टूरिझम

Mumbai Tourism: प्रजासत्ताक दिनी मुंबई फिरायचंय? मग 'या' ऐतिहासिक वारसा स्थळांची यादी पाहा

Best Historical Places to Visit in Mumbai with Family: प्रजासत्ताक दिन दरवर्षी २६ जानेवारी साजरी केली जाते. या दिवशी शासकीय सुट्टी असल्याने अनेकजण या काळात ट्रिप प्लॅन करतात जर तुम्ही फिरायला जात असाल तर मुंबईमधील हे ठिकाण बेस्ट आहेत. येथील इतिहास, संस्कृती आणि देशाच्या गौरवशाली वारशाची ओळख मुलांना होईल
Mumbai Tourism: प्रजासत्ताक दिनी मुंबई फिरायचंय? मग 'या' ऐतिहासिक वारसा स्थळांची यादी पाहा
Monika Shinde
Updated on

Republic Day Mumbai: प्रजसत्ताक दिन २०२६ हा दिवस केवळ ध्वजारोहणापुरता मर्यादित न ठेवता, मुलांसाठी तो एक शिकण्याचा आणि अनुभावाचा उत्सव बनवता येऊ शकतो. शाळेला सुट्टी असल्याने हा दिवस मुलांना भारताचा इतिहास, स्वातंत्र्यलढा, संस्कृती आणि स्थापत्य वैभव जवळून दाखवण्याची उत्तम संधी असते.

Loading content, please wait...
Republic Day
Mumbai
Tourist
tour
Tourists
Tourisim
Buddhist Cave
Tourism Plan
historic forts
CSMT
Mumbai ACB
historical places
adventure tour
Tourism
History
tourist plane
Historical and Mythological Displays

Related Stories

No stories found.