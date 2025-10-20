Nagpur Diwali Travel Plans: नागपूरकर जग भ्रमंतीसाठी उत्सुक! दिवाळीच्या सुट्यांचे नियोजन ठरले; थायलंड, बाली, सिंगापुर, यूरोप, नॉर्वेला पसंती

Nagpurites Prefer Foreign Countries for Diwali Vacation: दिवाळी सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी नागपूरकरांनी यंदा विदेशात प्रवासाला अधिक पसंती दिली आहे. विशेषतः थायलंड, बाली, मलेशिया, सिंगापूर, दुबई, आईसलँड, युरोप, नॉर्वे ही ठिकाणे नागपूरकरांसाठी आकर्षण ठरत आहेत. लक्ष्मीपूजन आटोपताच बुधवारी मोठ्या संख्येने प्रवासी पर्यटनस्थळांकडे रवाना होणार आहेत..खर्चाचा विचार केल्यास भारतातील काही पर्यटनस्थळांच्या तुलनेत विदेशातील पर्यटन अधिक किफायतशीर ठरत आहेत. केरळसारख्या ठिकाणी जाण्याइतक्या बजेटमध्ये श्रीलंका किंवा थायलंडचा प्रवास सहज शक्य आहे..India’s Most Loved Travel Destinations: भारतातील सर्वात आवडीचं ट्रॅव्हल डेस्टिनेशन कोणतं? लहान पण लक्झरी ट्रिप्सची वाढतीये क्रेझ.सध्या विमानाच्या तिकिटांचे दर अंदाजे १८ ते २० हजारावर गेले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात हे दर कमी होण्याची शक्यता असल्याचे ट्रॅव्हल संचालक विश्वनाथ उपाध्याय यांनी सांगितले.तसेच परदेशात राहणे, खाणे आणि स्थानिक पर्यटनाचे दर भारतापेक्षा कमी असल्यामुळे नागपूरकरांची परदेश प्रवासाकडे वाढती आवड दिसून येत आहे..भारत सोडून परदेश पर्यटन का?भारतातील पर्यायी ठिकाणांच्या तुलनेत परदेशात जाणे बजेटमध्ये असून नवीन अनुभवही मिळतो, म्हणून नागरिकांनी परदेश भ्रमण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साधारणपणे केरळ ट्रीप ४० ते ५० हजार रुपयांपर्यंत होते, तर श्रीलंका ४५ ते ५५ हजार रुपये प्रती व्यक्ती खर्च येतो. गोव्यातील पर्यटन तुलनेने स्वस्त आहे. पण, तिथे राहणे, खाणे आणि फिरण्याचा खर्च जास्त असल्यामुळे थायलंड उत्तम पर्याय ठरतो..Best Places to Visit Diwali 2025: एक सण, सहा अनोख्या परंपरा; यंदाच्या दिवळीत द्या भारतातील या ठिकाणांना भेट.नागपुरात थायलंड, बाली, श्रीलंका फिरण्याचा ट्रेंड खूप वाढला आहे. येथे ये-जा करण्यासाठी बजेटमध्ये टिकिट, राहण्यासाठी आणि फिरण्यासाठी कमी दरात उत्तम सोय मिळते. तसेच काही देशांमध्ये व्हिसा फ्री असल्यामुळे कोणतीही अडचण होत नाही.- निरंजन आक्रे, ट्रॅव्हल एजंट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.