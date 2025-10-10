टूरिझम

Solapur Tourism: सोलापूरपासून हाकेच्या अंतरावर! दिवाळीमध्ये जाण्यासाठी 'हे' आहे उत्तम ठिकाण

Diwali Trip Solapur: तुम्ही पण दिवाळीच्या सुट्यामध्ये सोलापूर येत असाल, तर या खास ठिकाणी एकदा नक्की भेट द्या
Diwali Trip Solapur

Diwali Trip Solapur

Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. सोलापूरपासून अवघ्या ४५ किमी अंतरावर असलेलं अक्कलकोट दिवाळीत शांतता व अध्यात्म अनुभवण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे.

  2. श्री स्वामी समर्थ महाराज मंदिर, वृक्षवाटिका, अक्कलकोटचा राजवाडा आणि स्थानिक बाजार हे प्रमुख आकर्षण आहेत.

  3. अक्कलकोटमध्ये जाण्यासाठी बस, रेल्वे आणि खाजगी वाहन अशा सर्व मार्गांची सोय असून एक दिवसाची सहल शक्य आहे.

