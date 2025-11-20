टूरिझम

Swarnagiri Temple Tourism: स्वर्गासारखे तेजस्वी ‘स्वर्णगिरी’ मंदिर पाहताक्षणी मन मंत्रमुग्ध होते! जाणून घ्या प्रवासाचा संपूर्ण मार्ग

Spiritual Significance of Swarnagiri: भुवनगिरीच्या मानेपल्ली टेकड्यांवर वसलेले स्वर्णगिरी वेंकटेश्वर मंदिर पाहताक्षणी मन भारावते. १२ फूट उंच मूर्ती, भव्य गोपुरम् आणि निसर्गरम्य परिसर भक्तांना मंत्रमुग्ध करतो
Swarnagiri Temple Tourism: स्वर्गासारखे तेजस्वी ‘स्वर्णगिरी’ मंदिर पाहताक्षणी मन मंत्रमुग्ध होते! जाणून घ्या प्रवासाचा संपूर्ण मार्ग
Monika Shinde
Updated on

Swarnagiri Temple: तेलंगणातील भुवनगिरीच्या मानेपल्ली टेकड्यांवर वसलेले स्वर्णगिरी व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिराजवळ एक दिव्य अनुभव आहे. 'यदाद्री तिरुमला देवस्थानम' या नावाने ओळखले जाणारे हे मंदिर हैदराबादपासून 47 किमी अंतरावर आहे.

Loading content, please wait...
Tourist
temple
tour
Tourists
Tourisim
Temples
Tourism Plan
camping and trekking
adventure tour
Tourism
tourist plane
Trekking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com