MSRTC New Bus Pass Scheme: रोज बसने प्रवास करताय? मग MSRTC ची नवीन पास योजना जाणून घ्या, प्रवास होईल एकदमभारी!

MSRTC’s New Bus Pass Scheme: तुम्ही रोज ऑफिस, कॉलेज किंवा इतर कामासाठी रोज बसने प्रवास करत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता MSRTC ची नवीन पास योजनेचा लाभ घ्या आणि प्रवास एकदम सोपा बनवा. चला तर जाणून घेऊयात याचा लाभ कसा मिळवायचा
MSRTC’s New Bus Pass Scheme: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि ई-बस सेवेला अधिक लोकप्रिय बनवण्यासाठी नवीन मासिक व त्रैमासिक पास योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील नियमित ई-बस प्रवाशांना कमी भाड्यात जास्त प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे.

