New Year Trip Bangalore : नववर्ष मित्रांसोबत एन्जॉय करायचंय? बेंगलोरजवळील 'या' निसर्गरम्य ठिकाणांवर ट्रिप प्लॅन करा!

best New Year destinations near bangalore for friends: बेंगलोर किंवा आसपास राहत असाल आणि नववर्ष साजरे करण्यासाठी मित्र, जोडीदार किंवा कुटुंबासोबत ट्रिप प्लॅन करत असाल, तर बेंगलोरपासून 350–500 किमी अंतरावर ही काही सुंदर ठिकाणे आहेत.जिथे तुम्ही निसर्गरम्य वातावरणाचा आणि शांततेचा आनंद घेऊ शकता. या खास दिवशी २ ३ दिवसाची छोटी ट्रिप करण्यासाठी हे ठिकाण बेस्ट आहेत. चला तर जाणून घेऊयात कसे जायचे..Pneumonia Risk: थंडीत व्हायरल न्यूमोनियाचा धोका का वाढतो? जाणून घ्या डॉक्टरांकडून कारण आणि उपाय .कूर्गकूर्ग हे बंगळुरूपासून सुमारे २६० किमी अंतरावर असलेले एक नैसर्गिक ठिकाण आहे. येथे भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळ ऑक्टोबर आहे.निसर्गरम्य दृश्ये: राजा ची सीट, अॅबे फॉल्स, इरुप्पु फॉल्स, ताडियांडमोल पीकइतिहास: मडिकेरी किल्लाअनुभव: दुबरे हट्टी कॅम्प, तालकावेरी, निसर्गगडतुम्ही मित्र किंवा जोडीदारासोबत कुर्गमध्ये ट्रेकिंग, निसर्ग छायाचित्रण आणि हिल स्टेशनचा अनुभव घेऊ शकता..सकलेशपूरबंगळुरूपासून सुमारे २५० किमी अंतरावर असलेले सकलेशपूर 'कर्नाटकचे स्वित्झर्लंड' म्हणून ओळखले जाते. येथील हिरवळ, कॉफी आणि मसाल्यांच्या बागा खूप प्रसिद्ध आहेत.ट्रेकिंग: अग्नि गुड्डा टेकडी, मांजेहल्ली धबधबाइतिहास: मांजराबाद किल्लाधार्मिक स्थळे: कुक्के सुब्रमण्य मंदिर, सकलेश्वर मंदिरसकलेशपूरमध्ये तुम्ही निसर्गाचा आनंद घेऊ शकाल आणि कॉफी गार्डन्समधून भटकू शकाल..Contract Teacher Bharti: राज्यात कंत्राटी शिक्षक भरतीची मोठी घोषणा! १८,६०८ शाळांमध्ये नियुक्ती होणार.बिलीगिरीरंगन हिल्स (बीआर हिल्स)बंगलोरपासून सुमारे १७० किमी अंतरावर असलेल्या बिलीगिरीरंगन हिल्समध्ये पर्वतरांगा, वन्यजीव अभयारण्ये आणि ऐतिहासिक मंदिरे आहेत.प्रसिद्ध ठिकाणे: बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिरवन्यजीव: हट्टी, वाघ, बिबट्या, २५०+ पक्ष्यांच्या प्रजातीहे ठिकाण निसर्ग प्रेमी आणि वन्यजीव प्रेमींसाठी आदर्श आहे..थोडक्यात टिप्सनवीन वर्षाच्या सहलीसाठी सकलेशपूर, बीआर हिल्स आणि कूर्ग ही सर्वोत्तम ठिकाणे आहेत.भरपूर फोटो काढा आणि निसर्गाचा आनंद घ्या.लोकसंख्या जास्त आहे, म्हणून आगाऊ नियोजन आणि बुकिंग करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.