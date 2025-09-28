Maharashtra Shakti Peeths: महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठं कोणती? त्यांचं खास वैशिष्ट्य जाणून घ्या एका क्लिकवर!

थोडक्यात:महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांमध्ये कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, माहूरची रेणुका माता आणि नाशिकची सप्तशृंगी देवी यांचा समावेश आहे.महालक्ष्मी मंदिराला 'महालक्ष्मीची नागरी' म्हटले जाते तर तुळजाभवानी देवी महाराष्ट्राच्या कुलदैवतांपैकी एक आहेत.रेणुका माता आणि सप्तशृंगी देवी या देवींची पूजा मोठ्या श्रद्धेने केली जाते आणि येथे दरवर्षी मोठे उत्सव होते.Sadetin Shakti Peeths: जगभरातील ५८ शक्तिपीठांपैकी महाराष्ट्रातील हे साडेतीन ( तीन पूर्ण आणि एक अर्धा) शक्तिपीठ अत्यंत प्रसिद्ध आणि धार्मिक मनातले जाते. या तीर्थक्षेत्रांमध्ये भक्त मोठ्या प्रमाणात भेट देतात..जर तुम्हीही या साडेतीन शक्तिपिठांना भेट देण्याचा विचार करत असला तर आधी महाराष्ट्रातील या साडेतीन शक्तिपीठांची खास वैशिष्ट्य जाणून घ्या.Solapur Mumbai Flight: सोलापूर- मुंबई विमानसेवा १५ ऑक्टोबरला सुरु होणार, जाणून घ्या तिकीटाची किंमत किती? .कोल्हापूरची श्री महालक्ष्मी अंबाबाईकोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी अंबाबाईचे मंदीर हे महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तिपीठांपैकी एक आहे. हे मंदिर दक्षिण भारतातील कशी म्हणून ओळखले जाते. येथे आदिशक्ती भगवती महाकाल, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती टीप रूपांमध्ये एकत्र वसलेली आहे. या ठिकाणाला 'महालक्ष्मीची नागरी' देखील म्हटले जाते.तुळजापूरची तुळजाभवानी मंदिरतुळजापूर येथील तुळजाभवानी मातेचे मंदिर हे महाराष्ट्रातील दुसरे पूर्ण शक्तिपीठ आहे. देवी तुळजाभवानी ही पार्वतीचे रूप मानली जाते आणि त्या महाराष्ट्राच्या कुलदैवतासुध्दा आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे या मंदिराशी विशेष नाते होते. तुळजाभवानी देवीला असंख्य भक्त रोज दर्शना येतात..माहूरची रेणुका मातानांदेड जिल्ह्यातील माहूरमध्ये स्थित रेणुका माता हे तिसरे पूर्ण शक्तिपीठ आहे. या देवीला ‘येल्लम्मा’, ‘एकवीरा’ आणि ‘यमाई’ असेही नावांनी ओळखले जाते. रेणुका माता पार्वतीचे महाकाली रूप असून ती ‘जगदंबा’ म्हणून देखील पूजली जाते. येथे दरवर्षी मोठा उत्सव होतो ज्याला लाखो भाविक येतात.सप्तशृंगी देवीनाशिक जिल्ह्यातील वणी येथे असलेली सप्तशृंगी देवी हे महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी अर्धपीठ म्हणून ओळखले जाते. सप्तशृंगी देवीला महिषासुरमर्दिनी आणि अठराभुजा देवी म्हणूनही पूजले जाते. या मंदिराची मूर्ती स्वयंभू मानली जाते आणि ती अत्यंत प्राचीन आहे..Microdosing Exercise: मायक्रोडोसिंग व्यायाम म्हणजे काय? जाणून घ्या याचे महत्व आणि फायदे.FAQs1. महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठ कोणती आहेत? (What are the Sadetīn Shakti Peeths in Maharashtra?)महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठ म्हणजे कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, माहूरची रेणुका माता आणि नाशिकची सप्तशृंगी देवी.2. महालक्ष्मी मंदिराला कोणते विशेष नाव आहे? (What is the special name of Mahalaxmi Temple?)कोल्हापूरची महालक्ष्मी मंदिराला 'महालक्ष्मीची नागरी' म्हणून ओळखले जाते.3. तुळजाभवानी देवी कोणत्या रूपात मानली जाते? (What form is Tulja Bhavani Devi considered as?)तुळजाभवानी देवी पार्वतीचे रूप असून महाराष्ट्राच्या कुलदैवतांपैकी एक आहेत.4. सप्तशृंगी देवी मंदिराची खासियत काय आहे? (What is special about Saptashrungi Devi Temple?)सप्तशृंगी देवी मंदिराची मूर्ती स्वयंभू असून ही अत्यंत प्राचीन आणि महिषासुरमर्दिनी रूपातील आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.