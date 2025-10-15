Philippines Visa Free Travel: बॅग भरा, फिलिपिन्सला चला! भारतीय पर्यटकांसाठी व्हिसा फ्री प्रवेश आणि थेट विमानसेवा उपलब्ध

Philippines Offers Visa-Free Entry for Indian Tourists: भटकंतीची आवड प्रत्येकाची वेगळी असते. काहींना मित्र परिवारासोबत जायला आवडतं, तर काहींना एकटेच निघायला आवडतं. तुम्हाला ही सतत फिरायची आवड असेल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे..आता भारतीय नागरिकांना फिलिपन्समध्ये १४ दिवसांपर्यंत व्हिसाशिवाय प्रवेश करता येणार आहे. याशिवाय एअर इंडियाने दिल्ली- मनीला थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू केली आहे, जी दहा वर्षानंतरची पहिली थेट उड्डाणे आहेत. या नव्या सुविधांमुळे भारतीय प्रवाशांसाठी फिलिपिन्स एक सोयीस्कर आणि आकर्षक पर्यटनस्थळ बनत आहे. .Mysore Bonda Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट 'म्हैसूर बोंडा' बनवा अगदी साऊथ इंडियन स्टाईलने, लगेच लिहून घ्या रेसिपी .फिलिपन्सचे भारतातील राजदूत जोसेल एफ. इग्रासिओ म्हणाले, व्हिसा मुक्त प्रवेश आणि थेट उड्डाणामुळे भारत आणि फिलिपिन्समधील पर्यटन आणि व्यवसायातील कनेक्टिव्हिटी अधिक दृढ होईल. आता प्रवास अधिक सोपा आणि जलद झाला आहे, त्यामुळे अधिकाधिक भारतीय प्रवाशी फिलिपिन्सकडे प्रवास करतील अशी अपेक्षा आहे..व्हिसा फ्री प्रवेशामुळे वाढलेले आकर्षकजून २०२५ पासून भारतीयांना १४ दिवसांची व्हिसा शिवाय फिलीपिन्समध्ये मुक्काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांच्या ऑनलाईन शोधांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. ‘अॅटलिस’ या व्हिसा प्रक्रिया प्लॅटफॉर्मनुसार, व्हिसा मुक्त धोरण जाहीर झाल्यानंतर भारतातून फिलिपिन्ससाठी होणाऱ्या प्रवास शोधांमध्ये २८% वाढ नोंदवली गेली आहे.फिलिपिन्समध्ये सूर्य, समुद्रकिनारे आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आहे, जे भारतीय पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. याशिवाय, सुलभ व्हिसा धोरण आणि थेट उड्डाणांमुळे प्रवास अधिक सोपा झाला आहे..Reading Inspiration Day 2025: 'वाचन प्रेरणा दिन' का साजरा केला जातो? जाणून घ्या महत्व .थेट उड्डाणांची सुविधाएअर इंडियाने १ ऑक्टोबरपासून दिल्ली ते मनीला थेट विमानसेवा सुरू केली आहेत. ही सेवा दहा वर्षानंतर पुन्हा सुरू झाली असून, यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होणार आहेत. थेट विमानसेवामुळे भारत आणि फिलिपिन्समधील व्यवसायिक आणि सांस्कृतिक देवाण- घेवाणही वाढेल, अशी अपेक्षा आहेत..पर्यटनासाठी एक वेगळा अनुभवफिलिपिन्स ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा द्वीपसमूह असून येथे ७,६०० हून अधिक बेटे आहेत. येथे पर्यटनासाठी समुद्रकिनारे, जलक्रीडा, नैसर्गिक सौंदर्य तसेच सांस्कृतिक वारसा उपलब्ध आहे. शिवाय, चित्रपट चित्रीकरणासाठीही हे ठिकाण ओळखले जाते.२०२४ मध्ये जवळपास ७९,००० भारतीय पर्यटकांनी फिलिपिन्सचा प्रवास केला असून, २०२५ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत हा आकडा ६६,००० वर पोहोचला आहे. हा वाढता ट्रेंड पाहता पुढील काळात भारतीय प्रवाशांची संख्या आणखी वाढेल अशी शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.