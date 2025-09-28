टूरिझम

Maharashtra Shakti Peeths: महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठं कोणती? त्यांचं खास वैशिष्ट्य जाणून घ्या एका क्लिकवर!

Explore Maharashtra's Sadetin Shakti Peeths: जगभरातील ५८ शक्तिपीठांपैकी महाराष्ट्रातील हे साडेतीन शक्तिपीठ खूप प्रसिद्ध आहेत. तुम्ही या शक्तीपीठाणा जाण्याचा विचार करत असाल, चला तर जाणून घेऊयात त्यांची खास वैशिष्ट्ये काय आहेत
Explore Maharashtra's Sadetin Shakti Peeths

Explore Maharashtra's Sadetin Shakti Peeths

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांमध्ये कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, माहूरची रेणुका माता आणि नाशिकची सप्तशृंगी देवी यांचा समावेश आहे.

  2. महालक्ष्मी मंदिराला 'महालक्ष्मीची नागरी' म्हटले जाते तर तुळजाभवानी देवी महाराष्ट्राच्या कुलदैवतांपैकी एक आहेत.

  3. रेणुका माता आणि सप्तशृंगी देवी या देवींची पूजा मोठ्या श्रद्धेने केली जाते आणि येथे दरवर्षी मोठे उत्सव होते

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Tourist
temple
tour
Tourists
Tourisim
Tourism Plan
Tuljabhavani Devi Temple
saptashrungi Devi Temple
Aadishakti
Shaktipeeth
Tourism
tourist plane
Navratri
Navratri Celebration
Renukadevi Temple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com