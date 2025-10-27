Tourist Crowds: पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची तुफान गर्दी, वेरूळ-अजिंठा, बीबी का मकबरा, सिद्धार्थ उद्यानात बालगोपालांचा किलबिलाट

दिवाळी संपताच सुटीचा आनंद घेण्यासाठी हजारो पर्यटक शहरात आले असून, वेरूळ-अजिंठ्यासह बीबी का मकबरा, दौलताबाद, सिद्धार्थ उद्यान ही ठिकाणे रविवारी (ता. २६) पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून गेली होती. पर्यटकांच्या वाहनांच्या गर्दीमुळे दौलताबाद कमानीजवळ वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. .छत्रपती संभाजीनगराचा पर्यटनाचा हंगाम दिवाळीनंतर सुरू होतो. दिवाळीनंतर देवदर्शन आणि पर्यटनाला निघालेल्या देशाअंतर्गत पर्यटकांनी पर्यटन राजधानी अर्थात छत्रपती संभाजीनगर गाठले. रविवारी (ता. २६) शहर आणि शहरालगतची सगळीच पर्यटनस्थळे गर्दीने ओसंडून वाहत होती. दक्षिणेचा ताज अशी ओळख असलेल्या बीबी मकबरा पाहण्यासाठी सकाळपासूनच पर्यटकांनी गर्दी केली. तिकीट खिडकीवर लांबच लांब रांगा लागल्या. मकबऱ्याच्या परिसरात मनसोक्त पायपीट करून या वास्तूचा अनुभव घेत फोटोसेशन करणाऱ्यांनी परिसर गजबजून गेला होता..Indian Destinations: भारतातील 'ही' 5 ठिकाणे परदेशापेक्षाही आहेत सुंदर, आयुष्यात एकदा तरी नक्की भेट द्या.शहरातील सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणिसंग्रहालय बघण्यासाठी बच्चे कंपनीला घेऊन आलेल्या पर्यटकांनी मनसोक्त आनंद घेतला. प्राणिसंग्रहालयात नुकत्याच दाखल झालेल्या सिंह आणि अस्वल या प्राण्यांना बघण्यासाठी त्यांच्या पिंजऱ्यासमोर चांगलीच गर्दी झाली होती. पावसाचे वातावरण असूनही पाऊस न आल्याने पर्यटकांनी आजच्या सुटीचा मनसोक्त आनंद घेतला..मुलांना प्राणिसंग्रहालयाचे आकर्षणसिद्धार्थ उद्यानातील प्राणिसंग्रहालयासोबतच विविध खेळणीची दुकानेही बच्चे कंपनीमुळे फुल्ल झाली होती. दौलताबाद, वेरूळ, खुलताबाद, म्हैसमाळ या ठिकाणी जाणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांमुळे दौलताबादच्या कमानीजवळ वाहतुकीची कोंडी अधूनमधून सुरूच होती. दौलताबादचा किल्ला, कैलास लेणी, घृष्णेश्वर मंदिर, खुलताबादचे भद्रा मारुती मंदिर व इतर ठिकाणीही पर्यटकांची चांगलीच गर्दी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.