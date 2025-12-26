Maharashtra Tourism: 31st ला मित्रांसोबत ट्रिप प्लॅन करताय? मग महाराष्ट्रातील 'ही' ठिकाणे आहेत सर्वोत्तम!

31st Trip Best Places In Maharashtra: नवीन वर्षाच्या आगमनाच्या रात्री मित्रांसोबत एखाद्या खास ठिकाणी ट्रिप करणे हा अनुभव फक्त आनंददायकच नाही, तर तो आठवणींनी भरलेली आणि साहसाने परिपूर्ण असतो. महाराष्ट्र हे सह्याद्री पर्वतरांगा, निसर्गरम्य हिल स्टेशन, ऐतिहासिक किल्ले, शांत समुद्रकिनारे आणि जलप्रपातांनी समृद्ध राज्य आहे. .त्यामुळे परिपूर्ण असतो. महाराष्ट्र हे सह्याद्री पर्वतरांगा, निसर्गरम्य हिल स्टेशन, ऐतिहासिक किल्ले, शांत समुद्रकिनारे आणि जलप्रपातानांनी समृद्ध राज्य आहे. त्यामुले येथे तुम्हाला विविध प्रकारचे अनुभव घेता येतात. थंडगार हवेचा आनंद, पर्वतारोहणाचा उत्साह, पाण्याच्या खेळांना मजा, तसेच निसर्ग आणि वनस्पतींचा सखोल अनुभव घेता येतो..College Student Accident: जिवलग मैत्रिणी रोजचा गाडीवरचा प्रवास, पण आजचा दिवस असा येईल वाटलं नव्हतं... भीषण अपघातात दोघींनाही मृत्यूने गाठले.टिळा आणि सह्याद्री ट्रेक्ससह्याद्रीच्या डोगररांगेतील किल्ला किंवा टिळा ट्रेक्स मित्रांसोबत साहस अनुभवण्यासाठी उत्तम आहेत. निसर्गाच्या कुशीत थोडी धमाल आणि उत्साह अनुभवता येतो.महाबळेश्वरमिंत्रांसोबत थंडगार वातावरणात ट्रॅकिंग, बोटिंग किंवा कॅम्पिंगसाठी महाबळेश्वर उत्तम आहे. येथील एखादे डोंगररांग, फॉल्स किंवा पंचगणी ही ठिकाणे फोटो आणि मजा दोन्हीसाठी खास आहेत..लोनावळा-खंडाळामुंबई-पुण्याजवळ असल्याने ही ठिकाणे एका दिवसीय किंवा संध्याकाळच्या ट्रिपसाठी योग्य आहेत. भुशी डॅम, रायगड किल्ला आणि टायगर पॉईंट येथे मित्रांसोबत वेळ घालवता येईल.अलीबागसमुद्रकिनारा आवडत असेल तर अलीबाग सर्वोत्तम पर्याय आहे. मित्रांसोबत समुद्रकिनाऱ्यावर मस्ती, बोटिंग आणि कॅम्पिंगचा अनुभव घेता येतो.मुळशीपुण्याजवळील मुळशी परिसरात मित्रांसोबत पिकनिक आणि छोट्या ट्रेकचा आनंद घेता येतो. फोटोग्राफी, आराम आणि निसर्ग यांचा संगम मिळतो..CTET Feb 2026: अपूर्ण अर्जदारांसाठी शेवटची संधी; या तारखेपासून CTET अर्ज विंडो पुन्हा सुरू.ट्रिपसाठी काही खास टिप्सट्रिपपूर्वी हॉटेल/ स्टे आणि प्रवासाचे बुकींग आधीच करा.हवामानानुसार कपडे आणि आवश्यक वस्तू सोबत ठेवा.कोणताही ट्रेक किंवा साहसी उपक्रम करताना सुरक्षिततेचा काळजीपूर्वक विचार करा.आठवणी टिपण्यासाठी कॅमेरा किंवा फोन सोबत ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.