Snack Tourism 2026: खवय्यांसाठी नवा ट्रेंड! 2026 मध्ये स्नॅक टुरिझमचा नवा फंडा होणार हिट, नेमका काय विषय...

Food Travel Trends 2026: खाद्यप्रेमींसाठी प्रवास फक्त नवे ठिकाण पाहण्यापुरता मर्यादित राहिलेले नाही. यामुळे २०२६ मध्ये एक नवा ट्रॅव्हल ट्रेंड मोठा जोर धरत आहे. चला तर जाणून घेऊयात नेमका स्नॅक टुरिझम म्हणजे काय आणि हा ट्रेंड लोकप्रिय का होईल
Monika Shinde
Food Travel Trends 2026: स्नॅक टुरिझम म्हणजे छोट्या रस्त्यावरील पदार्थ आणि स्थानिक स्नॅक्सद्वारे शहर किंवा ठिकाणाची ओळख करून घेणे. मग ते जिलेबीसारखे गोड पदार्थ असोत किंवा काठी रोलसारखे चवदार स्नॅक्स असोत, किंवा प्रत्येक ट्रेंड त्या ठिकाणच्या सांस्कृतिक आणि पारंपरिक गोष्टीशी जोडलेला असतो. प्रवासाचा ट्रेंड फक्त फिरण्यासाठी, मुक्काम किंवा अ‍ॅडव्हेंचरपुरता मर्यादित राहिलेले नाहीत.

