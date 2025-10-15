टूरिझम

Philippines Visa Free Travel: बॅग भरा, फिलिपिन्सला चला! भारतीय पर्यटकांसाठी व्हिसा फ्री प्रवेश आणि थेट विमानसेवा उपलब्ध

Philippines Offers Visa-Free Entry for Indian Tourists: भारतीय पर्यटकांनो, तयारी करा आणि प्रवासाला निघा! आता फिलिपन्सन मध्ये भारतीयांना व्हिसाशिवाय थेट प्रवेश आणि विमानसेवा उपलब्ध आहे. अशी माहिती फिलिपिन्सचे राजदूत जोसेल एफ. इग्रासिओ यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे
Philippines Offers Visa-Free Entry for Indian Tourists

Philippines Offers Visa-Free Entry for Indian Tourists

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Philippines Offers Visa-Free Entry for Indian Tourists: भटकंतीची आवड प्रत्येकाची वेगळी असते. काहींना मित्र परिवारासोबत जायला आवडतं, तर काहींना एकटेच निघायला आवडतं. तुम्हाला ही सतत फिरायची आवड असेल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे.

Loading content, please wait...
Travel
Tourist
tour
Tourists
Visa
Philippine President
Tourisim
Tourism Plan
philippines
Tourism
tourist plane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com