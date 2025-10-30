Travel Tips : प्रवास संपला? घरी परतण्याआधी...पॅकिंग, पेमेंट आणि मानसिक तयारीसाठी 10 आवश्यक टिप्स!

Packing hacks : प्रवास संपवून घरी परतण्याआधी अनेक गोष्टी करणे गरजेचे असते; अन्यथा प्रवासात घेतलेली मजा बाजूलाच राहू शकते. घरी परतण्यापूर्वी काय काय करावे, याविषयी काही टिप्स बघूया..सामान आणि इतर गोष्टींची तपासणी हॉटेल, टॅक्सी किंवा पर्यटनस्थळी काही सामान विसरलात का ते तपासा. पासपोर्ट, आधारकार्ड, टिकटे अशी महत्त्वाची कागदपत्रे बॅगेत सुरक्षित ठेवली आहेत का याची खात्री करा. पर्यटनस्थळी घेतलेल्या वस्तू नीट ठेवल्या आहेत का ते पहा..बिल आणि पेमेंट सेटल करा हॉटेलचे बिल, वाहन भाडे इत्यादी बाकी राहिलेली पेमेंट्स क्लियर करा. कोणत्याही स्थानिक दुकानातून किंवा ऑनलाइन केलेल्या खरेदीचे पेमेंट पूर्ण झाली आहेत का ते तपासा. एखादी रक्कम कार्डवर दोनदा स्वाइप झाली असल्यास व्यवहार योग्य प्रकारे पूर्ण करून घ्या..इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे मोबाइल, लॅपटॉप, पॉवर बँक यांची पूर्ण चार्जिंग करा. चार्जर, हेडफोन्स इत्यादी एकत्र पॅक करा. स्वच्छता आणि पॅकिंग ओले कपडे स्वतंत्रपणे पॅक करा. सौंदर्यप्रसाधने, टूथब्रश, औषधे ही झिपलॉक बॅगमध्ये ठेवा. त्यामुळे काही लीक झाल्यास इतर सामानाला नुकसान होणार नाही. विमानातून प्रवास करणार असल्यास सामान पॅक करताना वजनाची मर्यादा लक्षात ठेवा..घराची तयारी; माहिती देणे घरात कोणी असेल, तर त्यांना आपल्या पोहोचण्याच्या अंदाजे वेळेबद्दल कळवा. स्वच्छता करून घ्यायला सांगा स्वत:च्या गाडीतून परतत असाल तर इंधन (पेट्रोल/डिझेल) पुरेसे आहे का ते तपासा. .कुटुंबीयांना किंवा मित्रांना आपल्या येण्याच्या वेळेबद्दल कळवा. (आवश्यक असल्यास) ऑफिस/कामाच्या ठिकाणी आपण परतत अल्याची माहिती द्या.मानसिक तयारी प्रवास संपल्याची लक्षात ठेवा आणि मन शांत करा. विमानतळ, बसस्थानक किंवा रेल्वेस्थानकावरून घरी परत जाण्याबाबत माहिती घ्या, व्यवस्था करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.