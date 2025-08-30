टूरिझम

Mumbai Kokan Ro-Ro Ferry: मुंबई–कोकणकरांसाठी आनंदाची बातमी! १ सप्टेंबरपासून रो-रो फेरी सेवा सुरू, फ्लाइटपेक्षा कमी खर्चात प्रवास

Mumbai-Kokan Ro-Ro Ferry Service: मुंबई–कोकणकरांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आता कोकणात जाण्यासाठी रस्त्याऐवजी थेट समुद्रमार्गाचा पर्याय १ सप्टेंबरपासून उपलब्ध होणार आहे. तोही परवडणाऱ्या किमतीत
Mumbai-Kokan Ro-Ro Ferry Service
Mumbai-Kokan Ro-Ro Ferry ServiceEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. १ सप्टेंबर २०२५ पासून मुंबई-कोकण दरम्यान परवडणाऱ्या दरात रो-रो फेरी सेवा सुरू होणार आहे.

  2. या फेरीमुळे प्रवासाचा कालावधी ३ ते ५.५ तासांत पूर्ण होईल, जे रस्त्याच्या प्रवासाच्या तुलनेत खूप कमी आहे.

  3. प्रवासी आणि वाहने दोन्ही सोयीसाठी विविध तिकीट दर आणि सुविधा उपलब्ध आहेत, आणि सेवा भाऊचा धक्का टर्मिनलवरून सुरू होईल.

