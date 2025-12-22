टूरिझम

Shiva Shakti Temple: भारताची एकमेव जागा जिथे शिव आणि शक्ती एकत्र दर्शन देतात, कुठे आहे हे पवित्र स्थळ पहा

Spiritual Significance of Shiva–Shakti Unity: देशामध्ये अनेक पवित्र तीर्थक्षेत्र आहेत, मात्र भारतात फक्त एकच असे स्थान आहे जिथे भगवान शिवाचे ज्योतिलिंग आणि देवी शक्तीचे शक्तिपीठ एकाच परिसरात दर्शनासाठी एकत्र येतात. हे पवित्र स्थळ नेमकं कुठे आहे, ते जाणून घेऊया
Shiva Shakti Temple

Shiva Shakti Temple

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Shiva and Shakti Together: भारत ही केवळ एक भौगोलिक भूमी नाही, तर श्रद्धा, तपस्या आणि आध्यात्मिक शक्तीची भूमी आहे. इथे असंख्य मंदिर, तीर्थक्षेत्र आणि शक्तिपीठ आहेत. मात्र संपूर्ण देशात फक्त एकच असे पवित्र स्थान आहे, जिथे भगवान शिवाचे ज्योतिलिंग आणि देवी शक्तीचे शक्तिपीठ एकाच ठिकाणी, एकाच मंदिर परिसरात दर्शनासाठी एकत्र येतात. हे स्थान केवळ पूजास्थळी नसून भक्तांसाठी आत्मिक शांती आणि दिव्य ऊर्जेचा स्रोत मानले जाते.

Loading content, please wait...
Tourist
temple
tour
Tourists
Tourisim
Temples
Tourism Plan
Jyotirling Nagnath
Amazing Tourist Place
Shaktipeeth
Tourism
tourist plane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com