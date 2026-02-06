Singapore Travel Rules 2026: सिंगापूरला फिरायला जाण्याचा प्लॅन करताय? तर थांबा! 2026 पासून लागू झालेला नवा नियम जाणून घ्या

Singapore No Boarding Rule: जर तुम्ही २०२६ मध्ये सिंगापूर प्रवासाची तयारी करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. विशेषतः भारतीय प्रवाशांना आता अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे, कारण सिंगापूर सरकारने नवा "नो- बोर्डिंग नियम" लागू केला आहे. या नियमाअंतर्गत प्रवाशाला फ्लाइटमध्ये चढण्याआधीच थांबवले जाऊ शकते. .सिंगापूरच्या इमिग्रेशन अँड चेकपॉईंटस अथॉरिटी (ICA) ने ३० जानेवारी २०२६ पासून हा नो- बोर्डिंग डायरेक्टिव्ह लागू केला आहे. यानुसार चांगी आणि सेलटार विमानतळांवर येणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्ससाठी प्रि- डिपार्चर तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. म्हणजेच, आता इमिग्रेशन तपासणी फक्त सिंगापूरमध्ये पोहोचल्यानंतरच नाही, तर उड्डाणापूर्वीच केली जाणार आहे..Valentine’s Day 2026: 'व्हॅलेंटाईन डे'ला जोडीदारासोबत फिरायला जाण्याचा प्लान करताय? भारतातील 'हे' सुंदर हिल स्टेशन आहेत बेस्ट.नवा नियम काय आहे?या नव्या नियमांतर्गत प्रवाशांची माहिती फ्लाइट मॅनिफेस्ट आणि SG Arrival Card च्या माध्यमातून आधीच तपासण्यात येईल. जर एखादा प्रवासी प्रवासी प्रवेशासाठी अयोग्य किंवा प्रतिबंधित आढळला, तर संबंधित एअरलाईनला थेट ‘नो-बोर्डिंग’ आदेश पाठवला जाईल. त्यानंतर त्या प्रवाशाला फ्लाइटमध्ये बसण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. याशिवाय, काही प्रवाशांसाठी चेक-इनच्या वेळी अतिरिक्त तपासणी देखील केली जाऊ शकते. यात खालील गोष्टी तपासल्या जातील.प्रवाशाकडे वैध व्हिसा आहे की नाहीपासपोर्टची वैधता योग्य आहे की नाहीSG Arrival Card योग्य पद्धतीने भरले आहे की नाही.कोणत्या प्रवाशांना थांबवले जाऊ शकते?खालील परिस्थितीत प्रवाशाला फ्लाइटमध्ये चढू दिले जाणार नाही:ज्यांच्याकडे वैध सिंगापूर व्हिसा नाहीज्यांच्या पासपोर्टची वैधता 6 महिन्यांपेक्षा कमी आहेज्यांनी SG Arrival Card सादर केलेला नाही किंवा चुकीची माहिती दिली आहेज्यांच्यावर आधीपासून इमिग्रेशन किंवा सुरक्षेशी संबंधित नकारात्मक नोंदी आहेतयाआधी कोणता नियम होता?पूर्वी अशा प्रवाशांना सिंगापूरला पोहोचल्यानंतर इमिग्रेशन काउंटरवर थांबवले जात नव्हते. मात्र आता ही संपूर्ण प्रक्रिया फ्लाइटपूर्वीच पूर्ण केली जाणार आहे, जेणेकरून केवळ पात्र प्रवाशांनाच सिंगापूरमध्ये प्रवेश मिळेल.या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या एअरलाईन्सवर सिंगापूर सरकारकडून 10,000 सिंगापूर डॉलरपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच नियम मोडणाऱ्या एअरलाईन कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते..PMC Internship 2026: पुण्यातील तरुणांसाठी नवीन इंटर्नशिप प्रोग्रॅम! कुठे आणि कसा करायचा अर्ज? जाणून घ्या A to Z माहिती.बोर्डिंग नाकारल्यास काय करावे?बोर्डिंग नाकारले जाणे म्हणजे प्रवाशावर कायमस्वरूपी सिंगापूरमध्ये प्रवेशबंदी आहे, असे नाही. अशा प्रवाशांनी ICA च्या फीडबॅक चॅनेलच्या माध्यमातून संपर्क साधून पुन्हा प्रवेशासाठी क्लिअरन्स मागू शकतो. म्हणूनच, जर तुम्ही सिंगापूर प्रवासाची योजना करत असाल, तर फ्लाइटपूर्वी सर्व कागदपत्रे, व्हिसा आणि SG Arrival Card नीट तपासून घ्या, जेणेकरून शेवटच्या क्षणी कोणतीही अडचण येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.