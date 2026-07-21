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Regional Festivals of India: ऑफबीट ट्रॅव्हलर्ससाठी खास; 'हे' आहेत भारताचे अनोखे प्रादेशिक सण...

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Festivals of India

Festivals of India

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Regional Festivals: भारतात सण-उत्सवांची मालिका कधीच संपत नाही. दिवाळी, होळी आणि नवरात्रीसारखे सण संपूर्ण देशात मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. पण, याशिवाय भारताच्या विविध कानाकोपऱ्यांत असे अनेक अनोखे प्रादेशिक सण साजरे केले जातात, ज्यांच्याबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे. पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी आणि भारताची खरी संस्कृती अनुभवण्यासाठी हे उत्सव म्हणजे उत्तम संधी आहेत. अशाच ११ अनोख्या प्रादेशिक सणांची ही सविस्तर माहिती.

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