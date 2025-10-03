टूरिझम

Maharashtra tourism : महाराष्ट्राचे दार्जिलिंग! फोफसंडी गावाची या खासियत तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

Fophsandi Village : महाराष्ट्रातील अकोला तालुक्यात वसलेल्या फोफसंडी या निसर्गरम्य गावाबद्दल जाणून घ्या. येथील धबधबे, प्राचीन गुंफा आणि कुंजीरगड ट्रेकिंगचा अनुभव घ्या.
Fophsandi Travel Guide : तुम्हाला खरोखर पावसाळ्यातील निसर्गाचा निर्भेळ आनंद घ्यायचा असेल, तर चारी बाजूने डोंगराच्या कुशीत वसलेल्या फोफसंडी या छोट्याशा गावाला भेट द्यावी लागेल. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आणि अकोला तालुक्यात वसलेले हे खेडेगाव म्हणजे महाराष्ट्राचे दार्जिलिंग म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

