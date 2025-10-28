Weekend Trek: पुण्याजवळ विकेंड ट्रेकसाठी हवंय शांत आणि सुंदर ठिकाण शोधताय? मग पुरंदर किल्ला आहे बेस्ट!

Pune Travel: पुण्याजवळच्या डोंगररांगा, हिरवाई आणि ऐतिहासिक किल्ल्यांनी नेहमीच ट्रेकप्रेमींना आकर्षित केलं आहे. तुम्हीही या विकेंडला थोडं शहराच्या गोंगाटापासून दूर जाऊन निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवायचा विचार करत असाल, तर पुरंदर किल्ला हा ट्रेकसाठी परफेक्ट डेस्टिनेशन ठरेल. चला तर जाणून घेऊयात पुरंदर किल्लावर कसे जायचे.इतिहासाशी जोडलेला गडपुरंदर किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महारांजांच्या साम्राज्यातील एक महत्वाचा किल्ला आहे. याच ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांचा जन्म झाला होता. त्यामुळे पुरंदर किल्ला केवळ निसर्गरम्य नव्हे तर ऐतिहासिकदृष्ट्याही अतिशय महत्वाचा आहे..American CEO Criticizes H-1B visa: अमेरिकन CEOची भारतीय कामगारांवर टीका; H-1B व्हिसाबाबत काय म्हणाले? पाहा व्हिडिओ.पुरंदर किल्ला म्हणजे मराठी इतिहासातील एक मोठं पान. येथेच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मुघल सरदार मिर्जाराजे जयसिंग यांच्यात "पुरंदरचा तह" झाला होता. या तहाने पुढील राजकीय घडामोडींना नवीन दिशा दिली.नावामागचं कारण काय?किल्ल्याचं नाव त्यांच्या पायथ्याशी असलेल्या पुरंदर गावावरून पडलं आहे. जुन्या काळी या गावाला 'पूर' म्हंटल जायचं, पण काळाच्या ओघात त्यांचं नाव पुरंदर असं झालंका आहे ट्रेकसाठी खास?जर तुम्ही ट्रेकिंगचे नवखे असाल, तर पुरंदर किल्ला एकदम योग्य पर्याय आहे. चढाई सोपी आणि रस्तातील दृश्य अतिशय सुंदर आहेत. पावसाळा आणि हिवाळ्यात या किल्ल्याभोवती हिरवाई डोळ्यांचं पारणं फेडते. वर पोहोचल्यानंतर तुम्हाला पुणे जिल्ह्याचा अप्रतिम नजारा दिसतो..Nutrition During Winter Exercise: हिवाळ्यात व्यायामासोबत योग्य आहार कसा असावा? आहारतज्ज्ञ काय सांगतात? जाणून घ्या .सूर्यास्तासाठी परफेक्टसूर्यास्ताच्या वेळी पुरंदर किल्ल्यावरील दृश्य अत्यंत मनमोहक दिसते. त्यामुळे इथे फोटोशूटसाठी अनेक ट्रॅव्हलर्स आणि कपल्स येतात.कसे जायचे?पुरंदर किल्ला हा पुणे शहरापासून सुमारे ५० किमी अंतरावर आहे. येथे वाहनाने सहज पोहचू शकतात. पायथ्याशी पार्किंगची सुविधा आहे आणि त्यानंतर ट्रेकची सुरुवात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.