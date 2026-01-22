Mumbai Tourism: प्रजासत्ताक दिनी मुंबई फिरायचंय? मग 'या' ऐतिहासिक वारसा स्थळांची यादी पाहा

Republic Day Mumbai: प्रजसत्ताक दिन २०२६ हा दिवस केवळ ध्वजारोहणापुरता मर्यादित न ठेवता, मुलांसाठी तो एक शिकण्याचा आणि अनुभावाचा उत्सव बनवता येऊ शकतो. शाळेला सुट्टी असल्याने हा दिवस मुलांना भारताचा इतिहास, स्वातंत्र्यलढा, संस्कृती आणि स्थापत्य वैभव जवळून दाखवण्याची उत्तम संधी असते..मुंबई शहरात अशी अनेक वारसा स्थळे आहेत, जिथे फिरताना इतिहास जिवंत झाल्यासारखा वाटतो. २६ जानेवारीच्या दिवशी मुलांसोबत भेट देण्यासाठी ही ठिकाणे खास ठरू शकतात.गेट वे ऑफ इंडियाअरबी समुद्राच्या काठावर दिमाखात उभं असलेलं गेट वे ऑफ इंडिया हे ब्रिटिश राजवटीचं प्रतीक मानलं जातं. भारतातून ब्रिटिशांनी माघार घेतली, त्या ऐतिहासिक क्षणाचा हा साक्षीदार आहे. नौका, समुद्र आणि भव्य वास्तू यामुळे मुलांना हे ठिकाण विशेष आकर्षित करतं..छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)मुंबईची ओळख असलेलं हे रेल्वे स्थानक म्हणजे स्थापत्यकलेचा अद्भुत नमुना आहे. युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ असलेलं CSMT इंडो-सारसेनिक शैलीचं उत्कृष्ट उदाहरण आहे. इतिहास, रेल्वे आणि वास्तुकला यांची सांगड घालण्यासाठी हे ठिकाण उपयुक्त आहे.राजाबाई टॉवरमुंबई विद्यापीठाच्या परिसरात उभा असलेला राजाबाई तोवर ब्रिटिशकालीन स्थापत्यशैलीचे ओळख करून देतो. बिग बेंच्या धर्तीवर उभारलेला हा मनोरा मुलांना जागतिक इतिहासाशी जोडण्याचं काम करतो..एलिफंटा लेणीघारापुरी बेटावर वसलेल्या एलिफंटा लेणी भारताच्या प्राचीन शिल्पकलेच अप्रतिम उदाहरण आहेत. भगवान शिवाशी संबंधित भव्य शिल्प पाहताना मुलांना भारतीय संस्कृतीची खोली समजते. बोटीने प्रवास करण्याचा अनुभवही या सहलीला खास बनवतो.मणिभवन गांधी संग्रहालयमहात्मा गांधींच्या जीवनाशी निगडित असलेलं मणिभवन हे स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठिकाण आहे. गांधीजींचं साधं जीवन, त्यांचे विचार आणि चळवळीची माहिती मुलांना प्रेरणा देऊ शकते.कान्हेरी लेणीसंजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात वसलेली या कान्हेरी लेणी बौद्ध काळातील शांत आणि ध्यानमय वातावरणाची ओळख करून देतात. इतिहासासोबतच निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी हे ठिकाण उत्तम आहे..वसई किल्लापोर्तुगीज राजवटीचा इतिहास सांगणारा वसई किल्ला भव्य अवशेष आणि युद्धकथांनी भरलेला आहे. इतिहास, साहस आणि छायाचित्रणाची आवड असलेल्या मुलांसाठी हे ठिकाण आकर्षक ठरू शकतं.सेंट जॉर्ज किल्ला (फोर्ट परिसर)ब्रिटिश काळातील प्रशासनाचं केंद्र मनाला जाणारा सेट जॉर्ज किल्ला आज जरी पूर्ण स्वरूपात उरलेला नसला, तरी फोर्ट परिसरातील त्याचे अवशेष मुंबईच्या वसाहतकालीन इतिहासाची आठवण करून देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.