Navratri 2025 Shaktipeeth: डोंगराच्या कपारीत तेजस्वी शक्तिपीठ! कालिकामाता मंदिर भाविकांसाठी ठरतेय श्रद्धा आणि साधनेचे केंद्रमाळीवाडा

कालिकामाता मंदिर हे श्रद्धा आणि साधनेचे केंद्र बनले आहे. देवीची प्रभावी मूर्ती आणि तांत्रिक साधनांमुळे भाविकांची गर्दी वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
देवगिरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसलेले कालिकामाता मंदिर श्रद्धाळूंसाठी दिव्य शक्तिपीठ बनले आहे.

२००७ मध्ये काळ्या पाषाणात साकारलेली देवीची मूर्ती नेवासा येथे तयार करून डोंगर चढविण्यात आली.

मंदिरात नित्यपूजेसह विविध तांत्रिक साधना होतात. येथे पशुबलिदानास थारा नाही, त्यामुळे भाविकांची मोठी गर्दी होते.

ऐतिहासिक देवगिरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी डोंगराच्या कपारीत वसलेले कालिकामाता मंदिर हे श्रद्धाळूंसाठी दिव्य शक्तीचे केंद्र बनले आहे. २००२ साली उत्खननात सापडलेल्या मूळ मूर्तीच्या शोधानंतर २००७ मध्ये काळ्या पाषाणात साकारलेली सुमारे सात फूट उंच, साडेतीन फूट रुंद आणि दीड टन वजनाची मूर्ती नेवासा येथे तयार करून डोंगर चढविण्यात आली. दोन दिवस मिरवणुकीनंतर देवीची विधिवत स्थापना करण्यात आली.

