Maha Shivratri 2026: भोलेनाथाच्या दरबारात समान हक्क! महाशिवरात्री 2026 ला त्र्यंबकेश्वरमध्ये VIP दर्शन बंद, जाणून घ्या काय झाले बदल

Trimbakeshwar Temple VIP Darshan Has Been Suspended: नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने सज्ज आहे . यंदा हा उत्सव १५ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिरमध्ये महाशिवरात्री २०२६ निमित्त मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे..यंदा VIP दर्शन पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असून सर्व भाविकांना सामान रांगेतून दर्शनाची संधी दिली जाणार आहे. वाढती गर्दी लक्षात घेऊन सुरक्षा, प्रवेश व्यवस्था आणि पूजेच्या वेळापत्रकातही महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. चला तर जाणून घेऊया कोणते बदल करण्यात आले आहे..मंदिर दर्शनाची वेळ आणि प्रवेशमहाशिवरात्रीच्या दिवशी मंदिर पहाटे ४ वाजता उघडून रात्री ९ वाजेपर्यंत चालेल.भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन सर्वसामान्यांना समान संधी मिळावी यासाठी व्हीआयपी दर्शन आणि गर्भगृह दर्शन बंद राहणार आहे.प्रवेशासाठी पूर्व दरवाजा )दर्शन बारी) वापरला जाईल.स्थानिक गावकऱ्यांसाठी विशेष सवलत असून, ओळखपत्रासह पश्चिम दरवाजातून प्रवेश शक्य आहे. दर्शनानंतर ते दक्षिण गेटने बाहेर पडतील.सुरक्षा आणि सोयीसुविधापरिसरात चोख पोलीस बंदोबस्त व संस्थानाचे सुरक्षा रक्षक तैनात राहतील.मंदिरात सीसीटीव्ही, पिण्याचे पाणी, आरोग्य पथक आणि प्रसादाची व्यवस्था केली आहे.सजावट आणि रोषणाईमंदिर परिसर विद्युत रोषणाईने सजवला गेला आहे.गर्भगृह, सभामंडप, उत्तर व पूर्व महाद्वार फुलांनी सुशोभित केले आहेत.संपूर्ण परिसर महाशिवरात्रीला दिव्यतेने उजळून निघेल..पालखी सोहळा आणि पूजा कार्यक्रम१५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३ वाजता त्र्यंबकराजांची पालखी निघेल, ती परंपरागत मार्गाने तीर्थराज कुशावर्त येथे जाईल.संध्याकाळी ५ वाजता लघुरुद्र अभिषेक आणि रात्री ११ वाजता महापूजा व अंतर्गत पालखी सोहळा पार पडेल.सांस्कृतिक कार्यक्रम१४ फेब्रुवारी संध्याकाळी ७ ते ९.३० वाजेपर्यंत श्रीधर फडके यांचे गीत रामायण.१६ फेब्रुवारी विविध कथ्थक व सांस्कृतिक कार्यक्रम.महाशिवरात्रीला काय करावे?उपवासाचे महत्त्व आहे; पूर्ण उपवास किंवा फलाहार करता येईल.पहाटे स्नान करून स्वच्छ वस्त्र परिधान करावे.शिवलिंगाची पूजा, पंचामृत अभिषेक (दूध, दही, तूप, मध, साखर), बिल्वपत्र अर्पण, धूप-दीप, नैवेद्य अर्पण करावे."ॐ नमः शिवाय" मंत्राचा जप करावा.रात्र जागरण करावी आणि चार प्रहरांची पूजा केली तर विशेष पुण्य मिळते:पहिला प्रहर – जलाभिषेकदुसरा प्रहर – दुधाभिषेकतिसरा प्रहर – तुपाभिषेकचौथा प्रहर – मधाभिषेक.उपवासाचे नियमकांदा-लसूण टाळावे, सात्त्विक आहार घ्यावा.मन शुद्ध ठेवावे, राग, मत्सर टाळावे.गरजूंचे दान करावे, गाईला चारा द्यावा.महाशिवरात्रीचे आध्यात्मिक महत्त्वमहाशिवरात्री ही रात्र आत्मचिंतनाची व भक्तीची आहे.शिव म्हणजे कल्याण, अहंकाराचा त्याग करून भक्तिभाव ठेवावा.त्र्यंबकेश्वरात महादेवाच्या दर्शनाने आयुष्य धन्य होते आणि सर्व मनोकामना पूर्ण होतात, अशी श्रद्धा भाविकांमध्ये आहे..