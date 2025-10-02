टूरिझम

Dussehra 2025: चक्क...या गावात होते रावणाची पूजा? काय आहे नेमकी परंपरा जाणून घेऊयात

Ravan Puja in India: दसऱ्याच्या दिवशी अनेक ठिकणी रावणाचं दहन केले जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का, महाराष्ट्रात एक गाव आहे जिथे गेली ३५० वर्षांपासून रावणाची पूजा केली जाते? चला तर मग जाणून घेऊया या अनोख्या परंपरेमागचं कारण
Monika Shinde
Ravana Worship Village: रावण...रामायणामधील एक प्रसिद्ध 'खलनायक'. सीतेचं अपहरण करणारा, रामाचा शत्रू आणि वाईट शक्तीचं प्रतीक हीच प्रतिमा आपल्या मनात बसलेली आहे. पण महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातलं एक लहानसं गाव सांगोळा येथे परंपरेला पूर्णतः अपवाद ठरतं. कारण इथे रावणाची पूजा केली जाते.

