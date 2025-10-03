Maharashtra tourism : महाराष्ट्राचे दार्जिलिंग! फोफसंडी गावाची या खासियत तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

Fophsandi Travel Guide : तुम्हाला खरोखर पावसाळ्यातील निसर्गाचा निर्भेळ आनंद घ्यायचा असेल, तर चारी बाजूने डोंगराच्या कुशीत वसलेल्या फोफसंडी या छोट्याशा गावाला भेट द्यावी लागेल. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आणि अकोला तालुक्यात वसलेले हे खेडेगाव म्हणजे महाराष्ट्राचे दार्जिलिंग म्हणणे वावगे ठरणार नाही. .हे गाव कमी प्रसिद्ध असलेले फेसाळ धबधबे आणि हिरव्यागार प्रदेश आणि डोंगरात असलेल्या काही प्राचीन गुहा असलेले एक दुर्गम आणि निसर्गरम्य गाव आहे. त्याचप्रमाणे या गावाजवळच ट्रेकर्स लोकांचा आकर्षण असलेला कुंजीरगड हा किल्लाही आहे. किल्याचा एक भाग हत्तीच्या सोंडेसारखा असल्याने त्याला हे नाव पडले असावे. कुंजीरगडाकडे जाताना आपणाला निसर्गाचे एक अनोखे दृश्य पाहण्यास मिळते..या आगळ्यावेगळ्या गावाला इतिहासाची किनारही आहे. ब्रिटिश राजवटीत पॉप नावाच्या ब्रिटिश अधिकाऱ्याला या शांत आणि निसर्गरम्य गावाचे खास आकर्षण होते. तो प्रत्येक रविवारी या शांत वातावरणात राहण्यासाठी येथे भेट देत असे..त्याच्या या नियमित आणि वारंवार भेटीमुळे स्थानिक लोकांनी या गावाला ‘पॉप्स रविवार’ असे म्हणण्यास सुरुवात केली आणि कालांतराने याचा अपभ्रंश होऊन त्याचे फोफसंडी असे नामकरण झाले. आजही येथे जेथे हे अधिकारी राहत होते त्या ठिकाणी फक्त एक भिंत उभा असून आपणास चौथरा पाहण्यास मिळतो..Smart Travel Tips: प्रवास करताना व्हा स्मार्ट! डिजिटल व्यवहार, रोख रक्कम आणि सुरक्षिततेचा करा असा 'पक्का प्लॅन'.जुन्नरवरून या गावाकडे जाताना आपणास निसर्गरम्य असा मुठालने घाट असून कोपरे गावानंतर एक सुंदर असा धबधबा पहाण्यास मिळतो. घाट संपल्यानंतर वनविभागाने उभारलेल्या उंच अशा लोखंडी टॉवरवरून आपण आजूबाजूचे निसर्गसौंदर्य न्याहाळू शकतो.संगीता कुलकर्णी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.