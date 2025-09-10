Solapur Tourist Places: सोलापूरमध्ये फिरायला जायचंय? मग पावसाळ्यात हे ठिकाणे नक्की एक्सप्लोर करा

थोडक्यात:सोलापूर हे पावसाळ्यात पर्यटनासाठी उत्तम ठिकाण असून ऐतिहासिक, धार्मिक आणि नैसर्गिक स्थळांनी समृद्ध आहे.भुईकोट किल्ला, सिद्धरामेश्वर मंदिर आणि सोलापूर विज्ञान केंद्र ही प्रमुख आकर्षणे आहेत.हिप्परगा तलाव, अक्कलकोट आणि उज्जणी धरण ही शांतता, निसर्ग आणि श्रद्धेचं अनोखं मिश्रण देणारी ठिकाणं आहेत..Places To Visit In Solapur: पावसाळा सुरू झाला की सोलापूरचं सौंदर्य अधिक खुलतं. आल्हाददायक थंड हवामान आणि हिरवळ यामुळे हे शहर आणि त्याच्या आसपासची अनेक ठिकाणं प्रवासप्रेमींना आकर्षित करतात. ऐतिहासिक वारसा, धार्मिक स्थळं आणि नैसर्गिक सौंदर्य यांचा सुंदर संगम इथे अनुभवायला मिळतो. .जर तुम्ही सोलापूरमध्ये हिवाळी सहलीची योजना करत असाल, तर इथली पर्यटनस्थळं तुमच्या यादीत नक्की असली पाहिजेत. ही ठिकाणं तुम्हाला एकाच वेळी साहस, विश्रांती आणि अध्यात्मिक शांततेचा अनुभव देतील. निसर्गप्रेमी, इतिहासप्रेमी किंवा धार्मिक प्रवास करणारे सर्वांसाठी सोलापूर हे एक परिपूर्ण डेस्टिनेशन आहे..Mahila Kisan Yojana: महिला किसान योजनेचे लाभार्थी कोण? आजच जाणून घ्या याचे फायदे!.भुईकोट किल्लासोलापूर शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेला हा किल्ला मराठा काळातील इतिहास सांगणारा एक महत्त्वाचा ठेवा आहे. किल्ल्याचे मजबूत बुरुज, वाडे, तलाव आणि दगडी रचना पाहताना इतिहास जिवंत वाटतो. किल्ल्याच्या उंच भागावरून संपूर्ण शहराचं विहंगम दृश्य देखील पाहायला मिळतं.श्री सिद्धरामेश्वर मंदिरहे प्रसिद्ध शिवमंदिर तलावाच्या मध्यभागी वसलेलं असून, लिंगायत धर्मगुरू श्री सिद्धरामेश्वरांची समाधी येथे आहे. मंदिर परिसरात ६८ शिवलिंगे आहेत आणि गणेश, विठ्ठल-रुक्मिणी यांचीही छोटी मंदिरं आहेत. शांत, पवित्र आणि सुंदर वातावरणात हे ठिकाण अध्यात्मिक अनुभवासाठी योग्य आहे..सोलापूर विज्ञान केंद्रविज्ञानात रुची असलेल्यांसाठी सोलापूर विज्ञान केंद्र हे अत्यंत ज्ञानवर्धक आणि रोचक ठिकाण आहे. येथे विज्ञानाशी संबंधित अनेक प्रात्यक्षिकं, माहितीपर गॅलरीज, आणि प्रयोगशाळा आहेत. हे केंद्र महाराष्ट्रातील तिसरं सर्वात मोठं विज्ञान केंद्र मानलं जातं.हिप्परगा तलावसोलापूरपासून काही अंतरावर असलेला हा तलाव पावसाळ्यात एक निसर्गरम्य दृश्य सादर करतो. पक्षी निरीक्षण, फोटोग्राफी आणि शांततेत वेळ घालवण्यासाठी हे उत्तम ठिकाण आहे..Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात काय खावं, काय टाळावं? पहा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर .अक्कलकोट स्वामी समर्थ मंदिरसोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट हे प्रसिद्ध संत श्री स्वामी समर्थ यांचं स्थान आहे. भक्तांसाठी हे जागृत क्षेत्र असून, देशभरातून इथे भाविक भेट देतात. अध्यात्मिक शांतता आणि श्रद्धेचं प्रतीक असलेलं हे स्थान तुम्हाला वेगळाच अनुभव देईल.सराफ कट्टासोलापूरमधील सोन्याच्या दालनांसाठी प्रसिद्ध बाजारपेठ. सुंदर, कलात्मक आणि परंपरागत दागिने, सोलापुरी चादर यासाठी दुकाने थक्क करणारी येथे भेट देण्यासारखी आहेतउज्जणी धरण आणि कंबर तलावउज्जणी धरण हे नुसतेच धरण नाही तर एक नैसर्गिक सौंदर्य अनुभव. कंबर तलाव पक्षी प्रेमींसाठी स्वर्ग आहे, विशेषतः स्थलांतरित पक्ष्यांचं आकर्षण येथे वाढवतं.FAQs1. सोलापूरमध्ये पावसाळ्यात कोणती ठिकाणं भेट द्यायला हवीत? (Which places should be visited in Solapur during monsoon?)भुईकोट किल्ला, श्री सिद्धरामेश्वर मंदिर, उज्जणी धरण आणि हिप्परगा तलाव या ठिकाणांना जरूर भेट द्या.2. सोलापूर विज्ञान केंद्रात काय पाहायला मिळते? (What can be seen at Solapur Science Centre?)विज्ञानाशी संबंधित गॅलरी, प्रात्यक्षिकं, आणि माहितीपूर्ण प्रदर्शनं येथे पाहायला मिळतात.3. सोलापूरमध्ये अध्यात्मिक स्थळांमध्ये कोणते प्रमुख आहेत? (Which are the major spiritual places in Solapur?)सिद्धरामेश्वर मंदिर आणि अक्कलकोट येथील स्वामी समर्थ मंदिर ही प्रमुख अध्यात्मिक ठिकाणं आहेत.4. सोलापूरचा स्थानिक खरेदीसाठी कोणता बाजार प्रसिद्ध आहे? (Which local market in Solapur is famous for shopping?)सराफ कट्टा हा सोन्याचे दागिने आणि सोलापुरी चादरींसाठी प्रसिद्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.