Mumbai Kokan Ro-Ro Ferry: मुंबई–कोकणकरांसाठी आनंदाची बातमी! १ सप्टेंबरपासून रो-रो फेरी सेवा सुरू, फ्लाइटपेक्षा कमी खर्चात प्रवास

थोडक्यात:१ सप्टेंबर २०२५ पासून मुंबई-कोकण दरम्यान परवडणाऱ्या दरात रो-रो फेरी सेवा सुरू होणार आहे.या फेरीमुळे प्रवासाचा कालावधी ३ ते ५.५ तासांत पूर्ण होईल, जे रस्त्याच्या प्रवासाच्या तुलनेत खूप कमी आहे.प्रवासी आणि वाहने दोन्ही सोयीसाठी विविध तिकीट दर आणि सुविधा उपलब्ध आहेत, आणि सेवा भाऊचा धक्का टर्मिनलवरून सुरू होईल..Mumbai Kokan Ro-Ro Travel: मुंबई–कोकण किंवा कोकण–मुंबई प्रवासासाठी लोक सध्या बस, रेल्वे किंवा विमानाचा वापर करतात. पण आता एक नवीन आणि आनंदाची सुविधा येत आहे. .बजेटमध्ये राहून समुद्रमार्गे कोकण प्रवास करता येणार आहे, ती म्हणजे रो-रो फेरी सेवा! ही सेवा १ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू होणार असून, प्रवासाचा खर्च अगदी गोव्याच्या विमान तिकिटाइतका, म्हणजे फक्त २,५०० पासून सुरू होईल..समुद्रमार्गे फेरी प्रवाससध्या मुंबई ते कोकण (रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग) हा प्रवास रस्त्याने सुमारे १० ते १२ तासांचा असतो. मात्र, या रो-रो फेरी सेवेच्या माध्यमातून हा प्रवास केवळ ३ ते ५.५ तासांत पूर्ण होणार आहे.जयगड (रत्नागिरी) – ३ ते ३.५ तासविजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग) – ५ ते ५.५ तास.प्रवाशांसाठी तिकीट दरया फेरीमध्ये एकावेळी 656 प्रवासी, 50 चारचाकी वाहने आणि 30 दुचाकी वाहने नेता येणार आहेत. तिकीट दर पुढीलप्रमाणेइकोनॉमी क्लास: 2,500प्रीमियम इकोनॉमी: 4,000बिझनेस क्लास: 7,500फर्स्ट क्लास: 9,000.वाहनांसाठी दरकार: 6 000बाईक: 1,000सायकल: 600मिनी बस: 13,000३०-सीटर बस: 14,500४५-सीटर बस: 17,000मोठी बस: 21,000.सेवा कुठून सुरू होणार?ही फेरी मुंबईच्या भाऊचा धक्का टर्मिनल येथून रोज सकाळी ६:३० वाजता सुटेल. सुरुवातीला सेवा जयगड आणि विजयदुर्गसाठी मर्यादित असेल. लवकरच श्रीवर्धन, मांडवा यांसारख्या ठिकाणीही ही सेवा विस्तारण्यात येणार आहे. जयगडची जेट्टी रत्नागिरीपासून ४० किमी दूर असून, तिथे जाण्यासाठी ४-५ खास बसगाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.३० वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होणारी सेवासंपूर्ण ३० वर्षांनंतर कोकणात रो-रो फेरी सेवा पुन्हा सुरू होत आहे. या प्रकल्पासाठी १४७ अधिकृत परवानग्या मिळाल्या असून, डीजी शिपिंग आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यासारख्या संस्थांनी याला हिरवा कंदील दिला आहे..FAQs1. रो-रो फेरी सेवा म्हणजे काय? (What is Ro-Ro ferry service?)रो-रो फेरी सेवा ही अशी जलमार्ग सेवा आहे जिथे प्रवासी आणि त्यांची वाहने एकाच वेळी फेरीतून समुद्रमार्गे प्रवास करतात.2. रो-रो फेरी सेवा कुठून सुरू होईल? (Where will the Ro-Ro ferry service start?)ही सेवा मुंबईच्या भाऊचा धक्का टर्मिनलवरून रोज सकाळी ६:३० वाजता सुरू होणार आहे.3. फेरी सेवेमध्ये प्रवासाचा कालावधी किती आहे? (What is the travel duration of the ferry service?)जयगडसाठी ३ ते ३.५ तास आणि विजयदुर्गसाठी ५ ते ५.५ तासांचा प्रवास असेल.4. फेरीच्या तिकीटांचे दर किती आहेत? (What are the ticket fares for the ferry?)प्रवाशांसाठी तिकीट दर 2,500 ते 9,000 रुपये आणि वाहनांसाठी 600 ते 21,000 रुपये दरम्यान आहेत.