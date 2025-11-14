Pune Travel Places: नोव्हेंबरमध्ये फिरण्याचा प्लॅन करत आहात? मग पुण्याच्या 'या' सुंदर निसर्गरम्य ठिकाणी नक्की जा!

Explore Scenic Pune Travel Places: नोव्हेंबरच्या थंडगार दिवसांत थोडा वेळ निसर्गाच्या सान्निध्यात घालवण्याचा आनंद हा वेगळाच असतो. जर तुम्ही नोव्हेंबर महिन्यात वीकेंडला फिरायला जायचे प्लॅन करत असाल, तर पुणे आणि त्याच्या आसपासच्या निसर्गरम्य स्थळांवर फिरायला जाण्याचा हा बेस्ट काळ आहे..पर्वत, तलाव आणि ऐतिहासिक किल्ले आणि हिरवाईने नटलेली घाटरांगा प्रत्येक ठिकण आपल्याला थोडा थोडा साहस, थोडा निसर्गाचा आनंद आणि मनःशांती देतो. चला तर जाणून घेऊया पुण्याजवळील काही खास पर्यटनस्थळांबद्दल, जिथे तुम्ही कुटूंबासोबत किंवा मित्रांसोबत सुंदर आठवणी बनवू शकता..Workplace Romance India: ऐकावं ते नवलच! ऑफिसमधल्या प्रेमसंबंधांत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर; जागतिक रँकिंगमध्ये मिळवलं स्थान, जाणून घ्या कारण.वाईकृष्णा नदीकाठचे कठावार वाई हे एक सुंदर पर्यटन स्थळ आहे. पुण्यापासून ८५ किलोमीटर अंतरावर वसले हे ठिकाण निसर्गाच्या सान्निध्यात शांती आणि मानसिक शांती प्रदान करते. येथे तुम्ही ट्रेकिंग, हायकिंग किंवा कॅम्पिंगचा अनुभव घेऊ शकता. हिरवागार परिसर मनाला आनंद देतो आणि शरीराला ताजेतवाने वाटते.खंडाळाखंडाळा हे पुण्यापासून ६९ किमी अंतरावर एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे. येथील 'टायगर लीप' व्ह्यू पॉइंटवरून तुम्हाला पर्वत, डोंगराळ प्रदेश आणि निसर्गाचे अद्भुत दृश्ये पाहता येतात. ट्रेकिंग चाहत्यांसाठी हे ठिकाण विशेषतः आकर्षक आहे..कामशेतपुण्यापासून फक्त ४८ किलोमीटर अंतरावर कामशेत आहे, जे महाराष्ट्राचे प्रमुख पॅराग्लायडिंग केंद्र म्हणून ओळखले जाते. येथे तुम्ही ट्रेकिंग, हायकिंग आणि पॅराग्लायडिंगचा अनुभव घेऊ शकता. शिवे कोंडेश्वर मंदिर, विदेश्वर मंदिर, कार्ला आणि भाजा लेणींचे दर्शनी करता येते.लोहागड किल्लापुण्यापासून ७४ किमी अंतरावर असलेला लोहगड किल्ला हा महाराष्ट्रातील प्राचीन किल्ल्यांपैकी एक आहे. येथे तुम्ही किल्ला पाहण्यासोबतच ट्रेकिंगचा आनंद देखील घेऊ शकता. .Children's Day: मुलांच्या स्किल डेव्हलपमेंटसाठी उपयुक्त आहेत 'हे' डिजिटल प्लॅटफॉर्म; विज्ञान, कला आणि कोडिंगसाठी ठरतील फायदेशीर.सिंहगड किल्लासिंहगड हा पुण्यापासून ३० किलोमीटर नैऋत्येस असलेला एक प्रसिद्ध किल्ला आहे. १६७० च्या सिंहगडची लढाई आणि तानाजी मालुसरे यांच्या शौर्यगाथांमुळे या किल्ल्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. शिवाजी महाराजानी की किल्याला सिंहगड हे नाव दिलं. इतिहासाच्या चाहत्यांसाठी हे ठिकाण अतिशय रोमांचक आहे.लोनावळामुंबईपासून फक्त ९५ किलोमीटर अंतरावर असलेले लोणावळा हिल स्टेशन कुटुंबासह फिरण्यासाठी किंवा मित्रांसोबत मजा करण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे. पावसाळ्यात या ठिकाणचे हिरवेगार आणि थंड वातावरण एक विशेष आनंद देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.