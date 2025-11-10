Solapur Tourism: सोलापूरमध्ये हिवाळ्यात पक्षी निरीक्षणासाठी सर्वोत्तम ठिकाणे कोणती? जाणून घ्या

Bird Watching in Solapur During Winter: सोलापूर शहरातील स्मृतीवन, सिद्धेश्वर वनविहारासह हिप्परगा तलाव, सिद्धेश्वर तलाव तसेच होटगी तलाव परिसरात पक्षी निरीक्षणाची मोठी संधी आहे. शहराबरोबरच जिल्ह्यात सुमारे २७५ प्रजातींची पक्षी अखंडपणे भरारी घेत आहेत..जिल्ह्यात सर्वाधिक पक्षी उजनी जलाशयाच्या परिसरात आहेत. येथे दरवर्षी हिवाळ्याच्या काळात (साधारणपणे डिसेंबर ते मार्च दरम्यान) हजारो स्थलांतरित पक्षी येतात. फ्लेमिंगो (अग्निपंख) पक्ष्यांसाठी हे ठिकाण विशेष प्रसिद्ध आहे. फ्लेमिंगोचे मोठे थवे पाहणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव असतो. फ्लेमिंगो व्यतिरिक्त, पेलिकन, स्टॉर्क, पर्पल हेरॉन, पिंटेल, गाडवळ, सर्पगरुड आणि इतर २५० हून अधिक प्रजातींचे पक्षी येथे पाहायला मिळतात. पक्षी निरीक्षणासाठी आणि छायाचित्रणासाठी येथे बोटिंगची सुविधा उपलब्ध आहे, ज्यामुळे पक्ष्यांना जवळून पाहता येते..Winter Sinus Relief: थंडीतील सायनस त्रास होतोय? मग तज्ज्ञांच्या 5 खास उपायांनी मिळवा त्वरित आराम!.या व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील कुरनूर (ता. अक्कलकोट) आष्टी (ता. मोहोळ) व बार्शी तालुक्यातील जवळगाव, हिंगणी व ढाळे पिंपळगाव मध्यम प्रकल्पाच्या परिसरातही अनेक प्रजातीचे पक्षी पाहायला मिळतात. याशिवाय नद्यांचे काठ, ओढे लहान लहान गाव तलाव येथे अनेक प्रकारचे पक्षी येतात. नुकतेच भोगावती तडवळे (ता. बार्शी) येथील नदीकाठी भागात चित्रबलाक आले आहेत.माळढोक अभयारण्यसोलापूर- बार्शी रस्त्यावर नान्नज येथे हे अभयारण्य आहे. हे अभयारण्य धोक्यात आलेल्या आणि दुर्मिळ असलेल्या माळढोक पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी १९७९ मध्ये स्थापन करण्यात आले. हे ठिकाण गवताळ परिसंस्थेचे उत्तम उदाहरण आहे, जिये माळढोक व्यतिरिक्त इतरही अनेक पक्षी तसेच लांडगे, कोल्हे, खोकड, ससे व मोठ्या संख्येने हरीण काळवीट आढळतात. पक्षीप्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी हे एक महत्त्वाचे ठिकाण आहे..आष्टी तलावमोहोळ तालुक्यात असलेला आष्टी तलाव हा देखील पक्षी निरीक्षणासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. येथे हिवाळ्यात दूरवरून येणाऱ्या स्थलांतरित जलपक्ष्यांचा अधिवास असतो.स्मृती उद्यान, सोलापूरसोलापूर शहरात धर्मवीर संभाजी तलावाच्या मागे असलेले हे उद्यान पक्षी निरीक्षणासाठी एक चांगला पर्याय आहे. शहराच्या जवळ असूनही येथे १०० हून अधिक प्रजातीचे पक्षी दिसतात. येथे पक्षी निरीक्षणासाठी आणि छायाचित्रणासाठी विशेष टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत..Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती? वाचा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर.सिद्धेश्वर वनविहारविजापूर रोडवर सिद्धेश्वर वन विहार हे सुमारे पाचशे एकराचे राखीव जंगल आहे. येथे अनेक देशी वृक्षांसह नव्याने तयार करण्यात आलेली मियाँवाकी जंगल पाहण्यासारखे आहे. येथे पक्षी निरीक्षणासाठी टॉवर आहेत. दाट झाडीतून जाणाऱ्या पायवाटा तसेच आतमध्ये असलेल्या पाणवठ्यावर मोठ्या संख्येने पक्षी पाहायला मिळतात.हिप्परगा (एकरुख) तलावसोलापूर शहरापासून जवळच असलेला एकरुख तलाव देखील विविध जलपक्ष्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण सुमारे अडीचशेहून अधिक पक्षांच्या जातींची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पक्षीप्रे मींसाठी हा जिल्हा एक स्वर्गच आहे. पक्षी निरीक्षणासाठी सर्वोत्तम काळ साधारणपणे हिवाळ्यात (नोव्हेंबर ते मार्च) असतो, कारण यावेळी स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या मोठी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.