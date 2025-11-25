Malaysia Travel Guide : मलेशियातील 'या' ठिकाणी येईल कोकणची आठवण!

Budget-Friendly Malaysia: How to Plan a Perfect Penang Trip from Indiaपर्यटकांचे हसतमुखाने स्वागत करणाऱ्या मलेशियामध्ये आता पर्यटकांसाठी पेनांग बेट हे आणखीन एक पर्यटनस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. येथील विस्तीर्ण समुद्रकिनारे, फ्युनिक्युलर रेल्वे असलेला प्रसिद्ध पेनांग हिल्स हे खास आकर्षण असून मुख्य बेटाला जोडणारा चार ते पाच किलोमीटर लांबीचा समुद्रावरील पूल, मनमोहक निसर्गसंपदा अशी आपल्या कोकणभूमीची आठवण करून देणारे हे पर्यटनस्थळ आहे..१३ कोटी वर्षे जुना असलेला पेनांग हिल हे तेथील सर्वात मोठे आकर्षक पर्यटनस्थळ आहे. थेट कोकणाची आठवण करून देणारा घाटाचा वळणावळणाचा रस्ता आपल्याला तिथे फ्युनिक्युलर रेल्वेच्या पायथ्याच्या स्टेशनशी घेऊन जातो. तीन-चार डब्यांची ही रेल्वे एकावेळी शे-दोनशे पर्यटकांना सहज डोंगरावर पाच मिनिटांत घेऊन जाते. आता येथे तिसऱ्या पिढीची फ्युनिक्युलर रेल्वे असून पहिली रेल्वे वरपर्यंत जायला अर्धा तास लागत असे. शंभर वर्षांपूर्वीपासूनच्या आधीच्या दोन्ही प्रकारच्या रेल्वेचे एक एक डबे तेथे जतन करून ठेवले आहेत.पेनांग हिलच्या शिखरावरून पेनांग बंदर, विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, पेनांग शहर, समुद्रावरील पूल यांचे विहंगम दृश्य दिसते. पेनांग हिलवरील बौद्ध, चिनी आणि हिंदू मंदिरांचा समावेश असलेले मंदिर संकुल प्रेक्षणीय आहे. येथील शंभर फूट उंच धातूची बुद्धमूर्तीदेखील बघण्यासारखी आहे. तेथील दुर्गादेवीचे मंदिर आणि चिनी मंदिरदेखील शांततेचा सुंदर अनुभव देते..Kashmir Tourism : स्वर्गाची खरी अनुभूती! काश्मीरचे 'गुपित सौंदर्य' पाहून थक्क व्हाल! 'ही' ठिकाणं एकदा पाहाच...येथे ब्रिटिश काळापासूनचे शे-सव्वाशे वर्षे जुने बंगले असून आता ते सगळे बंगले जतन करून ठेवण्यात आले आहेत. त्यापैकी एका बंगल्यात पेनांग हिलची वेगवेगळी रंजक माहिती देणारे संग्रहालय (एजक्लिफ गॅलरी) स्थापन करण्यात आले आहे. पेनांग हिलवरील वनसंपदा आणि पक्षी, प्राणीसृष्टी यांची रंजक सचित्र माहितीदेखील तेथे दिली जाते. तेथील हेरिटेज म्युझियममध्ये त्या परिसरातील जुने बंगले, रहिवासी, तेव्हाचे जीवन आदींची जुनी छायाचित्रे असून फ्युनिक्युलर विभागात शंभर वर्षांपासूनच्या फ्युनिक्युलर रेल्वेची माहिती व छायाचित्रेही आहेत. फ्युनिक्युलर रेल्वेचे जुने साहित्य, सिग्नल यंत्रणा, सांधे, रूळ, जुना युनिफॉर्म, हत्यारे, मोठमोठी यंत्रे तेथील संग्रहालयात जपून ठेवण्यात आली आहेत. तेथे तीनही फ्युनिक्युलर रेल्वेची मॉडेल असून एक खेळण्यातली रेल्वे प्रत्यक्ष धावतानाही तेथे आपण पाहू शकतो व तिला बटण दाबून सुरूही करू शकतो.येथील सेटिया ट्रॉपिकल स्पाइस गार्डनमध्ये ६५ वेगवेगळे मसाल्यांचे पदार्थ, त्यांची झाडे, बांबू, व्हिनेगर, ५० प्रकारची आल्याची झाडे, वनस्पतींपासून तयार केलेले वेगवेगळे सुगंध, अत्तरे, धूप, उदबत्त्या इतकेच नव्हे तर विषारी झाडे आणि आजारावर उपयुक्त असलेली झाड-पाने-फळे यांची माहिती दिली जाते. आपल्याकडील खारीच्या चौपट मोठी असलेली उडती (लांब उडी मारणारी) खारदेखील येथे असून शिकारी पक्ष्यांना फसवण्यासाठी ती वेगवेगळ्या झाडांवर दोन-तीन डमी घरटी बांधते व प्रत्यक्षात आपल्या पिलांना ती दुसऱ्याच घरट्यात ठेवते. ही घरटीही तेथील जंगलात पाहता येतात.येथील बटरफ्लाय गार्डनमध्ये तर चार ते पाच हजार छोटी-मोठी फुलपाखरे मुक्तपणे उडत असतात. फुलपाखरांना फुलांबरोबरच सडलेले अननसदेखील खाण्यासाठी आवडतात, हे ज्ञानदेखील तेथे आपल्याला मिळते. फुलपाखरांबरोबरच वेगवेगळ्या कीटकांचे संग्रहालयही तेथे असून त्यांची छायाचित्रे, सूक्ष्मदर्शकाने मोठे केलेली अविश्वसनीय-भयावह छायाचित्रे, मॉडेल यांच्या साह्याने त्यांच्या जीवनचक्राची सर्व माहिती तेथे दिली जाते. फुलपाखरांचे कोष, अंडी वेगळ्या जागेत ठेवले असून येथे वेगवेगळे मासे, पाच फुटांचे इग्वाना सरडे, कासव, बदके हेदेखील पाहण्यासारखे आहे..आपल्याकडील मामाचा गावसदृश ॲग्रोपार्क (कॉम्पुंग गंग)देखील पाहण्यासारखे आहे. खास मलेशियन संस्कृतीची आठवण करून देणारी घरे येथे असून शेतातील आणि नारळाच्या-केळीच्या झाडांच्या सावल्यांमध्ये आधुनिक कोकणची आठवण करून देणारा हा प्रकल्प आहे. येथे आपण कुटुंबासहित दिवसभर थांबून आराम करू शकतो किंवा हनिमूनसाठी आलेल्या जोडप्यांसाठी येथे विशेष खोल्यादेखील आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या झोपाळ्यांवर झोके घेता येतात. तसेच सुगरणीच्या खोप्याप्रमाणे दिसणाऱ्या मोठ्या खोलीसारख्या झोपाळ्यात बसण्याची व्यवस्था आहे. कोकणी पद्धतीच्या झावळ्या, लाकडी शिड्या यांच्या साह्याने बांधलेली घरे आपल्याला आकर्षून घेतात. येथे एक छोटेसे प्राणिसंग्रहालयदेखील असून येथील प्राणी-पक्षी यांना आपण हातही लावू शकतो..इसवी सन १५००च्या आसपास येथे आलेल्या चिनी व्यापाऱ्यांनी बांधलेली काही घरेदेखील येथे सांभाळून ठेवली आहेत. त्या काळापासून त्या चिनी कुटुंबांनी वापरलेल्या खुर्च्या, टेबल, पलंग, सजावटीच्या वस्तू, मोठमोठ्या शोकेस, कलात्मक दरवाजे, दागिने, भांडी, त्यांनी वापरलेल्या जुन्या तसेच इतर कलाकुसरीच्या आणि सजावटीच्या वस्तू यांचे मोठे प्रदर्शन तेथील नोयाबाबा मॅन्शनमध्ये असून तेदेखील आवर्जून पाहण्यासारखे आहे. त्याखेरीस या परिसरात खास मलेशियन वस्तू खरेदी करण्यासाठीचे मॉलदेखील आहेतच..Malaysia Tour : मलेशियाच्या पेनांगमध्ये भारतीय पर्यटकांसाठी पायघड्या.हौशी पर्यटक, मधुचंद्रासाठी येणारी जोडपी, वेडिंग डेस्टिनेशन, चित्रपटांचे चित्रीकरण, कंपन्यांच्या बैठकांना जोडून केलेले पर्यटन आणि मोठमोठी प्रदर्शने यासाठी पेनांग सज्ज आहे. त्यांच्यासाठी येथे पंचतारांकित हॉटेल तसेच तीन-चार मजली प्रदर्शन केंद्रे असून पेनांग वॉटरफ्रंट कन्व्हेनशन सेंटरमध्येही एक ते दोन-तीन हजार क्षमतेचे दोन मोठे हॉल आहेत. मामाचा गावसारखी पर्यटनस्थळे, समुद्रकिनारे सज्ज आहेत. अन्य प्रदर्शन केंद्रातही एका वेळी काही हजार लोक बसू शकतील, अशी दोन ते तीन मजल्यांवर सोय असून तेथील मोठ्या क्रीडा संकुलात शेकडो पर्यटकांच्या उपस्थितीत क्रीडा स्पर्धाही आयोजित करता येतील, अशी व्यवस्था आहे..येथे वेगवेगळ्या ठिकाणचे गाईडदेखील अत्यंत माहीतगार आणि ज्ञानी असतात. तसेच तिथे येणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे गाईड आता थाई, इंडोनेशियन, मँड्रिन (चिनी) तमिळ, हिंदी, इंग्रजी या भाषाही शिकत आहेत. अनेक पिढ्यांपासून येथे राहत असलेले मूळ तमिळ भाषिकही येथे भरपूर आहेत. त्यामुळे येथे पर्यटकांना भाषेचा फार त्रासही होत नाही. तेथील मसाले आणि जेवण थोडे वेगळे असले तरी तांदळाच्या नूडल्स, तांदळाच्या फेण्या, तांदळाची खीर, शहाळी, भात हे पदार्थ आपल्याला सहज खाता येतात. खवय्यांसाठी येथे वेगवेगळ्या प्रकारचे समुद्री अन्न आणि सामिष आहारदेखील उपलब्ध आहे..कोकणातील पर्यावरण आणि पर्यटन एकाच नाण्याच्या दोन बाजू.......येथे मलेशियातच निर्मित केलेल्या सुबक मोटारी स्वस्तात मिळतात, त्यामुळे येथे उच्च मध्यमवर्गीयांकडे घरटी दोन-दोन मोटारी असतात. तरी रस्ते रुंद आणि खड्डेमुक्त असून सर्वजण नियम पाळत असल्याने अगदी गर्दीच्या वेळा सोडल्यास फार वाहतूक कोंडी होत नाही. सरकारच्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांमुळे येथील लोकांचे राहणीमानही चांगले आहे आणि मलेशियामधील गुन्ह्यांचा दर अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे मलेशिया-पेनांग हे पर्यटकांसाठी अत्यंत सुरक्षित मानले जातात.सध्या पेनांगला फक्त इंडिगो एअरलाइन्सची चेन्नईहून थेट विमानसेवा आहे, ते विमान साधारण चार तासांत पेनांगला जाते. पेनांगपर्यंत थेट विमानसेवा भारताच्या अन्य शहरातून लवकरच सुरू होणार आहे, अन्यथा दुसरा पर्याय म्हणजे भारतातील मोठ्या शहरांमधून मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूरपर्यंत थेट विमानसेवा आहे. तेथून पेनांगला जाता येते. फक्त पेनांगला जायचे असेल तर तेथील व्हिसा-परमिट प्रक्रियाही अत्यंत सोपी आहे. मलेशियात पेट्रोलही अत्यंत स्वस्त म्हणजे भारतीय चलनाच्या हिशेबात ४० रुपये लिटर असे आहे. मलेशियाचे चलन रिंगीट हे महाग असले (साधारण २५ रुपयांना एक रिंगीट) तरी मलेशिया तसा स्वस्त देश आहे. त्यामुळे तेथील हॉटेलचे वास्तव्य, जेवण, प्रवास हे सर्व स्वस्तात होऊन जाते. तिथे सरासरी चार ते पाच दिवसांचे राहणे, फिरणे, जेवण यासाठी प्रति व्यक्ती ४५ हजार रुपये खर्च येतो. मलेशियाचे सरकार तसेच पेनांगच्या पर्यटनसंस्थादेखील येथे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी पुष्कळ प्रयत्न करीत आहेत, भारतीय पर्यटकांवरही त्यांचा भर आहे. थोडक्यात भारतापासून फार लांब नसलेले हे शांत आणि निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ जरूर पाहण्यासारखे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.