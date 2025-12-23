Madhya Pradesh Forts: भारताच्या हृदयातील इतिहास; मध्य प्रदेशातील ५ किल्ले जे आजही पराक्रमाची साक्ष देतात

भारताचे हृदय मानले जाणारे मध्य प्रदेश राज्य हे केवळ निसर्गासाठीच नाही, तर तिथल्या भव्य ऐतिहासिक किल्ल्यांसाठीही प्रसिद्ध आहे. येथील वास्तुकला आणि कोरीव काम भारतीय कारागिरीचा उत्तम नमुना पेश करतात. जर तुम्हाला इतिहासात रस असेल, तर मध्य प्रदेशातील हे ५ किल्ले तुम्ही एकदा तरी नक्कीच पाहिले पाहिजेत..येथे त्या ५ किल्ल्यांची माहिती सोप्या भाषेत दिली आहे:१. मांडू किल्ला (Mandu Fort)हा मध्य प्रदेशातील सर्वात प्रसिद्ध आणि मोठ्या किल्ल्यांपैकी एक आहे. याची स्थापना राजा भोज यांनी केली होती. या किल्ल्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील अतिशय बारीक आणि सुंदर कोरीव काम. जर तुम्हाला प्राचीन संस्कृती आणि समृद्ध इतिहास जवळून अनुभवायचा असेल, तर मांडू हा एक उत्तम पर्याय आहे. येथील राणी रूपमतीचा महाल आणि जहाज महाल पर्यटकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत..२. रायसेन किल्ला (Raisen Fort)रायसेनचा किल्ला एका उंच टेकडीवर वसलेला आहे. हा किल्ला साधारण १२०० च्या सुमारास बांधला गेला असावा असे मानले जाते. या किल्ल्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील धार्मिक एकता. येथे एका बाजूला हजरत पीर फतेहउल्ला शाह यांची दर्गा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला एक प्राचीन शिव मंदिर आहे. याशिवाय किल्ल्यातील पाण्याचे मोठे साठे आणि भव्य महाल पाहण्यासारखे आहेत..३. ग्वाल्हेर किल्ला (Gwalior Fort)ग्वाल्हेरचा किल्ला हा भारतीय किल्ल्यांमधील एक 'रत्न' मानला जातो. याला 'भारताचा जिब्राल्टर' असेही म्हणतात. आपल्या रंगीबेरंगी आणि गुंतागुंतीच्या कोरीव कामामुळे हा किल्ला पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतो. या किल्ल्याच्या आवारात मान मंदिर आणि गुजरी महाल हे दोन अतिशय सुंदर महाल आहेत, जे आवर्जून पाहावेत असेच आहेत..४. असीरगड किल्ला (Asirgarh Fort)बुरहानपूर शहराजवळ सातपुडा पर्वत रांगांवर स्थित या किल्ल्याला 'दख्खनचा दरवाजा' (Gateway to the Deccan) असे म्हटले जाते. दक्षिण भारतात प्रवेश करण्यासाठी या किल्ल्याचे ऐतिहासिकदृष्ट्या खूप महत्त्व होते. त्याची उंची आणि मजबुती आजही त्याच्या पराक्रमी इतिहासाची साक्ष देते..५. महेश्वर किल्ला (Maheshwar Fort)खरगोन जिल्ह्यात नर्मदा नदीच्या काठी वसलेल्या या किल्ल्याला 'अहिल्या किल्ला' म्हणूनही ओळखले जाते. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी या किल्ल्याची उभारणी केली होती. गंगेसारख्या पवित्र नर्मदा नदीचा घाट, रंगीबेरंगी नौका आणि किल्ल्याची सुंदर रचना या जागेला अतिशय शांत आणि विलोभनीय बनवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.