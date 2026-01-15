"जा सिमरन जा...आणि मी उडाले" एका गृहिणीचा मेघालयातील ‘सोलो ट्रिप’ अनुभव

डॉ. अश्विनी भुतडामी रोजच्या रुटिनला खूप कंटाळून गेले होते. कुठंही जायचं म्हटलं की सोबत मुलं असणार, त्यांच्या गरजेनुसारच प्रवास आखावा लागणार. मनात नेहमी वाटायचं- कधीतरी without emotional luggage प्रवास करता आला तर, किती छान! नवऱ्याला सांगितलं, तर तो लगेच म्हणाला, ‘‘सोय करतो, जाणार नक्की..’’ पण एकटीच कशी जाणार? एखादी मैत्रीण असती तर किती बरं झालं असतं. नवऱ्याने लगेच सांगितलं, ‘‘तुझ्या मैत्रिणीला विचार, बुकिंग मी करतो.’’ सेफ जागा हवी होती, म्हणजे मैत्रीणही convince होईल. मेघालय नवरा नुकताच जाऊन आला होता. त्याच्या मते ती खूप safe जागा आहे. ठरलं - मेघालय! एका मैत्रिणीला विचारलं, तीही ‘हो’ म्हणाली. मग काय, नवरोबा लागले कामाला. .बुकिंग झालं; पण घरातल्या मोठ्यांना, विशेषतः बाबांना कळलं तर ते परवानगी देणार नव्हते. त्यामुळे हा प्लॅन गुपित ठेवायचं ठरलं. पण माझ्या नशिबात सोलो जाणं ठरलेलं होतं. प्रवासाच्या आधीच मैत्रीण कॅन्सल झाली. आता प्रश्न पडला, जावं की नको? नवऱ्यानं खूप आग्रह केला. ‘‘जाऊन ये, सेफ आहे. .असा मोका परत मिळणार नाही. Go, explore.’’ बॅग पॅक केली खरी; पण विमानतळावर सगळं कसं मॅनेज होईल, चेक-इन वगैरे जमेल का...खूप हुरहूर लागली होती. ‘जा सिमरन, जा, ’ म्हणत नवऱ्याने जवळजवळ एअरपोर्ट गेटपर्यंत सोडलं. एकदाचं चेक-इन झालं आणि मी उडाले... गुवाहाटीला पोहोचले. तिथून पुढे माझ्या सगळ्या senses निसर्गाला अर्पण झाल्या. कामाख्या मंदिर, भीमाशंकर मंदिर दर्शन करून टॅक्सीने मी सोहरा गाठलं. .टॅक्सी नवऱ्यानेच बुक केली होती. तोच ड्रायव्हर, जो त्याच्यासोबत आधी गेला होता. मग काय, टॅक्सी धावली. नोहकालिकाई धबधबा, एलिफंट फॉल्स, असंख्य सुंदर धबधबे, गुहा, आशियातलं सगळ्यांत स्वच्छ गाव, स्थानिक संस्कृतीचं दर्शन घडवणाऱ्या छोट्या गावातही गेले सात दिवस - फक्त मी आणि निसर्ग. निसर्ग जणू माझा मित्रच झाला. या प्रवासामुळे मी खूप कॉन्फिडंट झाले. खूप नवीन लोक भेटले. .अनेकांनी कौतुक केलं - एकटीनं, तेही आपलं राज्य सोडून, सोलो ट्रॅव्हल केल्याबद्दल. पांढरे शुभ्र ढग, स्वच्छ पाण्याचे धबधबे, थंड आणि शुद्ध हवा - Meghalaya made me mad!! मेघालयातील मातृसत्ताक संस्कृतीमुळे तिथे खूप सेफ वाटलं. असे सुंदर अनुभव गाठीशी बांधून मी घरी परतले; पण हा प्रवास कायम माझ्या लक्षात राहील..महिलांचं ‘सोलो ट्रॅव्हलिंग’ हा गेल्या काही वर्षांतला फंडा आहे. मात्र, प्रत्येक ‘सोलो ट्रॅव्हलिंग’मागे एक गोष्ट असते. घरातल्यांना राजी करण्यापासून एकेक आव्हानं पार करण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचं दिव्य पार करत हा प्रवास होतो. तुमच्याही ‘सोलो ट्रॅव्हलिंग’ची इंटरेस्टिंग अशी गोष्ट आहे का? तर मग आम्हाला ती नक्की लिहून पाठवा. शब्दमर्यादा चारशे शब्द. प्रवासाशी संबंधित काही फोटोही पाठवा. मजकूर पाठवण्यासाठीचा पत्ता : maitrin@esakal.com.मुंबई-पुण्याजवळचा हा गड नक्की बघा! सीतेच्या वनवासाशी जोडलेलं आहे नातं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.