Solapur Tourism: सोलापूरपासून हाकेच्या अंतरावर! दिवाळीमध्ये जाण्यासाठी 'हे' आहे उत्तम ठिकाण

थोडक्यात:सोलापूरपासून अवघ्या ४५ किमी अंतरावर असलेलं अक्कलकोट दिवाळीत शांतता व अध्यात्म अनुभवण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे.श्री स्वामी समर्थ महाराज मंदिर, वृक्षवाटिका, अक्कलकोटचा राजवाडा आणि स्थानिक बाजार हे प्रमुख आकर्षण आहेत.अक्कलकोटमध्ये जाण्यासाठी बस, रेल्वे आणि खाजगी वाहन अशा सर्व मार्गांची सोय असून एक दिवसाची सहल शक्य आहे..Diwali Trip Solapur: दिवाळीचा सण म्हणजे फटाक्यांची चमक, गोडधोडाचा आस्वाद आणि घरातली आनंदी वातावरण हे सगळं एन्जॉय करतानाच सुट्टीमध्ये थोडासा विरंगुळा हवा असतो, नाही का?.जर तुम्ही सोलापूर किंवा आसपासच्या परिसरात राहत असाल किंवा सुट्टीसाठी गावी आला असाल आणि शहराच्या गडबडीतून थोडं शांततेत, निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवण्याचा विचार करत असाल. तर तुमच्यासाठी आम्ही एक खास पर्यटनस्थळ सुचवत आहोत. जे दिवाळीच्या मूडला साजेसं आहे आणि एक दिवसाच्या सहलीसाठी अगदी परफेस्ट ठिकाण म्हणजे अक्कलकोट..अक्कलकोटसोलापूरपासून अवघ्या ४०-४५ किमी अंतरावर असलेलं अक्कलकोट हे श्री स्वामी समर्थ महाराजांचं कार्यस्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे. इथे येणं म्हणजे केवळ पर्यटन नाहो, तर मनःशांतीचा अनुभव देखील मिळतो. .अक्कलकोटमध्ये काय पाहायला मिळेल?श्री स्वामी समर्थ महाराज मंदिरइथे दररोज हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात. दिवाळीच्या काळात इथे विशेष पूजा आणि धार्मिक कार्यक्रम होतात.वृक्षवाटिकामंदिर परिसरातील शांत असलेली जागा, जिथं तुम्ही थोडा वेळ निवांत बसू शकता.अक्कलकोटचा राजवाडाजर तुम्ही इतिहासप्रेमी असाल तर तुमच्यासाठी खास ठिकाण आहे. येथे तुम्ही राजा फत्तेसिंह भोसले यांनी १७ व्या शकतात बांधलेला जुना "जुना राजवाडा" पाहायला मिळेल. जो सध्या अक्कलकोटच्या राजघराण्याची ओळख आहे.स्थानिक बाजारइथे तुम्हाला स्थानिक हस्तकला, प्रसाद आणि स्वदेशी उत्पादने खरेदी करू शकता..दिवाळीसाठी खास का?मंदिरात दिवाळीच्या काळात विशेष सजावट आणि आरती होते.संध्याकाळीच्या वेळी मंदिरातील रोषणाई मन मोहून टाकते.धार्मिकतेबरोबर पर्यटनाचा आनंद घेता येतो.सोलापूरपासून सहज एक दिवसाच्या ट्रीपमध्ये जाऊन येत येतं..कसे जाल?सोलापूरहून बस: दर तासाला अक्कलकोटसाठी एसटी बस सेवा उपलब्ध आहे.खाजगी वाहन: रस्ता चांगला असून १-१.५ तासांत पोहोचता येतं.रेल्वे: अक्कलकोट रोड स्टेशनवर उतरून ऑटोने मंदिरापर्यंत पोहोचता येतं.खाण्याची सोय:अक्कलकोटमध्ये स्वस्त दरात आणि चवदार स्थानिक जेवण मिळतं. मंदिराजवळ अनेक उपाहारगृहं आणि प्रसाद केंद्र आहेत.आणखी पर्याय हवे आहेत?जर तुम्हाला अक्कलकोट सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जायचं असेल, तर सिद्धेश्वर मंदिर, सोलापूर, पंढरपूर - विठोबा-रखुमाईचे दर्शन, नानजंगूड (कर्नाटक) सोलापूरपासून थोडं लांब, पण एक सुंदर पर्यटनस्थळ आहे..FAQs1. दिवाळीमध्ये सोलापूर जवळ कुठे जाऊ शकतो? (Where can I visit near Solapur during Diwali?)अक्कलकोट हे सोलापूरपासून जवळ असून दिवाळीत भेट देण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे.2. अक्कलकोटमध्ये काय पाहायला मिळतं? (What can you see in Akkalkot?)श्री स्वामी समर्थ महाराज मंदिर, राजवाडा, वृक्षवाटिका आणि स्थानिक बाजार पाहण्यासारखे ठिकाण आहेत.3. अक्कलकोटला कसे जाता येईल? (How can one reach Akkalkot?)बस, खाजगी वाहन किंवा रेल्वेने अक्कलकोटला सहज जाता येते.4. दिवाळीत अक्कलकोट का खास आहे? (Why is Akkalkot special during Diwali?)दिवाळीत मंदिरात विशेष पूजा, सजावट आणि संध्याकाळी आकर्षक रोषणाई अनुभवता येते.