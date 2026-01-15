टूरिझम

"जा सिमरन जा...आणि मी उडाले" एका गृहिणीचा मेघालयातील ‘सोलो ट्रिप’ अनुभव

Solo Female Trip In Meghalaya : घर, मुले आणि रोजच्या रुटीनला कंटाळून डॉ. अश्विनी भुतडा यांनी गुपचूप मेघालयची सोलो ट्रिप कशी आखली? भीतीवर मात करून मिळवलेला आत्मविश्वास आणि निसर्गाशी जडलेली मैत्री, वाचा सविस्तर.
सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. अश्‍विनी भुतडा

मी रोजच्या रुटिनला खूप कंटाळून गेले होते. कुठंही जायचं म्हटलं की सोबत मुलं असणार, त्यांच्या गरजेनुसारच प्रवास आखावा लागणार. मनात नेहमी वाटायचं- कधीतरी without emotional luggage प्रवास करता आला तर, किती छान! नवऱ्याला सांगितलं, तर तो लगेच म्हणाला, ‘‘सोय करतो, जाणार नक्की.

