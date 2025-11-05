November 2025 Travel: जयपूर ते वाराणसी; या महिन्यात भारतातील 5 अद्भूत ठिकाणांना द्या भेट

November Travel Tips: नोव्हेंबर महिना हा भारताचा शोध घेण्यासाठी सर्वोत्तम महिन्यांपैकी एक आहे. मान्सूननंतर हवामान आल्हाददायक थंड झाले आहे आणि वातावरणात उत्सवाचे वातावरण पसरले आहे. तुम्हाला पर्वतीय शांतता किंवा किनारी शांतता हवी असेल, तर पुढील ठिकाणांना भेट देऊ शकता. नोव्हेंबर फिरण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला सौंदर्य, परंपरा आणि साहस यांचे परिपूर्ण मिश्रण देतात. जयपूरच्या राजघराण्यापासून ते वाराणसीच्या घाटांवर मिळणाऱ्या शांततेपर्यंत; नोव्हेंबर महिना तुमची ट्रिप अविस्मरणीय बनवेल..कुर्गनोव्हेंबरमध्ये कुर्ग हे धुक्याने वेढलेले हिरवेगार स्वर्ग आहे, कॉफीच्या सुगंधी हवेत आराम करण्यासाठी हा योग्य वेळ आहे. अॅबे फॉल्स आणि राजाज सीट सारख्या निसर्गरम्य स्थळांना भेट द्या, निसर्ग ट्रेकवर जा आणि कॉफीच्या बागेत स्थानिकांशी संवाद साधा. आल्हाददायक हवामान आणि शांत लँडस्केप्ससह, हे निसर्ग प्रेमींसाठी एक स्वप्न आहे.गुजरातचंद्रप्रकाशात पांढरे मिठाचे वाळवंट चमकत असताना, नोव्हेंबरमध्ये रण उत्सवाची सुरुवात होते. हा उत्सव संगीत, नृत्य, अन्न आणि हस्तकला यांचे मिश्रण करून गुजरातची समृद्ध संस्कृती प्रदर्शित करतो. आलिशान तंबूंमध्ये रहा, उंटांवर स्वारीचा आनंद घ्या आणि ताऱ्यांनी भरलेल्या आकाशाखाली चमकणाऱ्या अंतहीन पांढऱ्या विस्ताराकडे पहा - एक अविस्मरणीय वाळवंट अनुभवा..Dev Deepawali 2025 Travel Tips : देव दिवाळीला वाराणसीला जाऊ शकत नाही? मग भेट द्या 'या' अद्भुत ठिकाणांना .जयपुरनोव्हेंबरमध्ये गुलाबी शहर पुन्हा जिवंत होते, निरभ्र आकाश आणि सौम्य उबदारपणा देते - भव्य किल्ले आणि उत्साही बाजार पाहण्यासाठी आदर्श. सूर्योदयाच्या वेळी आमेर किल्ल्याला भेट द्या, सिटी पॅलेसमधून फेरफटका मारा, ब्लॉक प्रिंट्स आणि दागिन्यांची खरेदी करा आणि स्थानिक राजस्थानी थालींचा आस्वाद घ्या. जयपूरचे आकर्षण शाही आणि स्वागतार्ह दोन्ही वाटते.वाराणसीनोव्हेंबरमध्ये, देव दिवाळीच्या वेळी वाराणसी दैवी उर्जेने उजळून निघते जेव्हा घाट हजारो दिव्यांनी प्रकाशित होतात. सूर्योदयाच्या वेळी शांत बोटीचा प्रवास करा, शक्तिशाली संध्याकाळची आरती पहा आणि प्राचीन मंदिरे, साधू आणि भावपूर्ण स्ट्रीट फूडने भरलेल्या अरुंद गल्ल्यांमधून भटकंती करा - एक खरी आध्यात्मिक जागृती..शिलाँग'पूर्वेकडील स्कॉटलंड' म्हणून ओळखले जाणारे शिलाँग नोव्हेंबरमध्ये स्फटिकासारखे स्वच्छ आकाश आणि हिरव्यागार डोंगररांगा दाखवते. शांत दृश्यांसाठी उमियम तलावाला भेट द्या, स्थानिक कॅफेमध्ये लाईव्ह संगीताचा आनंद घ्या आणि जवळच्या धबधब्यांमध्ये लहान ड्राइव्ह करा. ताजी पर्वतीय हवा आणि सांस्कृतिक उबदारपणा शिलाँगला ताजेतवाने आणि अद्वितीय बनवतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.