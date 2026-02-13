टूरिझम

Maha Shivratri 2026: भोलेनाथाच्या दरबारात समान हक्क! महाशिवरात्री 2026 ला त्र्यंबकेश्वरमध्ये VIP दर्शन बंद, जाणून घ्या काय झाले बदल

Trimbakeshwar Temple for Maha Shivratri 2026: यंदा महाशिवरात्रीचा उत्सव हा १५ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे. जर तुम्ही महाशिवरात्रीनिमित्त त्र्यंबकेश्वर मंदिराला दर्शनासाठी जाणार असाल, तर दर्शनी वेळी आणि अधिक माहिती जाणून घ्या
Trimbakeshwar Temple VIP Darshan Has Been Suspended: नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने सज्ज आहे . यंदा हा उत्सव १५ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिरमध्ये महाशिवरात्री २०२६ निमित्त मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

