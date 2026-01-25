Republic Day Weekend 2026: प्रजासत्ताक दिनी मुलांसोबत आउटिंगचा प्लॅन? पुण्यातील ‘या’ ठिकाणांना नक्की द्या भेट

kid friendly places in pune for republic day outing: प्रजासत्ताक दिनाचा वीकेंड हा मुलांसोबत वेळ घालवण्यासाठी उत्तम संधी आहे. रोजच्या धावपळीत मुलांसाठी खास वेळ काढणं कठीण होतं, पण 26 जानेवारीचा सुट्टीचा दिवस कुटुंबासोबत एन्जॉय करण्यासाठी परफेक्ट आहे. पुणे शहर हे शिक्षण, इतिहास आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम असल्यामुळे मुलांसोबत फिरण्यासाठी अनेक उत्तम पर्याय इथे उपलब्ध आहेत. मुलांना मजा तर मिळावीच, पण त्याचसोबत त्यांना काहीतरी नवीन शिकायला मिळावं, अशी प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ऐतिहासिक ठिकाणे, संग्रहालये, उद्याने आणि किड्स-फ्रेंडली आकर्षणे पाहिल्यास मुलांमध्ये देशभक्तीची भावना रुजण्यासही मदत होते. जर तुम्हीही प्रजासत्ताक दिनी मुलांसोबत आउटिंगचा प्लॅन करत असाल, तर पुण्यातील पुढील ठिकाणांना नक्की भेट देऊ शकता. .पाषाण लेक प्रजासत्ताक दिनी पाषाण लेकला भेट देऊ शकता. हे एक कृत्रिम तलाव आहे. तुम्ही मुलांसोबत नक्की भेट देऊ शकता. तसेच तुम्ही बोटिंगचा देखील आनंद घेऊ शकता. म्युझियम प्रजासत्ताक दिन मुलांसाठी खास बनवायचा असेल तर पुण्यात अनेक संग्राहालयाला भेट देऊ शकता. ज्यामुळे मुलांच्या ज्ञानात भर पडेल तसेच सुट्टीचा दिवसही चांगला जाईल. पुण्यातील दर्शन, राजा दिनकर केळकर, नॅशनल वॉर यासारख्या अनेक संग्रहालयाला भेट देऊ शकता. तुमचे मुले देखील आनंदी होतील. .Republic Day 2026 Travel Tips: वेळ वाचवा, ट्रिप एन्जॉय करा! प्रजासत्ताक दिनासाठी स्मार्ट ट्रॅव्हल प्लॅनिंग कसं कराल? वाचा एका क्लिकवर.पु.ल. देशपांडे उद्यानपु.ल. देशपांडे उद्यान पुण्यातील हे सिंहगड रोड वर असलेले एक प्रसिद्ध उद्यान आहे. यालाच फ्रेंडशीप गार्डन देखील म्हणतात. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुलांसोबत या ठिकाणी भेट देऊ शकता. लहान मुलांना देखील आनंदी होतील.राजीव गांधी पार्क कात्रज सर्पो उद्यान हे पुण्यात भारती विद्यापीठाजवळ पुणे सातारा महामार्गावर कात्रज येथे आहे. सर्व जातींचे सर्प, सरपटणारे प्राणी आणि प्राणी जगतातल्या अनेक जीवांना येथे संरक्षण देऊन त्यांचे जतन व संवर्धन केले जाते. लहान मुलांसोबत या ठिकाणी भेट देऊ त्यांचा दिवस खास बनवू शकता. .पर्वती हिल पर्वती हिल हे पुण्यातील प्रसिद्ध टेकडी आहे. प्रजासत्ताक दिनी मुलांसोबत भेट देऊ शकता. या टेकडीचे नाव पर्वती देवीच्या नावावरून या टेकडीचे नाव पडले. पुण्यातील अनेक भागातून ही टेकडी दिसते. शनिवार वाडाशनिवार वाडा ही महाराष्ट्रातील पुणे शहरातील ऐतिहासिक वास्तू आहे. इ.स.च्या १८व्या शतकात हा वाडा मराठा साम्राज्याचे पंतप्रधान, अर्थात पेशवे यांचे निवासस्थान व कार्यालय होते. भारत सरकारने शनिवारवाड्याला दिनांक १७ जून, इ.स. १९१९ रोजी महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केलेले आहे. तुम्ही येथे लहान मुलांसोबत फिरायला नक्की जाऊ शकता. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.