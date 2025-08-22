टूरिझम

Monsoon Beach Travel: पावसाळ्यात समुद्रकिनारी फिरायला जातंय? या गोष्टी लक्षात ठेवा

Safety Tips And Monsoon Travel: पावसाळा सुरू झाला आहे आणि अनेकांना फिरायला जाण्याचे वेध लागतात. जर तुम्ही समुद्रकिनारी जाणार असाल, तर या महत्त्वाच्या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा
Safety Tips And Monsoon Travel
Safety Tips And Monsoon TravelEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. पावसाळ्यात हवामानाची तपासणी करूनच समुद्रकिनाऱ्यावर जायला सुरुवात करा.

  2. सुरक्षित ठिकाणीच समुद्रात उतरणे आणि लाटा मोठ्या असताना खोल पाण्यात जाणे टाळा.

  3. स्वच्छता राखा, कचरा नीट निवारण करा आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू सुरक्षित ठेवा.

