Talbehat Killa: या किल्ल्याच्या भिंतींमध्ये दडलाय ७ मुलींच्या बलिदानाचा इतिहास; जाणून घ्या प्रवेशद्वारावरील गूढ मूर्त्यांचे रहस्य

बुंदेलखंडातील ऐतिहासिक तालबेहट किल्ला १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्याशी जोडला जातो. मात्र या किल्ल्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर उभारलेल्या सात मुलींच्या मूर्तींमागे एक हृदयद्रावक लोककथा सांगितली जाते. स्थानिक परंपरा आणि मौखिक इतिहासानुसार, या मूर्ती सात तरुणींच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आल्या असून आजही परिसरात ही कथा श्रद्धेने सांगितली जाते. या कथेचे स्वतंत्र ऐतिहासिक दस्तऐवजीकरण मर्यादित असल्याने तिला स्थानिक लोकपरंपरेचा भाग म्हणून पाहिले जाते..अक्षय तृतीयेची लोककथास्थानिक रहिवासी आणि हजारिया महादेव मंदिराचे पुजारी अनुज कुमार लिटोरिया यांच्या मते, अनेक वर्षांपूर्वी अक्षय तृतीयेच्या दिवशी गावातील सात मैत्रिणी पारंपरिक नेग घेण्यासाठी किल्ल्यात गेल्या होत्या.लोककथेनुसार, त्यावेळी तत्कालीन शासक प्रल्हाद सिंह यांच्या गैरवर्तनाच्या भीतीने त्या सातही तरुणींनी किल्ल्याच्या उंच भागावरून उडी मारून आपले प्राण दिले. या घटनेनंतर परिसरात शोककळा पसरली आणि त्या स्मरणार्थ तालबेहट परिसरात अक्षय तृतीया साजरी केली जात नसल्याची स्थानिकांची श्रद्धा आहे..राजा मर्दन सिंह यांनी उभारल्या सात मूर्तीस्थानिक इतिहास अभ्यासक आणि राजा मर्दन सिंह यांचे तोफखाना प्रमुख दलेर खान यांचे वंशज मोहम्मद रफीक खान यांच्या माहितीनुसार, ही घटना घडल्यानंतर पुढे राजा मर्दन सिंह यांनी वडिलांच्या कथित कृत्याचा निषेध केला.लोकपरंपरेनुसार, ज्या ठिकाणावरून त्या तरुणींनी उडी घेतली होती, त्या प्रवेशद्वारावर त्यांच्या स्मरणार्थ सात मूर्ती उभारण्यात आल्या. आजही या मूर्ती किल्ल्याच्या इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग मानल्या जातात..Premium|Murud Janjira Fort History : जंजिरा किल्ला; रामा कोळी पाटलांच्या शौर्यापासून सिद्दींच्या अत्याचारांपर्यंतचा इतिहास.Premium|Fort of Faith and Valor : सज्जनगड; हिंदवी स्वराज्याच्या संघर्षाचा आणि श्रद्धेचा अभेद्य साक्षीदार.Raigad Fort Trekking Safety Tips : किल्ला चढताना 'ती' चूक करू नका! रायगड प्रशासनाचे शिवप्रेमींना थेट आवाहन; स्वतःच्या सुरक्षेसाठी हे आवर्जून वाचा.Afzal Khan Statue Pratapgad Fort : 'अफजल खान वधाचं शिल्प तयार, मग प्रतापगडावर बसवण्यास दिरंगाई का?' माजी आमदार नितीन शिंदेंचा थेट सवाल.Goa Fort Collapse : तब्बल 6 कोटींचा खर्च, तरीही ऐतिहासिक 'गोवा किल्ला' ढासळला; दापोलीतील धक्कादायक प्रकार, प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराने दुर्गप्रेमी संतापले.Satavali Fort : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील 'या' ऐतिहासिक गढीचे बदलणार भाग्य! मिळणार राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा, पुरातत्त्व विभागाचं महत्त्वपूर्ण पाऊल.Visapur Fort: विसापूर गडाचे रहस्य उलगडले! भुयारानंतर आता प्राचीन अपरिचित लेणीचा शोध; दोन पाण्याच्या टाक्या आणि विश्रांती कक्षही आढळला.इतिहास आणि लोकश्रद्धापरिसरातील ज्येष्ठ नागरिक रामदास ढिमर यांच्या मते, तत्कालीन काळात दुर्बल घटकांवरील अन्यायाच्या अनेक घटना इतिहासात नोंदल्या गेल्या नाहीत. तालबेहट किल्ल्याशी संबंधित ही कथा अशाच लोकपरंपरेतून आजपर्यंत जपली गेली आहे.१८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानामुळे प्रसिद्ध असलेला तालबेहट किल्ला आज शौर्याच्या इतिहासाबरोबरच सात तरुणींच्या बलिदानाशी जोडल्या गेलेल्या या लोककथेमुळेही पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.