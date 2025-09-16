टूरिझम

Maldhok Sanctuary: निसर्गप्रेमींनो, माळढोक अभयारण्य फिरायला जायचं? मग जाणून घ्या प्रवेश शुल्क आणि भेटीची योग्य वेळ!

Explore Maldhok Sanctuary Near Solapur: सततच्या पावसामुळे माळढोक अभयारण्य निळसर हिरवळीने सजले आहे. हिरवळ पहायला अतिशय मनमोहक आहे. तुम्हीही येथे भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर भेटीची योग्य वेळ आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या
Explore Maldhok Sanctuary Near Solapur

Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. सततच्या पावसामुळे माळढोक अभयारण्यात निळसर हिरवळीचा मनमोहक नजारा दिसतो.

  2. अभयारण्य सकाळी 6 वाजता उघडते आणि संध्याकाळी 6 वाजता बंद होते, प्रवेश फी ८० रुपये आहे.

  3. माळढोक अभयारण्य सोलापूरपासून २२ किलोमीटर अंतरावर नान्नज गावाजवळ आहे.

