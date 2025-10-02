Dussehra 2025: चक्क...या गावात होते रावणाची पूजा? काय आहे नेमकी परंपरा जाणून घेऊयात

Ravana Worship Village: रावण...रामायणामधील एक प्रसिद्ध 'खलनायक'. सीतेचं अपहरण करणारा, रामाचा शत्रू आणि वाईट शक्तीचं प्रतीक हीच प्रतिमा आपल्या मनात बसलेली आहे. पण महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातलं एक लहानसं गाव सांगोळा येथे परंपरेला पूर्णतः अपवाद ठरतं. कारण इथे रावणाची पूजा केली जाते..या गावात गेल्या २५० ते ३०० वर्षपासून रावणाची आरती केली जाते, आणि या गावात दसऱ्याला रावण दहनाचा कोणताही कार्यक्रम होत नाही. ही परंपरा ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल, पण पण सांगोळ्यातील लोकांसाठी रावण म्हणजे "रावण महाराज" एक दैवत आहेत..Tea Tasting Course: चहा प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! 'टी टेस्टिंग' कोर्स आता उपलब्ध; जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा.कशी सुरू झाली रावणपूजेची परंपरा?गावकऱ्यांच्या सांगण्यानुसार, अडीचशे वर्षांपूर्वी गावात एक ऋषी तपश्चर्या करत होते. त्यांच्या स्मरणार्थ गावात मूर्ती स्थापण्याचा विचार झाला. एक शिल्पकार या कामासाठी जबाबदार होता. पण जेव्हा मूर्ती तयार झाली, तेव्हा ती कोणत्याही ऋषीची नव्हे, तर दहा तोंडे आणि वीस हात असलेली रावणाचीच मूर्ती होती. गावकऱ्यांनी हे "दैवी संकेत" मानले आणि त्या मूर्तीचीच स्थापना केली. आणि तिथूनच रावण पूजला जाऊ लागला..रावणया गावात रावणाला केवळ राक्षस म्हणून नाही, तर एक महान पंडित, शिवभक्त आणि धैर्यवान राजा म्हणून पाहिलं जातं. गावकऱ्यांच्या मते, रावणाने सीतेचं अपहरण केलं असलं तरी तिचा कधीही अपमान किंवा स्पर्श केला नाही. तो शिवाचा परमभक्त होता. त्याचं ज्ञान, संगीतकौशल्य आणि युद्धकौशल्य वाखाणण्यासारखं होतं.सांगोळा गावचं विशेष स्थानसांगोळा हे गाव अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यात आहे. गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळच रावणाची ही जुनी आणि सुंदर मूर्ती आहे. विशेष म्हणजे इथे राम, हनुमान आणि देवी भवानीचीही मंदिरे आहेत पण रावणालाही तितक्याच भक्तीभावाने पूजलं जातं.दसऱ्याला दहन नाहीइतर ठिकाणी जिथे रावणदहन होतं, तिथे सांगोळ्यात रावणाची आरती केली जाते. दसरा आणि रामनवमीच्या दिवशी गावकरी विशेष पूजा आणि कार्यक्रम आयोजित करतात. आणि गावकरी सांगतात की, “वाईट रावणाचा नाही, तर त्याच्यातील चांगुलपणाचा आदर केला पाहिजे.”.October Long Weekend: ऑक्टोबर महिन्यात फिरायला जायचं विचार करताय? मग ‘लाँग वीकेंड्स’साठी या तारखा लक्षात ठेवा.रावण मूर्ती चोरीचा अयशस्वी प्रयत्नपन्नास-साठ वर्षांपूर्वी काही लोकांनी रावणाची मूर्ती चोरण्याचा प्रयत्न केला होता. पण अनेक प्रयत्न करूनही ती मूर्ती हलवता आली नाही. गावकऱ्यांच्या मते, ही एक दैवी ताकद होती जी मूर्तीचं संरक्षण करत होती.भव्य रावण मंदिरसांगोळ्याचे ग्रामस्थ आता या मूर्तीभोवती एक भव्य रावण मंदिर उभारण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांनी अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासाठी विनंतीही केली आहे. त्याचप्रमाणे, त्यांनी रावणदहन न करण्याची विनंतीही स्थानिक प्रशासनाकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.