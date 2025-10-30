टूरिझम

Rajasthan Tourism: राजस्थानला जाताय? मग पुष्कर महोत्सव पाहायला विसरू नक्का, जाणून घ्या काय आहे खास

History and Significance of Pushkar Festival: तुम्ही फॅमिली किंवा मित्रांसोबत राजस्थानला फिरायला जात असाल किंवा जाण्याचा विचार करत असाल, तर पुष्कर महोत्सव पाहायला अजिबात विसरू नका जाणून घ्या काय आहे खास
History and Significance of Pushkar Festival

History and Significance of Pushkar Festival

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Pushkar Festival In Rajasthan: राजस्थान हे केवळ राजेशाही इतिहास आणि भव्य किल्ल्यांसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर येथील रंगीबेरंगी मेळावे आणि महोत्सवांसाठीही ओळखले जाते. त्यातील एक प्रमुख महोत्सव म्हणजे पुष्कर महोत्सव, जो दरवर्षी लाखो पर्यटकांना आकर्षित करतो.

Loading content, please wait...
festival
Tourist
tour
Tourists
Tourisim
Tourism Plan
Festivals
Festival Celebration
festival season
adventure tour
Tourism
tourist plane
Festival Travel Tips

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com