस्ट डिपार्टमेंटला सफारीसाठी योग्य मार्ग शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हेमिस नॅशनल पार्क, चांगथांग वाइल्डलाइफ सँक्च्युरी आणि काराकोरम वाइल्डलाइफ सँक्च्युरी या भागांचा यासाठी विचार केला जात आहे. हे परिसर बर्फाळ बिबट्यांसाठी ओळखले जातात.याशिवाय नुब्रा, झान्स्कर, शाम, कारगिल आणि द्रास या भागांचाही सफारीसाठी विचार केला जात आहे..पक्षीनिरीक्षणासाठीही विशेष व्यवस्थाया उपक्रमात केवळ बर्फाळ बिबट्यांनाच नाही, तर लडाखमधील विविध पक्ष्यांनाही पर्यटकांना जवळून पाहता येणार आहे. यासाठी २० तरुणांची निवड करून त्यांना पक्षी ओळखणे आणि पक्षीनिरीक्षणाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.तसेच पक्षी पाहण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी १० विशेष बर्डवॉचिंग हाइड्स तयार केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पक्षीप्रेमींनाही लडाखमधील दुर्मिळ पक्षी पाहण्याची चांगली संधी मिळेल..लडाखमध्ये मोठ्या संख्येने बर्फाळ बिबट्यांचे वास्तव्यबर्फाळ बिबट्यांसाठी लडाख हे भारतातील महत्त्वाचे ठिकाण आहे. देशातील अंदाजे ४७७ बर्फाळ बिबटे लडाखमध्ये आढळतात. याशिवाय लडाखमध्ये ३८ हून अधिक सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती आणि सुमारे ३५० पक्ष्यांच्या प्रजाती आढळतात.त्यामुळे लडाखमध्ये सुरू होणारी ही सफारी वन्यजीवप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी खास आकर्षण ठरण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.