Regional Festivals of India: ऑफबीट ट्रॅव्हलर्ससाठी खास; 'हे' आहेत भारताचे अनोखे प्रादेशिक सण...

Regional Festivals: भारतात सण-उत्सवांची मालिका कधीच संपत नाही. दिवाळी, होळी आणि नवरात्रीसारखे सण संपूर्ण देशात मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. पण, याशिवाय भारताच्या विविध कानाकोपऱ्यांत असे अनेक अनोखे प्रादेशिक सण साजरे केले जातात, ज्यांच्याबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे. पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी आणि भारताची खरी संस्कृती अनुभवण्यासाठी हे उत्सव म्हणजे उत्तम संधी आहेत. अशाच ११ अनोख्या प्रादेशिक सणांची ही सविस्तर माहिती..दार्जिलिंगचा घूम उत्सव (Ghum Festival)दार्जिलिंगमधील पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी २०२१ मध्ये 'घूम उत्सव' सुरू करण्यात आला. ५ डिसेंबर १९९९ रोजी युनेस्कोने दार्जिलिंगच्या प्रसिद्ध रेल्वे मार्गाला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिला होता. या ऐतिहासिक घटनेचे औचित्य साधून या उत्सवाचे आयोजन केले जाते. या महोत्सवात पर्यटकांना टॉय ट्रेनमधून निसर्गरम्य सफारी, माउंटन बायकिंग, स्थानिक चहाचा आस्वाद, ट्रेकाथॉन, कराओके नाइट्स आणि लोकनृत्यांचा आनंद घेता येतो.गंगटोकचा आंतरराष्ट्रीय पुष्प महोत्सव (International Flower Festival)सिक्कीम सरकारतर्फे गंगटोक येथे दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय पुष्प महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. येथे शेकडो प्रजातींची दुर्मिळ फुले आणि वनस्पतींचे प्रदर्शन मांडले जाते. यासोबतच खाद्यप्रेमींसाठी फूड फेस्टिव्हलचे आयोजन केले जाते, जिथे सिक्कीमच्या पारंपारिक खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेता येतो. वनस्पती प्रेमींसाठी येथे तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनपर सेमिनारही आयोजित केले जातात. याशिवाय साहसी पर्यटनाची आवड असणारे पर्यटक येथे रिव्हर राफ्टिंग आणि हायकिंगचा आनंद घेऊ शकतात..Monsson Travel: पावसाळ्यात अनुभवा 'यूपीच्या मिनी काश्मीर'ची जादू! सोनभद्र, चित्रकूट अन् काशीतील निसर्गरम्य पर्यटन.उज्जैनची महाकालेश्वर सवारी (Mahakaleshwar Sawari)मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील क्षिप्रा नदीच्या किनारी वसलेले महाकालेश्वर मंदिर हे देशातील १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. विशेष म्हणजे, हे एकमेव ज्योतिर्लिंग आहे जे दक्षिणमुखी आहे. श्रावण आणि भाद्रपद महिन्यात दर सोमवारी भगवान महाकालेश्वराची भव्य पालखी काढली जाते. हजारो फुलांनी सजवलेल्या पालखीतून देवाचे रूप पाहण्यासाठी लाखो भाविक उज्जैनमध्ये गर्दी करतात. या मिरवणुकीत पोलीस पथके आणि शालेय विद्यार्थी रामायण-महाभारतातील प्रसंगांचे जिवंत देखावे सादर करतात.पुष्कर मेळा, राजस्थान (Pushkar Mela)दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अजमेरजवळ भरणाऱ्या पुष्कर मेळ्याला 'राजस्थानचा सनबर्न फेस्टिव्हल' असेही म्हटले जाते. ९ दिवस चालणाऱ्या या मेळ्यात जगभरातून पर्यटक येतात. मॅरेथॉन, उंट सफर, राजस्थानी लोकनृत्य, जादूचे प्रयोग आणि कठपुतळी शो हे या मेळ्याचे मुख्य आकर्षण असते. या मेळ्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे आयोजित केली जाणारी उंटांची सौंदर्य स्पर्धा आणि मिशी स्पर्धा. संध्याकाळच्या वेळी पुष्कर सरोवराच्या घाटावर होणारी महाआरती पर्यटकांना भुरळ पाडते..रोझ फेस्टिव्हल, चंदीगड (Rose Festival)चंदीगडच्या झाकीर हुसेन रोझ गार्डनमध्ये दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात तीन दिवसीय 'रोझ फेस्टिव्हल' आयोजित केला जातो. या उद्यानात हजारो प्रकारच्या गुलाबांच्या प्रजाती पाहायला मिळतात. महोत्सवात लोकनृत्य, नाटके, पुष्पसजावट स्पर्धा आणि श्वान स्पर्धा (Dog Show) आयोजित केल्या जातात. या उत्सवाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे दरवर्षी एक सामाजिक थीम निवडली जाते. यापूर्वी ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि कोविड योद्ध्यांना समर्पित थीम्स या महोत्सवात ठेवण्यात आल्या होत्या.केरळ व्हिलेज फेअर, कोवलम बीच (Kerala Village Fair)केरळच्या कोवलम आणि मरीन बीचवर १० दिवस चालणारा 'ग्रामम' म्हणजेच केरळ व्हिलेज फेअर आयोजित केला जातो. या महोत्सवात जुन्या काळातील केरळी गावांची हुबेहूब निर्मिती केली जाते.नालुकेट्टू: जुन्या काळातील लाकडी वाड्यांची प्रतिकृती येथे तयार केली जाते, जिथे प्राचीन कलाकुसर पाहायला मिळते.चायकाडा: स्थानिक चहाच्या टपऱ्यांवर पारंपारिक केरळी चहा आणि सी-फूडचा आस्वाद घेता येतो.कलाग्रामम: पर्यटकांना हस्तकलेच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध असते..गोवा कार्निव्हल, गोवा (Goa Carnival)'मार्ड ग्रास' उपवासाच्या आधी गोव्यात ४ दिवस चालणारा हा कार्निव्हल अतिशय उत्साहात साजरा केला जातो. समुद्रकिनाऱ्यावरील पार्ट्या, कॉकटेल उत्सव आणि भव्य फ्लोट परेड हे या कार्निव्हलचे वैशिष्ट्य आहे. या उत्सवात 'रेड अँड ब्लॅक डान्स'चे विशेष आयोजन केले जाते, ज्यामध्ये महिला लाल आणि पुरुष काळ्या रंगाचे कपडे घालतात. जुनी भांडी खिडकीतून बाहेर फेकणे आणि रंगांची उधळण करणे यासारख्या स्थानिक परंपरा येथे पाहायला मिळतात.चंपकुलम बोट रेस, केरळ (Champakulam Boat Race)केरळमधील ही सर्वात जुनी नौका स्पर्धा असून ती दरवर्षी जून किंवा जुलै महिन्यात पंपा नदीत आयोजित केली जाते. अंबलप्पुझा श्री कृष्ण मंदिरातील मूर्ती स्थापनेच्या ऐतिहासिक घटनेची आठवण म्हणून ही स्पर्धा आयोजित केली जाते. महाकाय अशा 'स्नेक बोट्स' (सर्प नौका) मध्ये शेकडो नाविकांचा थरार पाहण्यासाठी नदीकाठावर मोठी गर्दी होते..उत्तरायण, अहमदाबाद (Uttarayan)मकर संक्रांतीचा सण देशभरात साजरा होत असला तरी अहमदाबादमधील आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव (उत्तरायण) जगप्रसिद्ध आहे. जानेवारी दरम्यान साबरमती रिव्हर फ्रंट येथे या महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. या महोत्सवात अमेरिका, चीन, जपान आणि रशिया यांसारख्या अनेक देशांतील पतंगबाज सहभागी होतात. रात्रीच्या वेळी आकाशात सोडले जाणारे कंदील (Lanterns) रात्रीचे आकाश प्रकाशमय करतात.हेमिस उत्सव, लडाख (Hemis Festival)लडाखमधील ३०० वर्षे जुन्या हेमिस मठात दरवर्षी जून किंवा जुलै महिन्यात तिबेटी तांत्रिक बौद्ध धर्माचे संस्थापक पद्मसंभव यांच्या जयंतीनिमित्त हा उत्सव साजरा केला जातो. या उत्सवात बौद्ध लामा पारंपारिक रंगीबेरंगी पोशाख आणि मुखवटे घालून 'छम' (Cham) नृत्य सादर करतात, जे दुष्टांवर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक मानले जाते. यानंतर आयोजित होणाऱ्या तिबेटी मेळ्यात हिवाकालीन कपडे आणि हस्तकलेच्या वस्तूंची मोठी विक्री होते.तरनेतर मेळा, गुजरात (Tarnetar Mela)गुजरातच्या सुरेंद्रनगर जिल्ह्यात भरणारा हा मेळा एका पारंपरिक स्वयंवरासारखा असतो. लग्न करू इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींसाठी येथे एक विशेष कलर कोड असतो. वधूच्या शोधात असलेले तरुण रंगीबेरंगी धोती, जाकीट, फेटा घालतात आणि हातात नक्षीदार छत्री बाळगतात. तर तरुणी लाल रंगाचा पारंपरिक पोशाख परिधान करतात. या मेळ्यात पारंपरिक गुजराती लोकनृत्य आणि हस्तकलेच्या वस्तूंचे प्रदर्शन हे पर्यटकांसाठी मुख्य आकर्षण असते..Monsoon Travel : पावसाळ्यात स्वर्गाचा अनुभव! साताऱ्यातील 'या' 10 ठिकाणांना भेट दिली नाही, तर तुमची मान्सून ट्रिप अपूर्णच राहिल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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