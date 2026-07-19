Rath Yatra 2026: जगन्नाथपुरीला जाताय? मग गर्दी सोडून 'या' सुंदर आणि शांत ठिकाणांना नक्की भेट द्या!

Hidden Gems to Visit Near Puri During Rath Yatra: ओडिशामध्ये सध्या जगप्रसिद्ध पुरी रथयात्रेचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. या काळात पुरीमध्ये लाखो भाविकांची आणि पर्यटकांची मोठी गर्दी होते. जर तुम्ही पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात दर्शनासाठी जात असाल आणि तुम्हाला तिथल्या प्रचंड गर्दीपासून दूर शांत ठिकाणी वेळ घालवायचा असेल, तर पुरीच्या आजूबाजूला अशी अनेक अप्रतिम आणि ऑफबीट ठिकाणे आहेत जी तुमच्या प्रवासाचा आनंद वाढवतील.रघुराजपूर हेरिटेज व्हिलेज (Raghurajpur Heritage Village)पुरीपासून फक्त १५ किलोमीटर अंतरावर असलेले हे गाव म्हणजे एक जिवंत कला संग्रहालय आहे. या गावाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील प्रत्येक रहिवासी हा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला कला वारसा जपणारा कलाकार आहे.येथे जगप्रसिद्ध 'पट्टचित्र' (Pattachitra) पेंटिंग्ज, ताडाच्या पानांवरील कोरीव काम आणि पारंपारिक मुखवटे तयार केले जातात. ओडिशाच्या ग्रामीण जीवनशैलीची आणि तिथल्या समृद्ध कला संस्कृतीची जवळून अनुभूती घेण्यासाठी हे उत्तम ठिकाण आहे..बळीहारचंडी बीच (Baliharachandi Beach)पुरीच्या प्रसिद्ध मरीन ड्राईव्हवर असलेला हा एक अतिशय शांत आणि निर्जन समुद्रकिनारा आहे. पुरी बीचवरील गर्दीपासून दूर जाऊन निवांत वेळ घालवण्यासाठी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. या किनाऱ्याची सोनेरी वाळू आणि शांत लाटा मनाला प्रचंड रिलॅक्स करतात. समुद्रकिनाऱ्याजवळच असलेले ऐतिहासिक बळीहारचंडी मंदिर या परिसराला एक सुंदर आध्यात्मिक जोड देते.सातपाडा - चिल्का सरोवर (Satapada - Chilika Lake)निसर्गप्रेमी आणि वन्यजीव प्रेमींसाठी सातपाडा हे एक नंदनवन आहे. हे ठिकाण आशियातील सर्वात मोठ्या खाऱ्या पाण्याचे सरोवर असलेल्या चिल्का सरोवराच्या पूर्व भागावर वसलेले आहे. येथील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे खाऱ्या पाण्यात आढळणारे दुर्मिळ 'इरावडी डॉल्फिन' (Irrawaddy Dolphins). बोट सफारी दरम्यान हे डॉल्फिन पाण्यात सूर मारताना पाहणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव असतो. याशिवाय हिवाळ्याच्या दिवसांत येथे हजारो परदेशी पक्षी स्थलांतर करतात..२१ दिवसांची 'ती' अजब अट आणि बंद खोली! जगन्नाथ पुरीच्या मूर्ती अपूर्ण राहण्यामागची रंजक कथा जाणून घ्या... .अलारनाथ मंदिर, ब्रह्मगिरी (Alarnath Temple)ब्रह्मगिरीमध्ये असलेले हे प्राचीन मंदिर हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र मानले जाते आणि याला एक विशेष आध्यात्मिक महत्त्व आहे. रथयात्रेआधी जेव्हा पुरीच्या मुख्य मंदिरातील देव १५ दिवस अनासर काळात असतात, तेव्हा लाखो भाविक या अलारनाथ मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी करतात. एरवी हे मंदिर अत्यंत शांत आणि ध्यानधारणेसाठी उत्तम मानले जाते.अस्तरंगा बीच (Astaranga Beach)पुरीपासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या समुद्रकिनाऱ्याच्या नावाचा अर्थच 'रंगीबेरंगी सूर्यास्त' असा होतो. हे बीच फोटोग्राफर्ससाठी एखाद्या खजिन्यासारखे आहे. संध्याकाळच्या वेळी आकाशात उमटणारे विविध रंग पाहणे थक्क करणारे असते. याशिवाय, येथे एक मोठे मासेमारीचे बंदर (Fishing Harbour) आहे आणि विशिष्ट हंगामात येथे दुर्मिळ समुद्री कासव (Sea Turtles) अंडी घालण्यासाठी येतात..बेलेश्वर बीच (Beleswar Beach)पुरी जवळील सर्वात दुर्लक्षित पण कमालीचा सुंदर आणि स्वच्छ समुद्रकिनारा म्हणून बेलेश्वर बीच ओळखला जातो. ज्या प्रवाशांना निसर्गाच्या कुशीत संपूर्ण शांतता हवी आहे, त्यांच्यासाठी हा बीच परफेक्ट आहे. घनदाट झाडी, मऊ वाळू आणि संथ वाहणाऱ्या लाटांमुळे येथे एक वेगळीच शांतता जाणवते. अनेक पर्यटक येथे पहाटेच्या वेळी सूर्योदय पाहत योगासने आणि ध्यान (Meditation) करण्यासाठी येतात.कुरुमा बौद्ध स्थळ (Kuruma Buddhist Site)इतिहासप्रेमी आणि पुरातत्व शास्त्राची आवड असलेल्या लोकांसाठी कुरुमा हे एक लपलेले रत्न आहे. हे ठिकाण जगप्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिराच्या जवळ आहे. या उत्खनन केलेल्या प्राचीन बौद्ध स्थळामध्ये नवव्या शतकातील विटांची सुंदर रचना पाहायला मिळते. तसेच, येथे भगवान बुद्धांची 'भूमी स्पर्श मुद्रा' असलेली एक अत्यंत भव्य आणि प्राचीन मूर्ती आहे, जी ओडिशाच्या विविध धर्मीय इतिहासाची साक्ष देते..चौरासी - वराही मंदिर (Chaurasi - Varahi Temple)हे एक अत्यंत शांत आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेले ठिकाण आहे, जे नवव्या शतकातील 'वराही देवी'च्या मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे. या मंदिराची वास्तुकला अतिशय वेगळी आणि आकर्षक आहे. येथे वराही देवीची मूर्ती असून, या ठिकाणी प्राचीन काळापासून तांत्रिक विधी केले जातात. भारताच्या गूढ आणि प्राचीन इतिहासात रस असणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण नक्कीच कुतूहल वाढवणारे आहे.पुरी परिसरातील इतर मुख्य आणि प्रसिद्ध आकर्षणेजर तुमच्याकडे जास्तीचा वेळ असेल, तर तुम्ही पुरी शहरात आणि त्याच्या जवळ असलेल्या खालील प्रसिद्ध ठिकाणांनाही भेट देऊ शकता-पुरी बीच व स्वर्गद्वार बीच: जगन्नाथ मंदिराजवळच असलेले हे दोन्ही किनारे नेहमी चैतन्याने आणि स्थानिक बाजारपेठांनी गजबजलेले असतात.गुंडीचा मंदिर व नरेंद्र टँक: रथयात्रेदरम्यान भगवान जगन्नाथ काही दिवस गुंडीचा मंदिरात वास्तव्यास असतात. तर नरेंद्र टँक हा ओडिशातील सर्वात मोठा आणि पवित्र तलाव मानला जातो.कोणार्क सूर्य मंदिर: पुरीपासून ३५ किलोमीटर अंतरावर असलेले हे मंदिर युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ (UNESCO World Heritage Site) आहे. रथाच्या आकाराची याची दगडी वास्तुकला जगभरात प्रसिद्ध आहे..५६ भोग,६०० आचारी,२४० चुली अन् १ लाख भाविकांचे जेवण; जाणून घ्या जगन्नाथाच्या भव्य स्वयंपाकघराची वैशिष्ट्ये!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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