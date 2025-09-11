टूरिझम

Rare Pallas Cat Spotted: अरुणाचल प्रदेशात दुर्मीळ पल्लास मांजरीचे झाले दर्शन

Rare Pallas Cat Spotted in Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेशातील जंगलात दुर्मीळ पल्लास मांजरीचे दर्शन झाल्याने निसर्गप्रेमींमध्ये आनंद आणि उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Wildlife Sighting: अरुणाचल प्रदेशातील जंगलात वन्यजीव सर्वेक्षणात निसर्गाचा दुर्मीळ खजिना सापडला आहे. फारशा पाहिल्या न गेलेल्या पल्लास मांजरीचे दर्शन झाले असून या जंगली मांजरीचे छायाचित्र प्रथमच मिळाले आहे. वन्यजीव क्षेत्रासाठी हा शोध ऐतिहासिक मानला जात असून त्यातून अरुणाचलच्या जैवविविधतेचा अनोखा पैलू अधोरेखित झाला आहे.

