टूरिझम

Malaysia Travel Guide : मलेशियातील 'या' ठिकाणी येईल कोकणची आठवण!

Penang Hill: १३ कोटी वर्षे जुना असलेला पेनांग हिल हे मलेशियातील सर्वात मोठे आकर्षक पर्यटनस्थळ आहे. थेट कोकणाची आठवण करून देणाऱ्या सुंदर पर्यटनस्थळाविषयी...
Penang Hill, Beaches, Museums and More: A Complete Malaysia Tourism Experience

Penang Hill, Beaches, Museums and More: A Complete Malaysia Tourism Experience

E sakal

कृष्णा जोशी
Updated on

Budget-Friendly Malaysia: How to Plan a Perfect Penang Trip from India

पर्यटकांचे हसतमुखाने स्वागत करणाऱ्या मलेशियामध्ये आता पर्यटकांसाठी पेनांग बेट हे आणखीन एक पर्यटनस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. येथील विस्तीर्ण समुद्रकिनारे, फ्युनिक्युलर रेल्वे असलेला प्रसिद्ध पेनांग हिल्स हे खास आकर्षण असून मुख्य बेटाला जोडणारा चार ते पाच किलोमीटर लांबीचा समुद्रावरील पूल, मनमोहक निसर्गसंपदा अशी आपल्या कोकणभूमीची आठवण करून देणारे हे पर्यटनस्थळ आहे.

Loading content, please wait...
vacation
Tourisim
Malaysia
Tourism Plan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com