Tourist Crowds: पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांची तुफान गर्दी, वेरूळ-अजिंठा, बीबी का मकबरा, सिद्धार्थ उद्यानात बालगोपालांचा किलबिलाट

Tourist Crowds: पर्यटकांच्या वाहनांच्या गर्दीमुळे दौलताबाद कमानीजवळ वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.
दिवाळी संपताच सुटीचा आनंद घेण्यासाठी हजारो पर्यटक शहरात आले असून, वेरूळ-अजिंठ्यासह बीबी का मकबरा, दौलताबाद, सिद्धार्थ उद्यान ही ठिकाणे रविवारी (ता. २६) पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून गेली होती. पर्यटकांच्या वाहनांच्या गर्दीमुळे दौलताबाद कमानीजवळ वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

