Snack Tourism 2026: खवय्यांसाठी नवा ट्रेंड! 2026 मध्ये स्नॅक टुरिझमचा नवा फंडा होणार हिट, नेमका काय विषय...

Food Travel Trends 2026: स्नॅक टुरिझम म्हणजे छोट्या रस्त्यावरील पदार्थ आणि स्थानिक स्नॅक्सद्वारे शहर किंवा ठिकाणाची ओळख करून घेणे. मग ते जिलेबीसारखे गोड पदार्थ असोत किंवा काठी रोलसारखे चवदार स्नॅक्स असोत, किंवा प्रत्येक ट्रेंड त्या ठिकाणच्या सांस्कृतिक आणि पारंपरिक गोष्टीशी जोडलेला असतो. प्रवासाचा ट्रेंड फक्त फिरण्यासाठी, मुक्काम किंवा अॅडव्हेंचरपुरता मर्यादित राहिलेले नाहीत. .जसे अॅडव्हेंचर टुरिझम रोमांच अनुभवायला आवडणाऱ्यांसाठी आहे आणि एस्ट्रो टुरिझम ताऱ्यांनी भरलेल्या आकाशाचा अनुभव देतो, तसेच फूड लव्हर्ससाठी आता स्नॅक टुरिझम हा नवीन ट्रेंड वेगाने लोकप्रिय होत आहे. या ट्रेंडमध्ये एखाद्या ठिकाणाची ओळख तिथल्या लहान, लोकल आणि आयकॉनिक स्नॅक्सद्वारे होते. ट्रॅव्हल एक्स्पर्ट्सच्या मते, ही ठिकाणाची सांस्कृतिक अनुभव घेण्याची खास पद्धत आहे.

भारतातील लोकप्रिय स्नॅक टुरिझम डेस्टिनेशन्स

बेंगळुरू
बेंगळुरूच्या स्नॅक्समध्ये साऊथ इंडियन चव अनुभवता येते. बेन्ने डोसा, मड्दूर वड़ा, चटणी पुडी इडली आणि मैंगलोर बन्स हे प्रसिद्ध स्नॅक्स आहेत.

इंदूर
इंदूरला स्नॅक टुरिझमसाठी खास ओळख आहे. इथे तुम्ही पोहा, जलेबी, भुट्ट्याचा कीस (मक्का), गराडू चाट आणि साबुदाणा हे पदार्थ टेस्ट करू शकता. तसेच इंदूरच्या सराफा बाजार आणि 56 gala हे ठिकाणे स्ट्रीट फूडसाठी आयकॉनिक मानली जातात.

अमृतसर
अमृतसरमध्ये देसी आणि चवदार स्नॅक्ससाठी प्रसिद्ध आहे. इथले अमृतसरी कुल्चा, आलू टिक्की, पनीर पकोडा आणि लस्सी हे प्रसिद्ध स्नॅक्स आहेत. येथे हॉल बाजार आणि गुरु बाजारमधील स्नॅक्स पंजाबच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवतात.

अहमदाबाद
अहमदाबाद विशेषतः व्हेजिटेरियन स्नॅक्ससाठी खूप प्रसिद्ध आहे. येथे खाखरा, फाफडा-जलेबी, खांडवी आणि ढोकळा हे प्रसिद्ध स्नॅक्स आहेत.मानेक चौक आणि लाल दरवाजा मार्केट हे सर्वात प्रसिद्ध मार्केट्स आहेत.

कोलकाता
कोलकात्याचे स्ट्रीट फूडही लोकप्रिय आहेत. येथे पूछका, काठी रोल, झालमुरी आणि टेली भाज्या प्रसिद्ध स्नॅक्स आहेत. तसेच येथील गरियाहाट मार्केट आणि न्यू मार्केट मधील प्रत्येक स्नॅक आपली वेगळी गोष्ट सांगतो.