पिंक सिटी व्यतिरिक्त भारतातील बरीच शहरे रंगांद्वारे आहेत परिचीत

भारत देशाचे सौंदर्य अशी आहे की येथे प्रत्येक शहराची एक वेगळी शैली आहे. ते गाणे तुम्ही ऐकले असेलच.. ‘शाम गुलाबी शहर गुलाबी पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर’. जयपूरच्या गुलाबी (pink city) शहराबद्दल येथे चर्चा केली जात आहे. त्याचप्रमाणे, अशी अनेक शहरे आहेत ज्यांचे एक वैशिष्ट्य आहे. ज्यांची शैली वेगळी आहे आणि या शैलीमुळे त्यांना नेहमीच लक्षात ठेवण्यासाठी भिन्न नाव/ आडनाव देण्यात आले आहे. या शहरांबद्दल माहिती नसेल तर या लेखातून त्‍याबाबत माहिती जाणून घ्‍या. (Apart from Pink City, many cities in India are familiar with colors)

जोधपूर- ब्‍लू सिटी

जोधपूर हे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहे. जेथे अनेक राजवाडे, किल्ले, मंदिरे आणि थार वाळवंटांसाठी प्रसिद्ध आहे. राजस्थानचे हे शहर ब्लू सिटी म्हणून ओळखले जाते. परंतु हे संपूर्ण शहर निळे रंगलेले नाही. फक्त जोधपूरमधील मेहरंगगड किल्ल्याच्या आसपासची घरे निळ्या रंगात दिसू शकतात. या रंगामागील सिद्धांत देखील आहेत. काहीजण म्हणतात की या रंगाचे कारण सामाजिक स्थिती होते, तर कुणी भगवान शिवच्या निळ्या गळ्याला हे कारण स्पष्ट केले. काहीजण म्हणतात की उन्हाळ्यात घर थंड ठेवण्यासाठी इथल्या घरांना निळे रंगविले गेले आहे. कारण काहीही असो, परंतु या सुंदर शहराची एक वेगळी शैली आहे.

नागपूर- ऑरेंज सिटी

मुंबई आणि पुण्यानंतर हे महाराष्ट्र राज्यातील दुसरे राजधानी आणि तिसरे सर्वात मोठे शहर आहे. हे शहर वाघांचे साठे आणि माहिती तंत्रज्ञान केंद्रासाठी देखील ओळखले जाते. याशिवाय नागुपर लोकप्रिय आहे ते ऑरेंज सिटी म्‍हणून. इथले घर नारंगी रंगाचे नसून येथील संत्री देशभर लोकप्रिय आहे. संत्री लागवडीसाठी हे शहर एक प्रमुख व्यापार केंद्र आहे. म्हणूनच त्याला ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया असे म्हणतात.

जैसलमेर- यलो/ गोल्डन सिटी

राजस्थानचे दुसरे शहर जे जागतिक वारसा आहे. राजस्थान हे एक समृद्ध राज्य आहे, इथल्या प्रत्येक भागाचे स्वतःचे वैशिष्ट्य आहे. हेच कारण आहे की इथल्या शहरांमध्येही वेगळा मूड आहे. जैसलमेरचे फिकट गुलाबी, सोन्याचे वाळू शहरावर सोन्या सावलीसारखे दिसत आहेत. वाळूचा दगड बनलेला किल्ला डोळ्यांसाठी उपचार करण्यासारखा आहे. जणू शहराने सोन्याचा पिवळ्या रंगाचा पोशाख घातला आहे. इथले सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे सोनार किल्ला, ज्याला गोल्डन फोर्ट म्हणून देखील ओळखले जाते.

तिरुवनंतपुरम- सदाहरित शहर

केरळला ‘व्यापलेला स्वत: चा देश’ म्हणतात. यामागचे कारण म्हणजे येथील सुंदर आणि मोहक न्यायालये. जिथे डोळे फिरले तेथे फक्त हिरवळ आहे. त्याचबरोबर केरळची राजधानी तिरुअनंतपुरमला एव्हरग्रीन सिटीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्रिवेंद्रम हे सात टेकड्यांवर वसलेले एक स्वच्छ शहर आहे आणि पवित्र सर्प अनंतच्या नावावर आहे. त्याला 'सर्प देवाचे शहर' म्हणून देखील ओळखले जाते. तिरुअनंतपुरम हे केरळमधील सर्वात सुंदर, आरामशीर आणि सदाहरित शहर आहे. त्यात डोंगर, मंदिरे, संग्रहालये, समुद्रकिनारे आणि नैसर्गिक सौंदर्य आहे.

उदयपूर- व्हाईट सिटी

उदयपूर हे तलावांचे शहर म्हणून देखील ओळखले जाते. सुंदर निळे तलाव, अरवल्ली डोंगर आणि हिरव्यागार हिरव्यागार जंगलांनी वेढलेले हे शहर एक सुंदर पर्यटन स्थळ आहे. संगमार दगडांनी बनविलेल्या वास्तुशास्त्रामुळे या शहराला व्हाइट सिटी म्हटले जाते. या व्यतिरिक्त त्याला 'वेनिस ऑफ द ईस्ट' असेही म्हणतात. प्रसिद्ध लेक पॅलेस पिचोला तलावाच्या मध्यभागी आहे, जे इथल्या सर्वात सुंदर आणि आकर्षक स्थळांपैकी एक आहे. याची सुंदरता जगभर प्रसिद्ध आहे.

कटक- सिल्व्हर सिटी

कटक हा ओरिसा आणि भारतातील सर्वात जुन्या शहरांपैकी एक आहे. हे महान देशभक्त आणि स्वातंत्र्यसैनिक, सुभाषचंद्र बोस यांचे जन्मस्थानही आहे. हे ओडिशाचे दुसरे मोठे शहर आहे. शहरात घडणार्‍या आश्चर्यकारक चांदी, हस्तिदंत आणि पितळ कामांमुळे कटकला सिल्व्हर सिटी असे म्हणतात. हे शहर त्याच्या कलात्मक रचनेमुळे जगभरात प्रसिद्ध आहे. समृद्ध सांस्कृतिक इतिहासासाठी प्रसिद्ध असलेले कटक हे एक उत्तम पर्यटन स्थळ आहे.