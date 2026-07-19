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Rath Yatra 2026: जगन्नाथपुरीला जाताय? मग गर्दी सोडून 'या' सुंदर आणि शांत ठिकाणांना नक्की भेट द्या!

Beyond the Crowds,Offbeat Spots Near Puri: ओडिशाची न पाहिलेली बाजू; पुरी जगन्नाथ मंदिराच्या दर्शनानंतर फिरायलाच हवीत अशी निवांत ऑफबीट ठिकाणे...
Puri Rath Yatra: Scenic Spots Near Puri

Puri Rath Yatra: Scenic Spots Near Puri

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Hidden Gems to Visit Near Puri During Rath Yatra: ओडिशामध्ये सध्या जगप्रसिद्ध पुरी रथयात्रेचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. या काळात पुरीमध्ये लाखो भाविकांची आणि पर्यटकांची मोठी गर्दी होते. जर तुम्ही पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात दर्शनासाठी जात असाल आणि तुम्हाला तिथल्या प्रचंड गर्दीपासून दूर शांत ठिकाणी वेळ घालवायचा असेल, तर पुरीच्या आजूबाजूला अशी अनेक अप्रतिम आणि ऑफबीट ठिकाणे आहेत जी तुमच्या प्रवासाचा आनंद वाढवतील.

रघुराजपूर हेरिटेज व्हिलेज (Raghurajpur Heritage Village)

पुरीपासून फक्त १५ किलोमीटर अंतरावर असलेले हे गाव म्हणजे एक जिवंत कला संग्रहालय आहे. या गावाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील प्रत्येक रहिवासी हा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला कला वारसा जपणारा कलाकार आहे.

येथे जगप्रसिद्ध 'पट्टचित्र' (Pattachitra) पेंटिंग्ज, ताडाच्या पानांवरील कोरीव काम आणि पारंपारिक मुखवटे तयार केले जातात. ओडिशाच्या ग्रामीण जीवनशैलीची आणि तिथल्या समृद्ध कला संस्कृतीची जवळून अनुभूती घेण्यासाठी हे उत्तम ठिकाण आहे.

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