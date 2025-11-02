Ancient Temples in South India: दक्षिण भारतातील 'या' अद्भुत अन् ऐतिहासिक मंदिरांना द्या भेट

list of must-visit temples in South India: दक्षिण भारताला अनेकदा मंदिरांची भूमी म्हटले जाते. येथे मदुराईचे मीनाक्षी मंदिर आणि तिरुपती बालाजी सारख्या स्थापत्यकलेचे चमत्कार दरवर्षी लाखो भाविकांना आकर्षित करतात. तरीही, या सुप्रसिद्ध मंदिरांव्यतिरिक्त, अशी काही मंदिरे आहेत एतिहासिक असून अनेक पर्यटकांनी माहिती नाही. आज अशाच मंदिराबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .गवी गंगाधरेश्वर मंदिर, कर्नाटकभगवान शिव यांना समर्पित बंगळुरूमधील एक प्राचीन गुहा मंदिर आहे. मकर संक्रांतीच्या दिवशी मंदिराच्या खिडक्यांमधून सूर्यप्रकाश पडून शिवलिंग प्रकाशित होते अशा दुर्मिळ घटनेसाठी आणि त्याच्या अद्वितीय खडकांच्या रचनेसाठी ओळखले जाते. इतिहास प्रेमींसाठी हे खास मंदिर आहे. .थिरुनेल्ली मंदिर, केरळवायनाडमध्ये स्थित हे मंदिर भगवान विष्णूला समर्पित आहे आणि बहुतेकदा त्याला 'दक्षिणेची काशी' म्हटले जाते. ब्रह्मगिरी टेकड्यांमध्ये वसलेले, हे भगवान ब्रह्मदेवाने स्वतः बांधले असे मानले जाते. निसर्गप्रेमींसाठी हे मंदिर खास आहे..भारतातच घ्या जगातील टॉप डेस्टिनेशनचा आनंद.श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगपटना, कर्नाटकश्रीरंगम तामिळनाडू येथील प्रसिद्ध नावाप्रमाणे नसलेले, हे मंदिर कर्नाटकातील एक लपलेले रत्न आहे. होयसळ आणि विजयनगर शैलीत बांधलेले, हे कावेरी नदीच्या काठावरील गुंतागुंतीचे कोरीव काम आणि शांत वातावरण दर्शवते. वास्तुकलेची आवड असणाऱ्यासाठी हे उत्तम ठिकाणं आहे..कुक्के सुब्रमण्य मंदिर, कर्नाटकपश्चिम घाटात स्थित, हे भगवान सुब्रमण्य यांना समर्पित आहे, ज्यांना सर्पांचा स्वामी म्हणून पूजा केली जाते. सर्पदोष दूर करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सर्प संस्कारासाठी प्रसिद्ध आहे. शांती शोधणाऱ्यासाठी या मंदिराला नक्की भेट द्यावे..आलमपूर जोगुलांबा मंदिर, तेलंगणाभारतातील 18 शक्तीपीठांपैकी एक, देवी जोगुलंबाला समर्पित हे मंदिर आहे. जरी ते व्यापकपणे ज्ञात नसले तरी, त्याचे आध्यात्मिक महत्त्व खूप आहे आणि ते आख्यायिकेत रमलेले आहे. इतिहास प्रेमींसाठी हे ठिकाण सर्वोत्तम ठरते..तलकाडू मंदिर, कर्नाटकम्हैसूरजवळील वाळूच्या ढिगाऱ्याखाली गाडलेल्या प्राचीन मंदिरांचा समूह असून या ठिकाणी भगवान शिव आणि भगवान विष्णू यांना समर्पित मंदिरे आहेत. प्रत्येक मंदिर अद्वितीय द्रविड वास्तुकला दर्शवते. दक्षिण भारतात फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल तर या ठिकाणाला नक्की भेट द्या..तिरुवक्कराई मंदिर, तामिळनाडूदेवी चंद्रमौलीश्वर (शिवाचे एक रूप) यांना समर्पित, हे मंदिर जवळील जीवाश्म लाकूड उद्यानासाठी देखील प्रसिद्ध आहे. पौराणिक महत्त्व नैसर्गिक इतिहासाशी जोडते.या मंदिराला आयुष्यात नक्की भेट द्या..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.