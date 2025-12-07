टूरिझम

Maharashtra Christmas Travel: ख्रिसमसला फिरायला जायचा प्लॅन? मग कुटुंबासोबत अनुभवून महाराष्ट्रातील 'या' गुलाबी थंडीतली खास ठिकाणं!

Pink Winter Destinations in Maharashtra for Christmas: डिसेंबर सुरू होताच अनेकजण ख्रिसमस साजरा करण्यासाठी आणि सुट्ट्यांचा आनंद घेण्याचा प्लॅन करतात. तुम्हीही कुटुंबासोबत कुठेतरी फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल, तर महाराष्ट्रातील काही खास ठिकाणांना भेट देऊन तुमची ट्रिप अविस्मरणीय बनवा
Pink Winter Destinations in Maharashtra for Christmas

Pink Winter Destinations in Maharashtra for Christmas

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Perfect Christmas Trip in Maharashtra: डिसेंबर महिना सुरू झाला की थंडीची चाहूल, वर्षअखेरचे प्लॅन, आणि सुट्ट्यांचा आनंद सुरू होतो. या काळात नाताळ हा एक मोठा सण असल्याने मुलांना आणि काही ऑफिसला सुट्टी असतात.

Loading content, please wait...
Christmas Festival
pune
maharashtra
Mumbai
Tourist
tour
Tourists
ajanta caves
Tourisim
ajanta
Tourism Plan
alibag
Marine Drive
Amazing Tourist Place
trip
adventure tour
christmas
Tourism
tourist plane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com