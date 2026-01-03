MSRTC New Bus Pass Scheme: रोज बसने प्रवास करताय? मग MSRTC ची नवीन पास योजना जाणून घ्या, प्रवास होईल एकदमभारी!

MSRTC’s New Bus Pass Scheme: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि ई-बस सेवेला अधिक लोकप्रिय बनवण्यासाठी नवीन मासिक व त्रैमासिक पास योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील नियमित ई-बस प्रवाशांना कमी भाड्यात जास्त प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे. .एसटी महामंडळांचे अध्यक्ष आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या योजनांचा मुख्य उद्देश दररोज नोकरी किंवा व्यवसायासाठी एकाच मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रावाशांना ई-बस सेवेकडे आकर्षित करणे हा आहे..Success Story: सैनिकी परंपरेला नवे पंख! सुभेदाराची मुलगी फ्लाइंग ऑफिसर बनून वायुसेनेत दाखल, वाचा श्रेजलची कहाणी.सध्या महामंडळाच्या ई- बस प्रकल्पातील ४४८ बसेस आणि शिवाई प्रकल्पातील ५० ई बसेस कार्यरत आहेत. सरनाईक म्हणाले की, येत्या काळात ह्या बसेसची संख्या हळूहळू वाढवण्याचा मानस आहे.मुंबईपासून जवळच्या मार्गावर, जसे की ठाणे, अलिबाग, मोठ्या संख्येने दैनंदिन प्रवाशी आहेत आणि या मार्गावर ई-बस सेवा देखील सुरू आहे. या नवीन पास योजनेमुळे या प्रवाशांना मोठा फायदा होईल आणि प्रवास अधिक सोपा आणि किफायती बनेल..योजना कशी आहे?मासिक पास (३० दिवस): २० दिवसांचे भाडे भरल्यास ३० दिवस प्रवास कालावधीत्रैमासिक पास (९० दिवस): ६० दिवसांचे भाडे भरल्यास ९० दिवस प्रवास कालावधीयोजनेत ९ मीटर आणि १२ मीटर ई-बस तसेच ई-शिवाई सेवा या बससाठी पास उपलब्ध आहेत..Maharashtra SSC Exam Schedule 2026: तयारीला लागा! SSC बोर्ड परीक्षा 2026 वेळापत्रक जाहीर, पाहा पहिला कोणता पेपर .फायदेउच्च सेवा वर्गाचा पास असलेले प्रवासी साध्या किंवा निमआराम बस मध्ये प्रवास करू शकतात.मात्र, निमआराम किंवा साध्या बसचा पासधारक ई-बसवर प्रवास करत असल्यास भाड्याचा फरक भरावा लागेल.ही योजना शहरांत तसेच मुंबई-ठाणे-अलिबाग मार्गावर प्रवाशांना विशेष सोयीची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.