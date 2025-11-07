Long Weekend 2026: नवीन वर्षात 14 लाँग वीकेंड, आत्ताच चेक करा संपुर्ण यादी एका क्लिकवर

Long Weekend 2026: जर तुम्ही नवीन वर्षात फिरण्याचे नियोजन करत असाल तर हे वर्ष योग्य ठरू शकते. या वर्षीचे कॅलेंडर असंख्य सार्वजनिक सुट्ट्या आणि सणांच्या हंगामात लांब वीकेंड सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी डिझाइन केले आहे. थोडे आधीच नियोजन केल्यास, तुम्ही वर्षभर अनेक मिनी-ट्रिप्सचा आनंद घेऊ शकता. .जानेवारी - नवीन वर्षाची सुरुवात प्रवासाने करानवीन वर्षाचा पहिला महिना दोन लाँग वीकेंडचे शेवटचे दिवस घेऊन येतो. नवीन वर्ष गुरुवार, १ जानेवारी रोजी सुरु होणार आहे. जर तुम्ही शुक्रवार, २ जानेवारी रोजी सुट्टी घेतली तर तुम्हाला चार दिवसांची सुट्टी मिळेल (१ ते ४ जानेवारी).२६ जानेवारीप्रजासत्ताक दिनी तीन दिवसांचा वीकेंड देखील येत आहे. तुम्ही गोवा, नैनिताल, मसूरी किंवा जयपूर सारखी थंड पण हवामानाच्या दृष्टीने सुंदर ठिकाणांची सैर करु शकता. .फेब्रुवारी - मार्च मार्चमध्ये होळी (३ मार्च), राम नवमी (२६ मार्च) आणि महावीर जयंती (३१ मार्च) यासारख्या सणांमध्ये थोडे अंतर असते. जर तुम्ही २६ ते ३१ मार्च दरम्यान एक दिवस सुट्टी जोडली तर तो पाच दिवसांचा लाँग वीकेंड बनू शकतो. तुम्ही बनारसमध्ये रंगांची होळी, मथुरा-वृंदावन, खजुराहो किंवा हंपी सारखी ऐतिहासिक ठिकाणांना भेट देऊ शकता. .November 2025 Travel: जयपूर ते वाराणसी; या महिन्यात भारतातील 5 अद्भूत ठिकाणांना द्या भेट.एप्रिल - गुड फ्रायडे आणि बीच ट्रिप्सगुड फ्रायडे ३ एप्रिल (शुक्रवार) रोजी आहे आणि ईस्टर ५ एप्रिल (रविवार) रोजी आहे. जर तुम्ही २ एप्रिल (गुरुवार) रोजी सुट्टी घेतली तर तुम्हाला चार दिवसांची सुट्टी मिळू शकते. तुम्ही केरळ बॅकवॉटर्स, पुद्दुचेरी किंवा गोव्याचा शांत समुद्रकिनाऱ्याचा आनंद लूटू शकता. .मे – गरमीवर मात करण्यासाठी हिलस्टेशनची सैर १ मे (शुक्रवार) रोजी होणाऱ्या कामगार दिनानिमित्त तीन दिवसांचा रेडीमेड वीकेंड तयार आहे.यावेळी डोंगराळ भागात हवामान आल्हाददायक असते. शिमला, मनाली, ऊटी, माउंट अबू, लँडोर किंवा मसूरी सारख्या ठिकाांना भेट देऊ शकता. जून – मान्सूनची सुरुवात २६ जून (शुक्रवार) रोजी मोहरमची सुट्टी असेल. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला तुम्ही हिरव्यागार भागांना भेट देऊ शकता. लोणावळा, महाबळेश्वर, कोकण किंवा राजस्थानमधील वाळवंटी प्रदेशांना भेट देऊ शकता. .जुलै – बारिश और टी गार्डन का आनंद रथयात्रा १६ जुलै (गुरुवार) रोजी आहे. जर तुम्ही १७ जुलै (शुक्रवार) रोजी सुट्टी घेतली तर तुम्हाला चार दिवसांचा मोठा वीकेंड मिळेल. ऑगस्ट – उत्सवा दरम्यान बीच ट्रॅव्हल या महिन्यात मिलाद-उन-नबी (२५ ऑगस्ट) आणि रक्षाबंधन (२८ ऑगस्ट) दरम्यान सुट्ट्या आहेत. जर तुम्ही मध्ये एक किंवा दोन दिवसांची सुट्टी जोडली तर ट्रिप पाच दिवसांची होऊ शकते..सप्टेंबर – पोस्ट-मॉन्सून एडवेंचरजन्माष्टमी ४ सप्टेंबर (शुक्रवार) आणि गणेश चतुर्थी १४ सप्टेंबर (सोमवार) आहे. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही ४-६ सप्टेंबर किंवा १२-१४ सप्टेंबर दरम्यान तीन दिवसांचा ब्रेक घेऊ शकता. ऑक्टोबर – प्रवासाचा गोल्डन महीना गांधी जयंती २ ऑक्टोबर (शुक्रवार) आणि दसरा २० ऑक्टोबर (मंगळवार) आहे.जर तुम्ही १९ ऑक्टोबर (सोमवार) रोजी सुट्टी घेतली तर तुम्हाला चार दिवसांचा मोठा ब्रेक मिळेल..नोव्हेंबर – हिवाळा सुरू होताच हेरिटेज ट्रिप्सगुरु नानक जयंती २४ नोव्हेंबर (मंगळवार) आहे. जर तुम्ही २३ नोव्हेंबर (सोमवार) रोजी सुट्टी घेतली तर तो चार दिवसांचा वीकेंड होऊ शकतो. डिसेंबर - वर्षातील शेवटचा वीकेंड २५ डिसेंबर (शुक्रवार) रोजी नाताळची सुट्टी आहे. २४ किंवा २८ डिसेंबर रोजी सुट्टी घेऊन तुम्ही चार दिवसांचा उत्सवी ब्रेक घेऊ शकता..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.