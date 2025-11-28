टूरिझम

New Year Trip Bangalore : नववर्ष मित्रांसोबत एन्जॉय करायचंय? बेंगलोरजवळील 'या' निसर्गरम्य ठिकाणांवर ट्रिप प्लॅन करा!

best places near Bangalore for New Year: तुम्ही नववर्ष आपल्या मित्र जोडीदार किंवा कुटूंबासोबत साजरा करण्यासाठी ट्रिप प्लॅन करत असाल, तर बेंगलोरजवळील या खास निसर्गरम्य ठिकाणांना भेट देऊ शकता.
Best Scenic Spots for New Year Trip Near Bangalore

best New Year destinations near bangalore for friends: बेंगलोर किंवा आसपास राहत असाल आणि नववर्ष साजरे करण्यासाठी मित्र, जोडीदार किंवा कुटुंबासोबत ट्रिप प्लॅन करत असाल, तर बेंगलोरपासून 350–500 किमी अंतरावर ही काही सुंदर ठिकाणे आहेत

