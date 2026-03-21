April Travel Destination: एप्रिलमध्ये ट्रिप प्लॅन करताय? या’ 5 ठिकाणांना भेट देणं ठरेल बेस्ट

एप्रिल महिना हा भारतातील ऋतू बदलाचा एक सुंदर काळ असतो. उष्णता हळूहळू वाढू लागली असली तरी, अनेक ठिकाणी अजूनही थंडगार वारा आणि आल्हाददायक हवामान असते. या काळात प्रवास करण्याचा खरा आनंद अशा ठिकाणी मिळतो, जिथे पाणी, पर्वत आणि हिरवळ यांचा संगम असतो. ही नदीकाठची ठिकाणे केवळ थंडावाच देत नाहीत, तर मानसिक शांतीही देतात. म्हणूनच भारतातील नदीकाठची पर्यटन स्थळे एप्रिल महिन्यातील प्रवासासाठी एक लोकप्रिय पर्याय बनत आहेत..तीर्थनहिमाचल प्रदेशातील तीर्थन नदीच्या काठावर वसलेले तीर्थन खोरे हे एक शांत आणि कमी गर्दीचे ठिकाण आहे. एप्रिल महिन्यात येथील वातावरण अधिकच सुंदर असते. कारण हवामान फार थंड किंवा फार गरम नसते. हिरवीगार वनराई, निरभ्र निळे आकाश आणि वाहणाऱ्या नदीचा आवाज या ठिकाणाला अद्वितीय बनवतात. ट्राउट मासेमारी, छोटे ट्रेक आणि निसर्ग भ्रमंती यांसारखे उपक्रम पर्यटकांना आकर्षित करतात. जवळच असलेले ग्रेट हिमालयन नॅशनल पार्क हे देखील साहसी लोकांना आकर्षित करणारे एक प्रमुख ठिकाण आहे. गर्दीपासून दूर शांतता आणि निवांतपणा शोधणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण आदर्श मानले जाते..कूर्गकर्नाटकातील कुर्ग ज्याला 'भारताचे स्कॉटलँड' म्हणूनही ओळखले जाते. तेथील कॉफीचे मळे आणि हिरवीगार दरी यासाठी प्रसिद्ध आहे. कावेरी नदीच्या अनेक उपनद्या या भागातून वाहतात, ज्यामुळे या परिसराला एक शांत आणि आल्हाददायक वातावरण लाभते. एप्रिल महिन्यात कुर्गमधील हवामान अत्यंत सुखद असते. ज्यामुळे प्रवास अधिकच आनंददायी होतो. नदीकिनारी राहणे हा एक अनोखा अनुभव आहे. जिथे सकाळचा सूर्यप्रकाश आणि संध्याकाळची थंड झुळूक एक ताजेतवाने करणारा अनुभव देतात. हे ठिकाण जोडप्यांसाठी आणि कुटुंबांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे..ऋषिकेशऋषिकेश हे केवळ एक शहर नाही तर गंगा नदीशी जोडलेले एक आध्यात्मिक शहर आहे. येथे नदी जीवनाचा एक भाग आहे आणि प्रत्येक कार्यात तिची उपस्थिती जाणवते. हवामान आल्हाददायक असल्यामुळे एप्रिल महिना ऋषिकेशला भेट देण्यासाठी सर्वात शुभ मानला जातो. गंगा नदीच्या काठावर रिव्हर राफ्टिंग, योगासने आणि ध्यान यांसारखे अनुभव उपलब्ध आहेत. संध्याकाळी होणारी गंगा आरती हे या ठिकाणचे एक वैशिष्ट्य आहे. जे प्रत्येक पर्यटकाला भावूक करते. साहस आणि अध्यात्म यांचा हा संगम ऋषिकेशला विशेष बनवतो..हम्पीहम्पी हे तुंगभद्रा नदीच्या काठावर वसलेले एक ऐतिहासिक स्थळ आहे. जिथे उंच कडे आणि प्राचीन मंदिरे एक विस्मयकारक दृश्य निर्माण करतात. हे ठिकाण इतिहास आणि निसर्गाचा एक अनोखा संगम सादर करते. एप्रिल महिन्यात येथील हवामान पर्यटनासाठी आदर्श असते आणि नदीकिनारी सूर्यास्त पाहणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव असतो. कोरॅकल सफरी, म्हणजेच पारंपरिक बोटीतून प्रवास, देखील खूप लोकप्रिय आहे. हम्पीमध्ये फिरताना जणू वेळ थांबली आहे असे वाटते आणि प्रत्येक कोपरा एक कहाणी सांगतो. हे ठिकाण फोटोग्राफीसाठी आणि शांतताप्रिय लोकांसाठी अगदी योग्य आहे..महेश्वरमध्य प्रदेशातील महेश्वर हे नर्मदा नदीच्या काठावर वसलेले एक छोटे पण निसर्गरम्य शहर आहे. आपल्या प्राचीन घाटांसाठी, राजवाड्यांसाठी आणि हातमागाच्या साड्यांसाठी ओळखले जाणारे हे ठिकाण एप्रिल महिन्याच्या सकाळच्या वेळी शांत आणि सुंदर असते तर घाटांवरील सायंकाळची आरती एक आध्यात्मिक अनुभव देते. धावपळीच्या जीवनापासून दूर, शांतता आणि संस्कृतीने वेढलेल्या शांततेच्या शोधात असलेल्या प्रवाशांसाठी महेश्वर हे एक लोकप्रिय ठिकाण आहे. येथील प्रत्येक कोपरा जुन्या काळाची जादू दाखवतो, ज्यामुळे ही सहल खरोखरच अविस्मरणीय ठरते.