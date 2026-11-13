Maharashtra Tourism: गोव्याच्या गर्दीपासून दूर, कोकणात आहे समुद्राचं हे सुंदर जग! एका बोटसफारीतून पाहता येतात १ नाही तर १२ ठिकाणं

Hidden Gems Of Maharashtra: गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर फिरण्याचा प्लॅन प्रत्येकजण करतं; पण वर्षाअखेर गोव्याला पर्यटकांची प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे स्टेसाठी हॉटेल मिळण्यापासून ते महागडे जेवणाचे रेट नको वाटतात. तेव्हा महाराष्ट्राबाहेर जाण्याऐवजी यंदा इथेच समुद्रकिनाऱ्याचा आणि बोटीच्या सफरीचा अनुभव घेऊ येऊ शकतं. विशेष म्हणजे, या ठिकाणाचं सौंदर्य पाहून तुम्हालाही गोव्याची आठवण होईल. कोकणातील या अनोख्या पर्यटनस्थळाबद्दल जाणून घेतल्यावर तुम्हीही पुढच्या सुट्टीचं नियोजन इथेच कराल!.महाराष्ट्रातील या ठिकाणाचं सौंदर्य पाहून व्हाल थक्क!महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीवर अनेक निसर्गरम्य ठिकाणं आहेत. त्यापैकी सध्या पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेणारं ठिकाण म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला परिसरातील निवती रॉक्स आणि निवती दीपगृह. निळ्याशार समुद्राच्या मध्यभागी दिसणारे भव्य खडक, सभोवतालचा हिरवागार निसर्ग आणि शांत वातावरण यामुळे हे ठिकाण पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरत आहे..Budget Friendly Destinations: ना महागडी तिकिटं, ना महागडी हॉटेल्स! फक्त १० हजारांत करा भारतातील 'या' ३ ठिकाणांची सफर.ट्रॅव्हल कंटेंट क्रिएटर शिवांगी हिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर या ठिकाणाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून तिने निवती परिसरातील समुद्रसफरीची माहिती दिली आहे. साधारण दोन ते तीन तासांच्या बोट प्रवासात समुद्राचे विहंगम दृश्य, वेगवेगळ्या खडकांच्या रचना आणि परिसरातील निसर्गसौंदर्य अनुभवता येते. त्यामुळे नेहमीच्या पर्यटनस्थळांपेक्षा काहीतरी वेगळं पाहण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी हा चांगला पर्याय ठरू शकतो..बोट सफरीसाठी किती खर्च येतो?निवती रॉक्स परिसर पाहण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे बोट सफर. या सफरीसाठी साधारण दोन ते तीन तासांचा वेळ लागतो. उपलब्ध माहितीनुसार, इतर पर्यटकांसोबत शेअर केलेल्या बोटीतून जायचं असल्यास एका व्यक्तीसाठी अंदाजे ५०० ते ६०० रुपये खर्च येतो.तर मित्रमंडळी किंवा कुटुंबीयांसोबत खासगी सफर करायची असल्यास संपूर्ण बोटही आरक्षित करता येते. यासाठी साधारण ४,००० ते ५,००० रुपये भाडे आकारले जाते. त्यामुळे आपल्या सोयीनुसार आणि बजेटनुसार बोट सफरीचा पर्याय निवडता येतो. प्रत्यक्ष भाडे आणि उपलब्धता जाणून घेण्यासाठी प्रवासापूर्वी स्थानिक बोट चालकांशी संपर्क साधणे योग्य ठरेल..बोटीतून फिरताना कोणती ठिकाणं पाहता येतील?या समुद्रसफरीत केवळ समुद्राचं सौंदर्य अनुभवायला मिळत नाही, तर वाटेत अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण ठिकाणंही पाहता येतात. साधारण १० ते १२ ठिकाणांचा या सफरीत समावेश असल्याचं सांगितलं जातं.यामध्ये पुढील ठिकाणांचा समावेश आहे.जुने दीपगृह (Old Lighthouse)नवीन दीपगृह (New Lighthouse)डॉल्फिन पॉईंटम्हातारीची चूलसिक्रेट टनेलनिवती रॉक्समिनी केरळसीगल आयलंडसुनामी आयलंडनिवती गोल्डन रॉक्स.या प्रत्येक ठिकाणाचं वैशिष्ट्य वेगळं आहे. समुद्राच्या लाटांमुळे तयार झालेल्या खडकांच्या रचना, दूरवर पसरलेलं निळं पाणी आणि समुद्राच्या मध्यभागी दिसणारी छोटी बेटं पर्यटकांना आकर्षित करतात..IRCTC Shimla-Manali Winter Special Tour Package : नोव्हेंबरच्या अखेरीस शिमला-मनाली फिरण्याची सुवर्णसंधी; IRCTC कडून 'विंटर स्पेशल टूर पॅकेज' जाहीर, टॉय ट्रेनचा प्रवास ते विमानाची सुविधा एकाच पॅकेजमध्ये.निवती रॉक्सला कसं पोहोचाल?निवती रॉक्स हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला परिसरात आहे. महाराष्ट्रातील कोकण रेल्वे मार्गाने किंवा रस्त्याने सिंधुदुर्ग गाठता येतो. त्यानंतर वेंगुर्ला परिसरातून निवतीकडे जाता येते. बोट सफरीसाठी स्थानिक बोट सेवा आणि प्रवासाच्या वेळा आधीच तपासून घ्याव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.