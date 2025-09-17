Pre-Wedding Photoshoot: प्री-वेडिंग शूट करायचंय? मग साताऱ्याचं कास पठार आहे एक परफेक्ट ठिकाण!

थोडक्यात:कास पठार हे रंगीबेरंगी रानफुलांनी सजलेलं आणि युनेस्कोच्या वारसा स्थळांपैकी एक असलेलं प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठी परिपूर्ण ठिकाण आहे.हे ठिकाण निसर्गरम्य, शांत आणि शहराच्याधावपळीतून दूर असल्यामुळे खास आणि हटके फोटोशूटसाठी योग्य पर्याय ठरतो.सप्टेंबर महिन्यात फुलांचा हंगाम असतो, त्यामुळे योग्य वेळ, परवानगी आणि पर्यावरणाची काळजी घेणं आवश्यक आहे..Best Time to Visit Kaas Plateau: आजकाल विवाहपूर्व फोटोशूट म्हणजेच प्री-वेडिंग फोटोशूटचा ट्रेंड प्रचंड वाढला आहे. लग्नाआधीचे हे खास क्षण अनेकजण सुंदर आणि नैसर्गिक ठिकाणी जाऊन कॅमेऱ्यात टिपून ठेवतात. अशा प्री-वेडिंग शूटसाठी जर तुम्ही एखादं निसर्गरम्य आणि शांत ठिकाण शोधत असाल, तर साताऱ्याजवळचं कास पठार (Kaas Plateau) ही एक परिपूर्ण निवड ठरू शकते..कास पठारकास पठार हे युनेस्कोच्या जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळांपैकी एक आहे. दरवर्षी ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान येथे हजारो प्रकारच्या रानफुलांचा मनोहारी गालिचा तयार होतो. रंगीबेरंगी फुलांनी भरलेलं हे पठार पाहताना जणू निसर्गानेच एक सुंदर पार्श्वभूमी तयार केली आहे..प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठी का निवडावं कास पठार?निसर्गरम्य वातावरणहिरवीगार डोंगररांगा, नितळ आकाश आणि फुलांनी सजलेलं पठार यामुळे प्रत्येक फोटो सुंदर आणि नैसर्गिक भासतो.शांतता आणि एकांतशहराच्या धावपळीपासून दूर, इथे तुम्हाला हवे तसे फोटोशूट करता येते.युनिक लोकेशनबहुतांश फोटोशूट्स ठराविक ठिकाणीच होत असल्याने, कास पठार हे थोडं हटके आणि लक्षवेधी ठिकाण ठरू शकतं..कसे पोहोचाल?सातारा शहरापासून कास पठार सुमारे २५ किलोमीटर अंतरावर आहे. पुणे, मुंबई किंवा कोल्हापूरहून साताऱ्यापर्यंत ट्रेन किंवा बसने पोहोचता येते आणि पुढे टॅक्सीने कास पठार गाठता येते..काही महत्त्वाच्या टिप्स- कास पठाराचं पर्यावरण संवेदनशील असल्यामुळे फोटोशूट करताना निसर्गाची काळजी घ्या.- फुलांचा हंगाम साधारणतः सप्टेंबरमध्ये असतो, त्यामुळे वेळेत योजना करा.- काही वेळा प्रवेशासाठी परवानगी घ्यावी लागते, ती आधीच सुनिश्चित करा..FAQs1. कास पठार प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठी का निवडावे? (Why choose Kaas Plateau for a pre-wedding photoshoot?)कारण इथलं निसर्गरम्य वातावरण, रंगीबेरंगी रानफुलं आणि शांतता प्रत्येक क्षण सुंदर बनवते.2. कास पठार कधी भेट द्यायला योग्य आहे? (What is the best time to visit Kaas Plateau?)सप्टेंबर महिन्यात रानफुलं फुललेली असतात, त्यामुळे तोच सर्वोत्तम कालावधी आहे.3. कास पठारावर फोटोशूटसाठी परवानगी लागते का? (Do you need permission for a photoshoot at Kaas Plateau?)होय, काही वेळा स्थानिक प्रशासनाकडून परवानगी आवश्यक असते, त्यामुळे आधीच माहिती घ्यावी.4. कास पठारवर कसे पोहोचावे? (How to reach Kaas Plateau?)सातारा शहरातून कास पठार २५ किमी अंतरावर असून, बस किंवा ट्रेनने साताऱ्याला जाऊन तिथून टॅक्सीने पोहोचता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.