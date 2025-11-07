टूरिझम

Long Weekend 2026: नवीन वर्षात 14 लाँग वीकेंड, आत्ताच चेक करा संपुर्ण यादी एका क्लिकवर

Plan Long Weekend 2026: नवीन वर्षात १४ लाँग वीकेंड येत असून तुम्ही आत्ताच फिरायला जाण्याचे नियोजन करु शकता.
पुजा बोनकिले
Updated on

Long Weekend 2026: जर तुम्ही नवीन वर्षात फिरण्याचे नियोजन करत असाल तर हे वर्ष योग्य ठरू शकते. या वर्षीचे कॅलेंडर असंख्य सार्वजनिक सुट्ट्या आणि सणांच्या हंगामात लांब वीकेंड सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी डिझाइन केले आहे. थोडे आधीच नियोजन केल्यास, तुम्ही वर्षभर अनेक मिनी-ट्रिप्सचा आनंद घेऊ शकता.

