Rajasthan Tourism: राजस्थानला जाताय? मग पुष्कर महोत्सव पाहायला विसरू नक्का, जाणून घ्या काय आहे खास

Pushkar Festival In Rajasthan: राजस्थान हे केवळ राजेशाही इतिहास आणि भव्य किल्ल्यांसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर येथील रंगीबेरंगी मेळावे आणि महोत्सवांसाठीही ओळखले जाते. त्यातील एक प्रमुख महोत्सव म्हणजे पुष्कर महोत्सव, जो दरवर्षी लाखो पर्यटकांना आकर्षित करतो. .जर तुम्ही फॅमिली किंवा मित्रांसोबत फिरायला जात असाल किंवा जाण्याचा विचार करत असाल, तर पुष्कर महोत्सव पाहायला अजिबात विसरू नका. या महोत्सवात प्राचीन परंपरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि पशुपालनाची झलक अनुभवायला मिळते..पुष्कर महोत्सवाची वैशिष्ट्येपशु प्रदर्शनपुष्कर महोत्सव हा प्रामुख्याने पशुपालन आणि व्यापारासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे म्हशी, घोडा, उंट इत्यादी प्राण्यांचे विशेष प्रदर्शन होते. या वर्षीचे विशेष आकर्षण म्हणजे 35 कोटींची म्हैस आणि १५ कोटीचा घोडा जे पाहण्यासाठी लोक मोठ्या उत्साहाने येतात.सांस्कृतिक कार्यक्रममहोत्सवादरम्यान लोकनृत्य, संगीत, भाषा गायन, कबड्डी आणि फुटबॉल स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. याद्वारे केवळ पशुपालनच नाही तर राजस्थानच्या सांस्कृतिक जीवनाची झलकही पाहता येते..खाद्य आणि हस्तकला फेस्टिवलशिल्पग्राममध्ये अन्न महोत्सव आणि हस्तकला प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातात. येथे पर्यटक स्थानिक अन्नाचा आस्वाद घेऊ शकतात आणि हस्तकला खरेदी करू शकतात.धार्मिक अनुभवपुष्कर सरोवर महाआरती, दीपदान आणि पुष्कर अभिषेक असे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यामुळे धार्मिक आणि सांस्कृतिक अनुभव एकत्र येतात. .विशेष आकर्षणे35 कोटीची एक वर्षांची युवराज नवाची म्हैस हे या महोत्सवाचे मुख्य आकर्षण आहे. तसेच पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानसह इतर राज्यांमधून येणारे घोडे आणि उंटही येथे पाहता येतील.महोत्सवाची वेळ३० ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत पुष्कर महोत्सव. पर्यटकांना महोत्सवाचा अनुभव घेण्यासाठी हॉटेल किंवा कॅम्प बुकिंगसाठी तसेच हॉट एअर बलून राईड्स किंवा सफारीसारख्या विशेष उपक्रमांसाठी आगाऊ बुकिंग करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे..थोडक्यात कार्यक्रमपहिला दिवस: झेंडावंदन, मांडणा स्पर्धा, "चक दे राजस्थान" फुटबॉल, दीपदान व महा आरती.दुसरा दिवस: लंगडी टांग, ऊंट सजावट व नृत्य, सांस्कृतिक स्टेज शो.तिसरा दिवस: कबड्डी, घोडा नृत्य, ग्रामीण खेळ आणि "वॉईस ऑफ पुष्कर".चौथा दिवस: आध्यात्मिक यात्रा, फूड व क्राफ्ट फेस्टिव्हल उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम.पाचवा दिवस: "लगान" स्टाइल क्रिकेट, विदेशी पर्यटकांसाठी पगडी बांधणे, मूंछ स्पर्धा, बॉलीवुड नाईट.सहावा दिवस: मटका रेस, म्युझिकल चेअर स्पर्धा, रामायण प्रस्तुती, कवि संमेलन.सातवा दिवस: समापन सोहळा, मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण, ऊंट व घोडा शो, पुष्कर महा आरती..पर्यटकांसाठी टीप- उत्सवादरम्यान सार्वजनिक प्रवेशासाठी कोणतेही तिकिट शुल्क नाही, फक्त विशेष उपक्रमांसाठी बुकिंग आवश्यक आहे.- पर्यटक स्थानिक ट्रॅव्हल वेबसाइट किंवा टूर ऑपरेटरद्वारे बुकिंग करू शकतात.- पुष्कर महोत्सव हे सांस्कृतिक, धार्मिक आणि मनोरंजनात्मक अनुभवांसाठी एक आदर्श ठिकाण आहे.- राजस्थानला भेट देताना, पुष्कर महोत्सवाला नक्की भेट द्या, कारण येथे तुम्हाला परंपरा, पशुपालन, संगीत, नृत्य आणि रंगीबेरंगी उत्सवांचा संगम पाहता येतो.