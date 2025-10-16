Rawdogging Flights: ना पुस्तक, ना संगीत, ना मुव्ही... काय आहे Raw-Dogging फ्लाइट ट्रेंड? लांबच्या प्रवासाच्या फ्लाइटमध्ये हळू हळू फॉलो होतोय

Rawdogging a Flight: रॉडॉगिंग फ्लाइट हा असा प्रवास आहे ज्यामध्ये प्रवाशी संपूर्ण फ्लाइटच्या काळात कोणतीही मनोरंजनाची साधने वापरत नाहीत. यामध्ये संगीत नाही, पुस्तकं नाही, चित्रपट नाही, खाण- पिणं आणि अगदी झोप देखील टाळली जाते. फक्त स्वतःच्या विचारांत मग्न राहणं आणि बाह्य जगापासून दूर राहणं म्हणजेच रॉडॉगिंग फ्लाइट..हा लोक करतात रॉडॉगिंग?अत्यंत धकाधकीच्या आणि सतत ताणतणावाच्या युगात, मनाला शांतता देणं खूप महत्वाचं आहे. काही लोकांना हे वेळ स्वतःशी संवाद साधण्यासाठी, मनाच्या विचारांमध्ये डोकावण्यासाठी उपयुक्त वाटतं. त्यांना बाह्य गोष्टींपासून दूर राहून अंतर्मुख होण्याची संधी मिळते..Dhantrayodashi 2025: धनत्रयोदशीच्या दिवशी या ७ शुभ वस्तू घरी आणा; लक्ष्मीमातेची कृपा सदैव राहील.रॉडॉगिंगचे फायदेआत्मपरीक्षणासाठी वेळप्रवासाच्या वेळी तुम्हाला स्वतःशी बोलता येतं, भावनांचा विचार करता येतो.मानसिक शांततासततच्या ताणतणावातून बाहेर पडून मनाला विश्रांती मिळू शकते.ताण कमी होणेबाह्य जागेपासून दूर राहून ताण कमी होण्यास मदत होते.ध्यानासाठी मदतध्यान, मेडिटेशन सारखे अनुभव मिळू शकतात..रॉडॉगिंगचे तोटेआत्तापर्यंत विचार करणे आणि चिंता वाढणेसात आठ तास स्वतःच्या विचारांत अडकून राहिल्यास, तणाव वाढू शकतो.अतिसंवेदनशीलताकाही लोकांना या काळात चिंता, घाबराट किंवा पॅनिक अटॅक येऊ शकतो.शारीरिक आरोग्यावर परिणामखाणं-पिणं न केल्याने डिहायड्रेशन होऊ शकते, ज्यामुळे कमजोरी येऊ शकते.निद्रानाश:झोप न घेतल्यास प्रवास अधिक थकवणारा होतो आणि मनाची स्थिती खराब होते..Diwali Makeup Tips: दिवाळीत मेकअप करताना या' चूका टाळा, अन्यथा त्वचा होईल खराब.तज्ञ काय सांगतात?मनोवैज्ञानिकांनी हा ट्रेंड जास्त वेळ करता येऊ नये, विशेषतः जे लोक आधीपासून चिंता, तणाव किंवा मानसिक आजारांनी ग्रस्त आहेत त्यांच्यासाठी हा अनुभव धोकादायक ठरू शकतो. त्याऐवजी थोड्या वेळेसाठी शांत बसणे, ध्यान करणे, पण थोडं खाणं-पिणं आणि काही मनोरंजनसुद्धा करणे चांगले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.