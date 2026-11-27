WHY MAHARASHTRA HILL STATIONS ARE PERFECT FOR WINTER TRAVEL: ऑफिसचं काम, घरच्या जबाबदाऱ्या आणि रोजची धावपळ... या सगळ्यातून थोडा ब्रेक मिळावा आणि कुठेतरी निवांत फिरायला जावं, असं तुम्हालाही वाटतंय का? विशेषतः हिवाळ्यात डोंगरांवर पसरलेलं धुकं, थंडगार वारा आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात घालवलेले क्षण मन प्रसन्न करतात. पण यासाठी हजारो रुपये खर्च करून दुसऱ्या राज्यात जाण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रातच अशी काही अप्रतिम हिल स्टेशन्स आहेत, जी तुमची वीकेंड ट्रिप अविस्मरणीय बनवू शकतात. कोणती आहेत ही ठिकाणं? चला जाणून घेऊया..महाराष्ट्रातील ही ४ हिल स्टेशन्स एकदा पाहाच!कोरोलीशहरातील गर्दी आणि गोंगाटापासून दूर एखाद्या निवांत ठिकाणी जायचं असेल, तर कोरोलीचा पर्याय निवडू शकता. हिरवीगार शेतं, डोंगररांगा आणि सुंदर दऱ्यांनी नटलेला हा परिसर निसर्गप्रेमींना आवडेल असा आहे. इथे फारशी गर्दी नसल्यामुळे शांत वातावरणात वेळ घालवता येतो. निसर्गाच्या सान्निध्यात निवांत क्षण अनुभवण्यासाठी आणि रोजच्या धकाधकीपासून काही काळ दूर राहण्यासाठी हे ठिकाण चांगला पर्याय ठरू शकते..Maharashtra Tourism: गोव्याच्या गर्दीपासून दूर, कोकणात आहे समुद्राचं हे सुंदर जग! एका बोटसफारीतून पाहता येतात १ नाही तर १२ ठिकाणं.इगतपुरीशांत वातावरण आणि डोळ्यांना सुखावणारा निसर्ग अनुभवायचा असेल, तर इगतपुरीला नक्की भेट द्या. मुंबई आणि पुण्याहून येथे सहज पोहोचता येते. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांनी वेढलेल्या या परिसरात हिरवळ, दऱ्या आणि निसर्गरम्य दृश्यांचा आनंद घेता येतो. इगतपुरीमध्ये त्रिंगलवाडी किल्ला, घाटनदेवी मंदिर, भातसा रिव्हर व्हॅली, अमृतेश्वर मंदिर आणि म्यानमार गेट अशी अनेक आकर्षक ठिकाणं आहेत. तसेच येथील विपश्यना ध्यान केंद्रामुळे हे ठिकाण शांतता आणि ध्यानधारणेसाठीही प्रसिद्ध आहे..भंडारदरामहाराष्ट्रातील निसर्गरम्य पर्यटनस्थळांमध्ये भंडारदऱ्याचे नाव आवर्जून घेतले जाते. डोंगर, तलाव, धरण आणि धबधब्यांनी समृद्ध असलेला हा परिसर पर्यटकांना आकर्षित करतो. मुंबईपासून साधारण १६६ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या ठिकाणी वीकेंड ट्रिपचे नियोजन करता येते. येथे विल्सन धरण, अंब्रेला फॉल्स, रंधा धबधबा, आर्थर लेक, कळसूबाई शिखर आणि रतनवाडी गाव अशा ठिकाणांना भेट देता येते. ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्यांसाठीही भंडारदरा उत्तम पर्याय आहे. निसर्गरम्य वातावरणात कुटुंबीय किंवा मित्रांसोबत काही निवांत दिवस घालवण्यासाठी हे ठिकाण नक्कीच खास आहे..लोणावळापुणे आणि मुंबईच्या जवळ असल्यामुळे लोणावळा हे पर्यटकांच्या आवडीचे ठिकाण आहे. निसर्गरम्य वातावरण, उंच डोंगर, धबधबे आणि ऐतिहासिक लेण्यांमुळे येथे फिरण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. साहसी पर्यटनाची आवड असणाऱ्यांसाठीही लोणावळा उत्तम ठरू शकते. येथे टायगर पॉइंट, ड्यूक नोज, कोरेगड किल्ला आणि कोंडाणे लेणी यांसारखी ठिकाणं पाहता येतात. याशिवाय ट्रेकिंग, हायकिंग आणि बोटिंगसारख्या उपक्रमांचाही आनंद घेता येतो. मित्रांसोबत किंवा कुटुंबीयांसोबत वीकेंड घालवण्यासाठी हे एक उत्तम डेस्टिनेशन आहे..International Travel Health Tips: परदेशात जाण्याआधी लसीकरण का महत्त्वाचं? हिपॅटायटिसपासून यलो फिव्हरपर्यंत 'या' लसींची घ्या माहिती.हे लक्षात ठेवाहिवाळ्यात या ठिकाणी फिरायला जाताना थंडीपासून बचावासाठी उबदार कपडे सोबत ठेवा. तसेच प्रवासाचे नियोजन करण्यापूर्वी संबंधित पर्यटनस्थळांची सद्यस्थिती आणि स्थानिक हवामानाची माहिती तपासा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.