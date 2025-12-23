टूरिझम

Madhya Pradesh Forts: भारताच्या हृदयातील इतिहास; मध्य प्रदेशातील ५ किल्ले जे आजही पराक्रमाची साक्ष देतात

Introduction to Madhya Pradesh Forts: मध्य प्रदेशातील ५ ऐतिहासिक किल्ले जे आपल्या भव्य वास्तुकले आणि समृद्ध इतिहासामुळे प्रसिद्ध आहेत. मांडू, रायसेन, ग्वाल्हेर, असीरगड आणि महेश्वर किल्ला नक्की पाहावेत.
Madhya Pradesh Forts

Madhya Pradesh Forts

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भारताचे हृदय मानले जाणारे मध्य प्रदेश राज्य हे केवळ निसर्गासाठीच नाही, तर तिथल्या भव्य ऐतिहासिक किल्ल्यांसाठीही प्रसिद्ध आहे. येथील वास्तुकला आणि कोरीव काम भारतीय कारागिरीचा उत्तम नमुना पेश करतात. जर तुम्हाला इतिहासात रस असेल, तर मध्य प्रदेशातील हे ५ किल्ले तुम्ही एकदा तरी नक्कीच पाहिले पाहिजेत.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
Fort
Tourisim
Architecture
History

Related Stories

No stories found.