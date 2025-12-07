Maharashtra Christmas Travel: ख्रिसमसला फिरायला जायचा प्लॅन? मग कुटुंबासोबत अनुभवून महाराष्ट्रातील 'या' गुलाबी थंडीतली खास ठिकाणं!

Perfect Christmas Trip in Maharashtra: डिसेंबर महिना सुरू झाला की थंडीची चाहूल, वर्षअखेरचे प्लॅन, आणि सुट्ट्यांचा आनंद सुरू होतो. या काळात नाताळ हा एक मोठा सण असल्याने मुलांना आणि काही ऑफिसला सुट्टी असतात..त्यामुळे कुटूंब आणि मित्रमैत्रिणी किंवा पार्टनरसोबत कुठेतरी फिरायला जाण्याचा विचार करत असला तर महाराष्ट्रातील काही खास पर्यटनस्थळांना भेट द्या आणि तुमची ट्रिप बनवा एकदम खास. चला तर जाणून घेऊया कोणते ठिकाण बेस्ट आहेत..Exam Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा 2026’ नोंदणी सुरू; PM मोदी देतील बोर्ड परीक्षेसाठी टिप्स, अर्ज करण्यासाठी जाणून घ्या शेवटची तारीख!.अलिबागकुटुंबासोबत रिलॅक्सिंग ट्रिप करायची असेल तर अलिबाग हा एक मस्त पर्याय आहे. स्वच्छ समुद्रकिनारे, शांत वातावरण, वॉटर स्पोर्ट्स आणि सुंदर रिसॉर्ट्स अलिबाग तुमच्या सुट्टीला परफेक्ट बनवतो.अजिंठा-वेरूळ लेणीजर तुम्ही छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) परिसरात राहत असाल किंवा तिकडे जाण्याचा विचार करत असाल, तर अजिंठा वेरूळ लेणी हे अवश्य पाहावे असे ठिकाण आहे. सकाळच्या शांत, थंड वातावरणात या लेण्यांना भेट देण्याचा अनुभव मनात कायमचा घर करून जातो. प्राचीन कोरीव काम आणि भव्य वास्तुकलेत वेळ कसा जातो ते कळतच नाही..मरीन ड्राइव्हमुंबईचे प्रसिद्ध मरीन ड्राइव्ह हे शहराच्या गजबजाटापासून दूर शांत वातावरण अनुभवण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे. संध्याकाळची हवा, समोर पसरलेलं समुद्राचं सौंदर्य आणि सोबत फॅमिली किंवा फ्रेंड्स याहून परफेक्ट आणि कमी बजेटमध्ये मिळणं कठीण. .Solapur Weather Update: तापमानात मोठी घसरण; पुन्हा सोलापूरात जाणवणार कडाक्याची थंडी.पुण्यातील ऐतिहासिक ठिकाणेपुणे शहर इतिहासाने समृद्ध आहे. शनिवारवाडा, सिंहगड किल्ला, अनेक मंदिरं आणि म्युझियम्स सगळं काही एका दिवसात किंवा वीकेंडमध्ये अनुभवता येतं. मुलांना मराठा साम्राज्याची ओळख करून द्यायची असेल तर पुण्यापेक्षा उत्तम ठिकाण नाही.लोणावळालोणावळा हे वर्षभर लोकप्रिय असतंच, पण हिवाळ्यात येथील धुकं, हिरवाई आणि थंडीचा माहौल यामुळे ते अजूनच सुंदर दिसतं. वॅक्स म्युझियम, टायगर पॉइंट, भुशी डॅम अशी अनेक आकर्षक ठिकाणं येथे पाहायला मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.