Rishikesh River Camping: ऋषिकेशमध्ये रिव्हर साइड कॅम्पिंगचा प्लॅन करताय? आधी जाणून घ्या 'या' जीवघेण्या चुका आणि खबरदारी

गंगेच्या काठावर निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवण्याची आणि रिव्हर साइड कॅम्पिंग करण्याची पर्यटकांमध्ये मोठी क्रेझ आहे. मात्र, मान्सूनच्या काळात नदीकाठी असलेला हा आनंद काही वेळातच धोकादायक ठरू शकतो. डोंगराळ भागात झालेल्या मुसळधार पावसाचा परिणाम काही तासांनी नदीच्या पाण्याच्या पातळीत अचानक वाढ होण्याच्या स्वरूपात दिसू शकतो. त्यामुळे पावसाळ्यात नदीच्या अगदी काठावर जाणे, तंबू उभारणे किंवा सेल्फी-रील्ससाठी पाण्यात उतरणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे..डोंगरात पाऊस, काही तासांनी नदीत उधाणऋषिकेशमध्ये एखाद्या वेळी पाऊस नसला तरी गंगेच्या उगमाकडील आणि वरच्या पर्वतीय भागात मुसळधार पाऊस झाल्यास त्याचा परिणाम खाली नदीच्या प्रवाहावर होऊ शकतो. टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली यांसारख्या भागातील पावसाचे पाणी ओढे-नाल्यांमधून वेगाने खाली येते.हे पाणी मुख्य नदीला मिळाल्यानंतर नदीच्या पातळीत अचानक वाढ होऊ शकते. त्यामुळे काही वेळापूर्वी शांत दिसणारा नदीचा प्रवाह अचानक वेगवान होऊ शकतो. पर्यटकांनी केवळ नदीचे त्या क्षणी दिसणारे स्वरूप पाहून सुरक्षित असल्याचा अंदाज बांधू नये..नदीकाठची सपाट जागा म्हणजे सुरक्षित जागा नाहीकॅम्पिंगसाठी नदीकाठची सपाट आणि सुंदर जागा पर्यटकांना आकर्षित करते. मात्र, पाण्याची पातळी वाढल्यास अशाच सखल भागात सर्वप्रथम पाणी शिरू शकते.त्यामुळे नदीच्या मुख्य प्रवाहापासून सुरक्षित अंतरावर आणि उंच ठिकाणी असलेल्या अधिकृत कॅम्पिंग साइट्सचीच निवड करावी. अनधिकृतपणे नदीच्या अगदी काठावर तंबू उभारणे टाळावे.विशेषतः रात्री नदीकाठी जाणे अधिक धोकादायक ठरू शकते. अंधारामुळे पाण्याच्या पातळीत किंवा प्रवाहात झालेला बदल सहज लक्षात येत नाही..सेल्फी आणि रीलसाठी धोका पत्करू नकापावसाळ्यात नदीचे पाणी गढूळ असू शकते. वरून पाणी शांत दिसत असले तरी प्रवाहाचा वेग अधिक असण्याची शक्यता असते. नदीकाठचे खडकही पाण्यामुळे निसरडे होतात.त्यामुळे पाण्याच्या काठावर उभे राहून सेल्फी घेणे, रील शूट करण्यासाठी नदीत उतरणे, खडकांवर बसणे किंवा लहान मुलांना पाण्याच्या जवळ नेणे टाळावे. क्षणिक फोटो किंवा व्हिडिओसाठी जीव धोक्यात घालणे टाळणेच शहाणपणाचे आहे..पर्यटकांनी कोणती काळजी घ्यावी?पावसाळ्यात ऋषिकेश किंवा गढवाल भागात प्रवास करताना काही प्राथमिक नियम पाळणे आवश्यक आहे.प्रवासापूर्वी हवामानाचा अंदाज आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचना तपासा.नदीच्या पाण्याची पातळी वाढत असल्यास तातडीने सुरक्षित आणि उंच ठिकाणी जा.धोक्याचे फलक, बॅरिकेड्स किंवा प्रशासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नका.नदीकाठी अनधिकृत ठिकाणी कॅम्पिंग करू नका.मुसळधार पाऊस सुरू असल्यास नदी, ओढे आणि नाले ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नका.लहान मुलांना नदीच्या परिसरात एकटे सोडू नका.पावसाळ्यात नदी किती शांत दिसते यापेक्षा तिचा प्रवाह किती वेगाने बदलू शकतो, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ऋषिकेशमध्ये कॅम्पिंगचा आनंद घेताना सुरक्षिततेला पहिलं प्राधान्य द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.