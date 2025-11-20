Swarnagiri Temple Tourism: स्वर्गासारखे तेजस्वी ‘स्वर्णगिरी’ मंदिर पाहताक्षणी मन मंत्रमुग्ध होते! जाणून घ्या प्रवासाचा संपूर्ण मार्ग

Swarnagiri Temple: तेलंगणातील भुवनगिरीच्या मानेपल्ली टेकड्यांवर वसलेले स्वर्णगिरी व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिराजवळ एक दिव्य अनुभव आहे. 'यदाद्री तिरुमला देवस्थानम' या नावाने ओळखले जाणारे हे मंदिर हैदराबादपासून 47 किमी अंतरावर आहे. .हे २२ एकरांच्या या संकुलात, पल्लव, विजयनगर, चोल आणि चालुक्य यांसारख्या प्राचीन साम्राज्यांची प्रभावी वास्तुकला पाहता येते जी मंदिरांनी बांधली होती. गर्भगृहात, वेंकटेश्वराची १२ फूट उंच एक अद्भुत मूर्ती स्थापित केली आहे आणि भक्त तिच्या दर्शनाने मंत्रमुग्ध होतात..China 9-9-6 Work Model: चीनमधील 9-9-6 मॉडेल पुन्हा चर्चेत; लोक एवढे तास कसे काम करतात आणि किती मिळतो पगार?.मंदिराची चमत्करिक कथाअसे म्हणतात की हे मंदिर उभे राहण्यामागे एक अत्यंत भावनिक आणि अद्भुत घटना आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती मानेपल्ली रामराव यांच्या पत्नी विजयालक्ष्मी एक गंभीर अपघातानंतर कोमात गेल्या होत्या. डॉक्टरांनी आशा सोडली होती. परंतु त्यांच्या कुटूंबियांनी तिरुपतीचे पवित्र जल त्यांना दिले आणि त्यांच्या प्रकृतीत चमत्कारिक सुधारणा झाली. हा चमत्कार बघून संपूर्ण कुटूंबाने देवाच्या कृपेप्रती कृतज्ञाता म्हणून आपल्या स्वतःच्या डोगरांवर एक भव्य मंदिर उभारण्याचा संकल्प केला. मंदिर पूर्ण उभारण्यासाठी ७ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लागला..मंदिराची अनोखी रचना आणि वैशिष्ट्येस्वर्णगिरी मंदिराचे वैभव अचंबित करणारे आहे. प्रवेशद्वारावर चार मोठे राजगोपुरम आणि एक विशाल आसा मंडपम आहे आणि गर्भगृहात तेलंगणातील सर्वात उंच १२ फूट वेंकटेश्वराची मूर्ती आहे. येथे १२० फूट उंच हनुमान मंडप देखील आहे. ज्यामध्ये ४० फूट उंच एकपात्री (एकाच दगतातून बनवलेली) हनुमान मूर्ती भक्तांना भव्य दर्शन देते. मंदिरातील १.५ टन वजनाची कांस्य घंटा देखील पर्यटकांना आकर्षित करते. संध्याकाळी, दैवी प्रकाशांचा तेजस्वी प्रकाश आणि नारायण स्वामींच्या उपस्थितीचे दर्शन घेतल्यानंतर भाविक भरवुनला जातात..दर्शन आणि आरतीचे वेळापत्रकमंदिर उघडणे: सकाळी 5:00 वाजताभूपाळी आणि अभिषेक: 5:00 - 6:30 amदुपारचा ब्रेक: 12:30 - 1:30नैवेद्य आणि महाप्रसाद: 1:30 - 2:30शेज आरती : रात्री ९.००दर्शनासाठी कधी जावं?स्वर्णगिरी वर्षभर दर्शनासाठी उत्तम आहे. पण पावसाळा आणि हिवाळा हे सर्वात आकर्षक काळ मानले जातात. पावसाळ्यात पर्वत हिरवेगार होतात आणि परिसर नैसर्गिक आणि शांत होतो..Gen-Z Post Office: डिजिटल पिढीसाठी खास! पहिले 'जेन-झी' आता आयआयटी दिल्लीत.मंदिराला कसे पोहोचायचे?हवाई मार्गसर्वात जवळचे विमानतळ: हैदराबादअंतर: अंदाजे ७६ किमीविमानतळावरून टॅक्सी सहज उपलब्ध आहेत.रेल्वे मार्गसर्वात जवळचे स्टेशन: भोंगीर जंक्शनसिकंदराबाद ते भोंगीर पर्यंत उत्तम रेल्वे सुविधा.भोंगीरहून कॅबन मंदिराकडे जाते.रस्तेहैदराबादहून भुवनगिरीला कार, बाईक किंवा बसने जाता येते.तिथून मंदिराकडे जाणारा रस्ता सपाट आणि सरळ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.