Navratri 2025 Shaktipeeth: डोंगराच्या कपारीत तेजस्वी शक्तिपीठ! कालिकामाता मंदिर भाविकांसाठी ठरतेय श्रद्धा आणि साधनेचे केंद्रमाळीवाडा

देवगिरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसलेले कालिकामाता मंदिर श्रद्धाळूंसाठी दिव्य शक्तिपीठ बनले आहे.२००७ मध्ये काळ्या पाषाणात साकारलेली देवीची मूर्ती नेवासा येथे तयार करून डोंगर चढविण्यात आली. मंदिरात नित्यपूजेसह विविध तांत्रिक साधना होतात. येथे पशुबलिदानास थारा नाही, त्यामुळे भाविकांची मोठी गर्दी होते..ऐतिहासिक देवगिरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी डोंगराच्या कपारीत वसलेले कालिकामाता मंदिर हे श्रद्धाळूंसाठी दिव्य शक्तीचे केंद्र बनले आहे. २००२ साली उत्खननात सापडलेल्या मूळ मूर्तीच्या शोधानंतर २००७ मध्ये काळ्या पाषाणात साकारलेली सुमारे सात फूट उंच, साडेतीन फूट रुंद आणि दीड टन वजनाची मूर्ती नेवासा येथे तयार करून डोंगर चढविण्यात आली. दोन दिवस मिरवणुकीनंतर देवीची विधिवत स्थापना करण्यात आली..मंदिराचा सभामंडप ३० बाय ३२ फूट असून, त्यात १२ खांब आहेत. यापैकी आठ खांब थेट खडकात अडकवून कोरलेले आहेत. गर्भगृहाचे माप १२ बाय १२ फूट असून, देवीचे मूर्तिस्वरूप अत्यंत प्रभावी आहे. गळ्यात नरमुंड माळ, हातात त्रिशूळ, डमरू, खडवा, शंख, चक्र, तलवार, नरमुंड व आशीर्वाद मुद्रा आहे..दररोज नित्यपूजेसह नवचंडी, दुर्गा हवन, भैरव मिरची हवन अशा तांत्रिक साधना होतात. भैरव मिरची हवन हे ग्रहशांतीसाठी प्रसिद्ध आहे, ज्यामध्ये १००८ प्रकारच्या सामग्रीचा उपयोग केला जातो. येथे २४ तास अखंड धुनी प्रज्वलित असते. संपूर्ण पूजा सात्त्विक पद्धतीने केली जाते. पशुबलिदानास येथे थारा नाही..Garba and Dandiya Nights: भारतात 'या' 6 शहरांमध्ये असते गरबा-दांडियाची धूम, नवरात्रीत मित्रांसह एकदा नक्की भेट द्या .विविध जिल्ह्यांतून येतात भाविकमंदिरात सांगली, सातारा, गुजरात, चिखलदरा व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतून भाविक गर्दी करतात. मुख्य पुजारी सुभाष गवळी महाराज व संघर्षनाथ गवळी यांच्या नेतृत्वाखाली हे स्थान श्रद्धा, परंपरा आणि तांत्रिक साधनेचे संगमस्थान ठरते आहे. मंदिर परिसरात आठ भैरवमूर्तींची स्थापना करण्याचा संकल्पही करण्यात आला आहे.