Maval Tourism: मावळातील जलपर्यटन ठरतेय जीवघेणे; १७ दिवसांत ११ बळी, चार महिन्यांत २४ मृत्यू, सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर!

तळेगाव दाभाडे: मावळ तालुक्यात पर्यटक पाण्यात बुडण्याच्या घटना वाढत आहेत. गेल्या १७ दिवसांत तब्बल ११ जणांचा बुडून मृत्यू झाला. त्याआधी जानेवारी ते मार्चदरम्यान १३ जणांचा याच कारणामुळे मृत्यू झाला होता. त्यामुळे वर्षातील केवळ चार महिने आणि तीन दिवसांत मृतांचा आकडा २४ वर पोहोचला आहे..या पार्श्वभूमीवर पर्यटनस्थळांवरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उन्हाळ्याची सुट्टी आणि वाढत्या उष्णतेमुळे पर्यटक धरणे, तलाव आणि नदीकाठांवर गर्दी करत आहेत. मात्र पाण्याची खोली, प्रवाहाच्या वेगाचा अंदाज न आल्याने आणि निष्काळजीपणामुळे त्यांचा जीव जात आहे..धोकादायक ठिकाणांकडे दुर्लक्षपवना धरण, कासारसाई, कुंडमळा, आंद्रा धरण आणि इंद्रायणी नदी परिसरात पर्यटक बुडण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. काही ठिकाणी अचानक खोल खड्डे, तर काही ठिकाणी तीव्र प्रवाहामुळे धोका निर्माण होत आहे..निष्काळजीपणा जीवघेणासेल्फीच्या नादात धोकादायक ठिकाणी जाणे, मद्यप्राशन करून पाण्यात उतरणे, तसेच पोहता येत नसतानाही खोल पाण्यात जाणे यामुळे अपघातांची संख्या वाढत आहे.हद्दीचा वाद न घालता सहकार्यदुर्घटनास्थळ थुगाव पुलापासून सुमारे आठशे मीटर अंतरावर आहे. ते बऊर गावापाशी असून ही हद्द कामशेत पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत आहे. यानंतरही पोलीस निरीक्षक शंकर पाटील यांनी हद्दीचा वाद न घालता मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रूग्णालयात पाठवले, तसेच मृतांच्या नातेवाइकांना सहकार्य केले..प्रशासनाचे आवाहनपर्यटकांनी धोकादायक ठिकाणी पाण्यात उतरणे टाळावे, नियमांचे पालन करावे आणि स्वतःच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे..सुरक्षा यंत्रणेची कमतरताअनेक पर्यटनस्थळांवर सूचना फलक, जीवरक्षक किंवा आपत्कालीन व्यवस्था नसल्याचे चित्र आहे. विशेषतः शनिवारी-रविवारी वाढणारी गर्दी लक्षात घेता पोलिस आणि प्रशासनाची उपस्थिती अपुरी पडत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक करीत आहेत..पोलिसांचा सल्ला अन् इशारालोणावळा विभागाचे पोलिस उपनिरीक्षक गजानन टोम्पे यांनी पर्यटकांना सल्ला तसेच इशाराही दिला. ते म्हणाले, ''पर्यटकांनी आनंद घ्यावा, पण स्वतःचा जीव धोक्यात घालू नये. लोणावळा, खंडाळा, पवना व इतर ठिकाणी धरणांतील धोकादायक जागी पाण्यात उतरू नये. सूचना फलक असूनही पर्यटक दुर्लक्ष करतात. यापुढे नियमभंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होईल.''.मावळात पर्यटनासाठी येणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे, मात्र प्रशासनाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने अशा दुर्घटना घडत आहेत. पर्यटकांनी स्थानिक माहिती घेऊनच सुरक्षितपणे पर्यटनाचा आनंद घ्यावा.- नीलेश गराडे, संस्थापक, वन्यजीव रक्षक मावळ संस्था..दुर्घटनांचा तपशीलतारीख ठिकाण बळी१५ एप्रिल गहुंजे हद्दीत पवना नदी ११६ एप्रिल साळुंब्रे हद्दीत पवना नदी ११७ एप्रिल कुंडमळा १२ मे जाधववाडी धरण ३२ मे साळुंब्रे हद्दीत पवना नदी १२ मे लोणावळा हद्दीत वलवण धरण १३ मे थुगाव हद्दीत पवना नदी ३