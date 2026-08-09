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Ladakh Tourism: तुम्हाला सुद्धा बर्फाळ बिबट्या पाहायचाय का? कारण इथे सुरु होतेय भारतातील पहिली हाय-अल्टिट्यूड वाइल्डलाइफ सफारी

India First High Altitude Wildlife Safari: बर्फाळ बिबट्या आणि दुर्मिळ पक्षी जवळून पाहण्याची संधी देणारी भारतातील पहिली हाय-अल्टिट्यूड वाइल्डलाइफ सफारी आता लडाखमध्ये सुरू होणार आहे.
Ladakh Launches India's First High-Altitude Wildlife Safari

Ladakh Launches India's First High-Altitude Wildlife Safari

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Ladakh High-Altitude Safari: बर्फाच्छादित पर्वत, थंड वारे आणि या निसर्गरम्य परिसरात दबक्या पावलांनी फिरणारा ‘माउंटनचा भूत’… म्हणजेच बर्फाळ बिबट्या! आता लडाखमध्ये या दुर्मिळ वन्यजीवाला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात पाहण्याची संधी पर्यटकांना मिळणार आहे. भारतातील पहिली हाय-अल्टिट्यूड वाइल्डलाइफ सफारी लडाखमध्ये सुरू होणार असून, बर्फाळ बिबट्यांसोबतच दुर्मिळ पक्ष्यांचेही दर्शन घेता येणार आहे.

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