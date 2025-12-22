Shiva Shakti Temple: भारताची एकमेव जागा जिथे शिव आणि शक्ती एकत्र दर्शन देतात, कुठे आहे हे पवित्र स्थळ पहा

Shiva and Shakti Together: भारत ही केवळ एक भौगोलिक भूमी नाही, तर श्रद्धा, तपस्या आणि आध्यात्मिक शक्तीची भूमी आहे. इथे असंख्य मंदिर, तीर्थक्षेत्र आणि शक्तिपीठ आहेत. मात्र संपूर्ण देशात फक्त एकच असे पवित्र स्थान आहे, जिथे भगवान शिवाचे ज्योतिलिंग आणि देवी शक्तीचे शक्तिपीठ एकाच ठिकाणी, एकाच मंदिर परिसरात दर्शनासाठी एकत्र येतात. हे स्थान केवळ पूजास्थळी नसून भक्तांसाठी आत्मिक शांती आणि दिव्य ऊर्जेचा स्रोत मानले जाते. .शिव आणि शक्तीचे एकत्र दर्शन कुठे होते?आंध्र प्रदेशातील घनदाट नल्लामाला जंगलांच्या कुशीत वसलेले श्रीशैलम हे अत्यंत पवित्र आणि रहस्यमय तीर्थक्षेत्र आहे. कृष्णा नदीच्या काठावर वसलेल्या या जागी पोहोचताच वातावरणातील शांतता आणि पवित्रता मनाला वेगळ्यात जगात घेऊन जाते. डोगररांगा, जंगलांची हिरवळ आणि निसर्गाचे निसर्गाचे सान्निध्य यामुळे श्रीशैलमला एक दिव्य स्पर्श लाभलेला आहे. अनेक भाविक सांगतात की येथे पाऊल टाकताच मनातील अस्वस्थता दूर होते..Year Ender 2025: 2025 मध्ये विद्यार्थ्यांची पसंती कोणत्या विद्यापीठांना मिळाली? वाचा NIRF 2025 टॉप युनिव्हर्सिटी यादी.१२ ज्योतिर्लिंगांपैकी मल्लिकार्जुन स्वामीश्रीशैलममधील मुख्य मंदिर मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आहे. भगवान शिव हे १२ पवित्र ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. पौराणिक कथेनुसार, जेव्हा मुलगा कार्तिकेय रुसुन क्रौंच पर्वतावर गेला तेव्हा भगवान शिव आणि माता पार्वती त्याला शांत करण्यासाठी येथे प्रकट झाले. या स्थलावर शिवाची उपस्थिती खूप शांत, सौम्य आणि फायदेशीर मानली जाते. भक्तांचा असा विश्वास आहे की मल्लिकार्जुनाचे दर्शन घेतल्याने आत्म्याला प्रकाश मिळतो आणि आध्यात्मिक शक्ती मिळते..शक्तिपीठ आणि कल्याणकारी रूपमल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हे माता भ्रमरंबा देवीच्या शक्तीपीठाला लागून आहे. ते १८ महाशक्तीपीठांपैकी एक मानले जाते. पौराणिक मान्यतेनुसार, माता सतीचाची याच ठिकाणी गळा दाबून हत्या करण्यात आली असती. येथे देवीची पूजा "भ्रमरंबा" म्हणजेच मधमाश्याच्य या स्वरूपात केली जाते. असे मानले जाते की देवीचे दर्शन घेतल्याने नकारात्मक शक्ती दूर होतात, अडचणी कमी होतात आणि जीवनात संरक्षण मिळते..CBSE Recruitment 2025: मोठी बातमी! CBSE भरती 2025साठी अर्जाची अंतिम तारीख पुढे ढकलली; आता 'या' तारखेपर्यंत करा अर्ज.शैलमची नैसर्गिक सुंदरताश्रीशैलम हे त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे तुम्हाला घनदाट नल्लामाला जंगल, वाहणारी कृष्णा नदी, दुर्मिळ वन्यजीव, अक्कमहादेवी गुहा आढळेल, जिथे प्राचीन संत ध्यान करत असत. पथला गंगा, जिथे डोंगीतून प्रवास करताना एक अनोखा अनुभव मिळतो, तो अशा प्रकारे पाहता येतो. ७० किलोमीटर लांबीच्या गिरिप्रदक्षिणा, पावसाळ्यात अनेक भाविक एकदा तरी येथे येतात, हा प्रवास प्रत्येक प्रवाशासाठी एक उत्तम अनुभव बनतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.