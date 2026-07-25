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Talbehat Killa: या किल्ल्याच्या भिंतींमध्ये दडलाय ७ मुलींच्या बलिदानाचा इतिहास; जाणून घ्या प्रवेशद्वारावरील गूढ मूर्त्यांचे रहस्य

राजा मर्दन सिंहांनी वडिलांच्या कथित कृत्याचा निषेध करत उभारलेल्या सात मूर्ती; १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यासोबतच लोकश्रद्धेत जिवंत असलेली सात तरुणींच्या बलिदानाची कहाणी
talbehat fort mystery

talbehat fort mystery

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बुंदेलखंडातील ऐतिहासिक तालबेहट किल्ला १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडला जातो. मात्र या किल्ल्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर उभारलेल्या सात मुलींच्या मूर्तींमागे एक हृदयद्रावक लोककथा सांगितली जाते. स्थानिक परंपरा आणि मौखिक इतिहासानुसार, या मूर्ती सात तरुणींच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आल्या असून आजही परिसरात ही कथा श्रद्धेने सांगितली जाते. या कथेचे स्वतंत्र ऐतिहासिक दस्तऐवजीकरण मर्यादित असल्याने तिला स्थानिक लोकपरंपरेचा भाग म्हणून पाहिले जाते.

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