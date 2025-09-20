Pune Tourism: पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! आता PMPMLची पानशेत पर्यटन बससेवा सुरु; जाणून घ्या तिकीट दर...

थोडक्यात:पीएमपीएमएलने पुणेकरांच्या आग्रहावरून पानशेत पर्यटन बससेवा सुरू केली आहे.या बससेवेअंतर्गत तुम्हाला वरसगावचा धबधबा, पानशेत बोटिंग आणि खडकवासला धरण पाहता येईल.तिकीट दर माफक असून फक्त 500 असून वातानुकूलित बस सेवा दिली जाते..PMPML’s Panashet Tourist Bus Service: तुम्हाला फिरायला आवडत असेल आणि नवनवीन ठिकाणं पाहायला आवडत असेल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पुणे महानगरपरिवहन महामंडळाने (पीएमपीएमएल) लोकांच्या आग्रहावरून पानशेत पर्यटन बससेवा सुरू केली आहे..या नवीन बससेवेअंतर्गत तुम्हाला नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेली पानशेत आणि त्याच्या परिसरातील अनेक पर्यटनस्थळांचा अनुभव घेता येणार आहे..Navratri 2025 Horoscope: यंदाच्या नवरात्रीत 'या' 3 राशींचं भाग्य चमकणार; वाचा तुमचं राशी भविष्य!.पानशेत बससेवेच्या मार्गावर तुम्हाला वरसगावचा धबधबा, पानशेत येथे बोटिंगचा आनंद आणि खडकवासला धरण यांसारखी प्रसिद्ध ठिकाणे भेट देता येतील. याशिवाय, येथे पर्यावरणपूरक आणि आरामदायक वातानुकुलित (एसी) बसेस उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे प्रवास आणखी सुखकर होतो..या पर्यटनासाठी तिकीट दरही माफक ठेवण्यात आले आहेत. बससेवेचा तिकीट दर फक्त 500 आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही 9850501862 या नंबरवर संपर्क साधू शकता..Navratri Festival: नवरात्रात पाळा 'हे' नियम, देवीची कृपा सदैव तुमच्यावर राहील.FAQs1. पानशेत पर्यटन बससेवेची सुरुवात कधी झाली? (When did the Panchet tourism bus service start?)पीएमपीएमएलने पुणेकरांच्या आग्रहावरून पानशेत पर्यटन बससेवा अलीकडेच सुरू केली आहे.2. बससेवेच्या मार्गावर कोणकोणती ठिकाणे भेट देता येतील? (What places can be visited on the bus route?)वरसगावचा धबधबा, पानशेत बोटिंग आणि खडकवासला धरण या प्रसिद्ध ठिकाणांची भेट बससेवेच्या मार्गावर होईल.3. तिकीटाचा दर किती आहे? (What is the ticket price?)बससेवेचा तिकीट दर 500 इतका आहे.4. प्रवासासाठी कोणती सुविधा उपलब्ध आहे? (What facilities are available for the travel?)वातानुकूलित (एसी) बसेस उपलब्ध असून प्रवास आरामदायक होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.